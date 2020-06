Ovo su znakovi da mu se sviđate, iako to ne govori: Ovaj detalj svaka žena mora znati – vidite li šta je drugačije

Nakon što smo se potrudile da mu privučemo pažnju i zavedemo ga, sada nam je jako bitno da protumačimo da li mu se zaista svidjamo. Verovatno je bilo i trenutaka kada nam je bilo svejedno da li smo nekom zapale za oko, mada smo verovatno i tada primećivale znake koji su na to upućivali.

Kako da znam da li mu se svidjam je pitanje koje muči mnoge, a odgovore potražite prvo u njemu samom.

Kako da znam da sam li mu se svidjam?

To je teško odgonetnuti, posebno kada je novi odnos u pitanju bez obzira da li se radi to ljubavi ili intezivnoj simpatiji. Muškarci su sami po sebi drugačiji od nas žena, pa samim tim i način da nam pokažu svoje simpatije može da bude nama nerazumljiv. Momcima je potrebno izvesno vreme da se opuste u našem društvu i da jasno i glasno priznaju da im se dopadamo. Sve dok se taj magični trenutak ne desi moraćete da ih „provaljujete“ i čitate između redova.

Ipak, ukoliko budete svesne sledećih znakova, odgovore ćete same pronaći.

Celuleks anticelulit gel

Zaljubio se, zar ne?

Kako izgleda muškarac kada se zaljubi, isto kao i žena ili …?

Za razliku od nas žena koje, kada se zaljubimo ili kad nam se neko svidi, potpuno odlepimo i vrlo komotno razgovaramo na tu temu, muškarci to malo drugačije rade. Tačnije, oni su vrlo škrti u pokazivanju emocija. Radije će odglumiti hladan stav čeličnog tipa, nego pokazati ili reći nešto što će ugroziti njegov ego.

E baš iz tih razloga nama ženama ne preostaje ništa drugo nego da kada se pitamo Kako da znam da li mu se svidjam tumačimo dvosmislene reči, govor tela i razbijamo glavu šta je gospodin hteo da kaže.

kako da znam da li mu se svidjam znaci

Znaci da si baš ti ta koju je izabrao

Ipak postoji rešenje za sve probleme pa tako i za ovaj naš. Odgovor leži u malim znacima koje naše oko treba dobro da opazi. Pa da vidimo…

ZNAK 1 – Upoznaje te sa svojim bližnjima

Prvi i jedan od sigurnih znakova da je zaljubljen je taj što vas upoznaje sa svojom porodicom, prijateljima, kolegama sa posla i svima drugima koji čine njegov život. Na taj način pokušava da stavi do znanja drugima ili da obeleži šta je njegovo, da možda ne dođe u neku neprijatnu situaciju da mora da se bori za vas. Ili jednostavno želi da svojoj porodici pokaže onu koju je izabrao tj. zaljubio.

Da mu se ne sviđate dovoljno, verovatno bi vas sakrio u mišiju rupu. Stoga, ne odbijajajte ni jedno upoznavanje jer ćeš na taj način upoznati njega kroz druge.

ZNAK 2 – On vidi samo tebe

Poznato nam je da su muškarci vizualni tipovi, pa tako kad imaju osobu pored sebe u koju su zaljubljeni nikog drugog ne primećuju. Bez obzira da li ste se lepo našminkale i doterale ili ste jednostavno izašle opušteno na mesto koje volite, muškarce kojima ste se dopale ćete lako primetiti. Neprestano su u stanju da zure, i ukoliko im uzvratite pogled, obavezno će okrenuti glavu na drugu stranu, verovatno da ne pomislite da ste ih upecale. Ili će toliko buljiti da će vama možda biti neprijatno od tolike količine emocija. Ukoliko imate posla sa ovim tipom muškarca znajte da ste mu već zaludele mozak.

