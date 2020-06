Amna Kunovac Zekić za Start: Moja porodica i ja prošli smo kroz pakao korone i našeg zdravstvenog sistema

Svi koji su proživljavali sa mnom taj mjesec dana neizvjesnosti, nevjerice, gubitka strpljenja, razočarenja, ponekad očaja i beznadežnosti pa i bijesa, znaju da su moja iskustva loša, da sam imala mnogo sreće što mi se stvari s upalom pluća nisu previše zakomplikovale u te tri sedmice prije nego što sam uspjela da obavim privatni pregled pluća nakon kojega su morali reagovati. Doktori i sestre u našoj ambulanti su bili izuzetno ljubazni sve vrijeme, ali potpuno zbunjeni i prepadnuti sistemom koji im je vrlo šturo određivao proceduru gdje je sve što je iskakalo iz tog okvira značilo da preuzimaju ličnu odgovornost i vezalo im ruke. I muž i ja smo provodili sate i sate dnevno (sedmicama) na telefonu, u ponavljanju simptoma, davanju ličnih podataka, podataka o članovima porodice i njihovom zdravstvenom stanju dok sestra ručno upisuje sve to u tri primjerka, pa smo onda sve to ponavljali doktorima, a nekada i epidemiolozima. Čekali smo sedam dana da muža testiraju prvi put, a sa mnom nisu znali šta bi dok me ponovo ne testiraju, što je opet trajalo nekoliko dana- kazala je Kunovac Zekić.

No, to je samo dio potresne priče koju je ona ispričala za magazin Start – priče o drami koju je proživljavala zajedno sa mužem i dvoje djece. Zbog toga što je bila negativna na testu, nisu znali kako i čime ona može iz izolacije otići na pregled; zašto su je zavlačili i odlagali početak liječenja; iz kog razloga nisu uopšte uzimali u obzir mogućnost da test nije ispravan ?! I još mnogo toga,piše Start

– U Kovid ambulanti (dvanaesti dan moje bolesti) mi rade RTG na kojem ne vide nikakvu upalu već sjenu na plućima od skolioze kičme(?)- kaže, između ostalog, ova poznata bh. modna dizajnerica.

Facebook komentari