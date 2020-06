Horoskop: Da li su Jarčevi hladni i proračunati

Oni su ozbiljni, patrijahalni, ali ponekad mogu biti i dvolični.

Jarčevi su izrazito profesionalni u onome čime se bave i veoma uspješni, jer teže ka sigurnosti. Njima, zbog toga, odgovara da budu lideri ili vođe. Vole da je sve isprogramirano i disciplinovani su, kako na poslu tako i u porodici.

Dobro je poznato koliko su Jarčevi tvrdoglavi, za njih važi što na umu to na drumu. Ozbiljnost, tvrdoglavost i disciplinovanost su karakteristike koje im pomažu da dosegnu sam vrh i da se tu zadrže. Oni se u različitim situacijama ponašaju isto, ozbiljno i odraslo.

Kada su u pitanju profesionalnost i tradicionalne vrijednosti, Jarac je prvi. Smatra se najozbiljnijim znakom zodijaka koji voli nezavisnost.

Jarčevi su dvolični, ako osjete da im prijeti opasnost. To je jedan od načina na koji sebe štite i ljude do kojih im je stalo. Možda ne izgledaju tako, ali Jarčevi umiju da trpe. Šute i gutaju sve uvrede, ali kada riješe da vam se osvete za to, bolje bježite.

Kada govorimo o negativnim karakteristikama ovog znaka treba napomenuti da su oni dosta hladni, pa nisu baš omiljeni u društvu. Mnogi će za njih reći da nose negativnu energiju i da su odbojni.

Osobe rođene u znaku Jarca imaju izraženi smisao za humor. Sa njima nikada nije dosadno, jer će znati da vas nasmiju.

Jarčevi neće svakog primiti u krug ljudi koji im znače, ali ako u tome uspijete očekujte da će vam Jarac dati cijelo svoje veliko scre i to na dlanu. Teško ih je osvojiti, a vrijedi pokušati baš zato što imaju principe i jak karakter. Veoma su požrtvovani i odani.