Ono što vam se može desiti u tim situacijama jeste da vam odjednom postane neprijatno u vašoj koži i da vam vaši estestki problemi porastu u problem veliki kao kuća. Ukoliko imate celulit, možete izabrati opciju da nikad više ne nosite ništa kratko. Ali to baš i nije rešenje. Najbolje je da se suočite sa problemom i rešite se tih ružnih grudvica na svojoj koži i strija. Evo kako je moja prijateljica Jeca to jednostavno uradila. Ona više nema tih problema i rešila se celulita. Podelila je svoje iskustvo, pa ga pročitajte na ovom linku. https://minutzamene.com/moze-li-se-celulit-zaista-pobediti/

ZNAK 3 – Ponaša se zaštitnički

Da li ste primetile kako se brine za vas? Ostavlja svoje društvo da bi vas odvezao kod drugarice, brine da vam bude udobno, toplo, da li ste gladne ili žedne. Požrtvovanost je muškarcima jača strana pa će učiniti sve da se osećaju zaštitnički prema vama. Uradiće baš sve samo da se osećate nemoćno pored njega tj. on će biti vaš heroj dana.

Ako pored sebe imate takovog brižnika znajte da je dobro zagrejan za vas.

ZNAK 4 – Sva njegova pažnja je usmerena na tebe

Ako vas muškarac stalno zapitkuje i postavlja pitanja ne bi li nešto više saznao o vama, sluša vas i pomno prati svaku vašu reč, vodi računa šta volite, a šta ne, čega se plašite i u čemu uživate, to pokazuje da mu je stalo.

Radiće sve samo da vas dokuči, upozna, da vas shvati. Raspitivaće se kod prijatelja ne bi li saznao još nešto o vama.

Takav tip je uveliko zaveden i to može biti jasan znak da mu se sviđaš.

ZNAK 5 – Privrženost mu je jača strana

Ukoliko je zaljubljen u vas muškarac će sve učiniti da vas ne povredi na bilo koji način. Poštovaće vas, brinuće se o vama i biće vam veran. Kada priča o svojoj budućnosti u koju je i vas uključio budite sigurne da ste mu već osvojile srce i da je ozbiljno zagrejan.

ZNAK 6 – Osećaš se srećnom pored njega

Ako postavljate sebi pitanje Kako da znam da mu se svidjam potvrdan odgovor ćete dobiti ako se pored njega osećate srećno. Zaljubljen muškarac će učiniti sve za svoju devojku, samo da ona bude srećna. Ići će u kupovinu sa njom iako verovatno to ne podnosi, gledaće neku sapunicu umesto teškog trilera i praviće se da se super proveo. Iznenadiće vas cvećem koje volite, vašim omiljenim sladoledom ili opuštajućom masažom. Jer, vaša sreća je i njegova sreća.

Samo, vodite računa da ne preterate u svojim zahtevima.

Znakovi tela koji otkrivaju njegovu zaljubljenost

Kod muškaraca postoji hiljadu znakova zaljubljenosti, kojih ni oni sami nisu svesni. Neke pokazuju gestikulacijom tela, a neke izviru iz dubina njihove duše. Sve u svemu ne treba nam mnogo mudosti da ih pročitamo da bi saznale da li im se sviđamo.

Ovo su sigurni znaci da mu se dopadate.

Osmehivanje

Jedan od znakova da mu se sviđate je konstantno osmehivanje. Ukoliko se muškarac često osmehuje dok razgovarate to je signal da ste ga osvojile. Osmehivanje je nesvesna radnja prouzrokovana lepim osećanjem dok je sa vama, i on to ne može da kontroliše. Prosto same usne se razvlače u osmeh kad vas vidi. Naravno postoji i onaj neiskren i izveštačeni osmeh koji ćete, drage dame, brzo prepoznati.

Crvenilo

Pitate se Kako da znam da li mu se svidjam, kada je on tu, pored vas? Obrazi ili celo lice mu pocrveni kada je u vašoj blizini! Taj signal vam stavlja do znanja da u muškarcu postoje osećanja prema vama, koja on na taj način ispoljava.

Ukoliko još i nije pričljiv tip muškarca, shvatate da pored sebe imate stidljivog momka čija se osećanja čitaju na licu.

Kontakt očima

Kontakt očima je znak koji može biti dvosmislen. Poznato nam je da su oči ogledalo čoveka i da je u njima svako osećanje ispisano. Zato je to jedan od najbitnijih znakova kada su muško-ženska osećanja u pitanju i ne treba ga shvatiti olako. Znate i po sebi da ukoliko vam se neko dopada vi ćete neprestano gledati u njega. Ista je situacija i kod momaka – što mu je pogled duže upućen na vas, više mu se dopadate.

Ukoliko se osećate nesigurno u ovoj igri „oči u oči“ jer stavlja akcenat na vaše lice, a vi muku mučite sa bubuljicama i pitate se da li ih on primećuje ili ste ih savršeno sakrili šminkom, treba da znate i ovo. Postoji savršen način da se rešite bubuljica i povratite samopouzdanje. Ksenija je imala takvo iskustvo i činilo joj se da svi gledaju u nju kao u čudo zato jer ima akne. A evo kako se rešila masne kože i bubuljica. Više joj nije neprijatno kad je gledaju. Pročitajte njenu priču: https://minutzamene.com/kako-sam-se-resila-bubuljica-mitisera-masne-koze-lica/

Obratite pažnju na njegove zenice – pod naletom osećanja zenice će mu se vidno proširiti. Povereno i više puta dokazano kao istinito! To ne znači da treba da mu non-stop zurite u oči, već kada se situacija namesti bacite pogled.

Oponašanje

Često se dešava da ukoliko mu se sviđate, muškarac počne nesvesno da vas oponaša. Smejaće se kad i vi i radiće iste stvari kao što i vi radite. U želji da vas očara pretvoriće se u vaše drugo ja , da ako pomislite da je konačno naišao onaj koji voli i radi isto kao i vi.

Dakle, ako se pitate Kako da znam da li mu se svidjam, obratite pažnju na njegovo ponšanje. Sasvim je prirodna reakcija da oponašamo nešto što nam se dopada, zar ne?

Celuleks gel protiv celulita

Poziranje

Kada muškarac zauzme pozu naspram vas, sa prekrštenim rukama ili rukama zakačenim o gajke pantalona, to je znak da vas želi. Sav taj trud i poziranje je još jedan način da pokaže da oseća nešto prema vama. Ukoliko sa takvim stavom i govorom tela napravi i onaj neodoljivi pogled ispod obrva, verovatno želi da ostavi utisak mačo muškarca na koga vi padate.

Naravno, nekoj devojci se to možda i neće preterano dopasti, ali važno je znati da oni veruju da tim svojim stavom jasno pokazuju devojci koliko im se sviđa.

Opasna emocija zvana ljubomora

Muškarci ponekad znaju da svoja osećanja iskazuju kroz “besmisleno” ponašanje, koje se obično podvodi pod ljubomoru. Vrlo često ćete naići na muškarca koji će svoje simpatije ili naklonost prema vama ispoljiti kroz niz ljubomornih scena. To je vrlo opasna emocija. U početku može da vam prija. Čak će mnoge devojke pomisliti da je to znak ljubavi, vođene onom: “Kad nije ljubomoran, nije mu stalo do mene”.

Ipak, ovakva emocija vrlo brzo prerasta u patološku potrebu da vas kontroliše u svakom smislu. Nesigurnost, manjak samopouzdanja će učiniti da ljubomora umeša prste u vašu vezu i uništi sve lepo što ste stvorili.

kako da znam da li mu se svidjam znaci

Od malih znakova do velike ljubavi

Od kad prvi put sebi postavite pitanje Kako da znam da li mu se svidjam, pa do čuvene rečenice Volim te, postoje ti mali – veliki znakovi koji vam kazuju koliko je neko bitan da mu posvetite svoje vreme, svoju slobodu, svoju radost i na kraju svoju ljubav.

Možda nekad pomislite da ste na lažnom tragu ili da ti znaci ništa ne govore, ali oni i te kako doprinose formiranju celokupne slike o nekome i onome što ta osoba prema vama oseća.

Upravo ste dobili odgovor na vaše pitanje kako znati da mu se sviđam. Pa svidjate mu se ili ne 🙂

Facebook komentari