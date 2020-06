Na koji način se svaki znak Zodijaka nosi sa prevarom

Ovan

Pobjesnit ćete, vikati i lupati oko sebe, a partnera ‘počastiti’ porcijom uvreda. Ne znate i ne želite da praštate, pa odmah pomišljate na razvod braka ili konačan razlaz.

Nevjeru doživljavate kao lični poraz, zbog kog se u vama gasi svaki interes prema partneru.

Bik

Kada saznate za nevjeru, treba vam vremena da shvatite šta se zapravo dogodilo. Vaša početna blokada i čudan mir s kojim primate takvu vijest, samo su zatišje pred buru.

Kada otkrijete pravo stanje stvari, pobjesnite i vrijeđate, terate partnera ili sami odlazite. Kada vas bijes popusti, spremni ste da se vratite i počnete ispočetka.

Blizanci

U trenutku kada čujete da vas je partner prevario, mislite da se on samo šali. Tražit ćete dokaze da se to stvarno dogodilo i tek kada shvatite da je to istina, počet ćete sa histerijom.

Ali kako vaša ljutnja većinom kratko traje, znate partneru da oprostite i pružite mu priliku za nov ljubavni početak.

Rak

Prevara na vas ostavlja trajne posljedice. Prevari li vas partner, u svakoj sljedećoj vezi ćete biti opterećeni mišlju da vas to iskustvo opet čeka.

Kako obožavate djecu i pod svaku cijenu želite da okupite porodicu, spremni ste da oprostite i pređete preko svega.

Lav

Osim što ste povrijeđeni, opterećeni ste podsmijehom okoline i sviješću da je u očima drugih srušena idealna slika vašeg braka ili veze.

Iako ste po prirodi velikodušni, teško će partneru ikad više vjerovati i najviše zato ste spremni da ga ostavite.

Djevica

Kada saznate za nevjeru, odmah ćete angažovati advokata ne bi li saznali šta sa razvodom dobijate, a šta gubite.

Smireno, kao da se to događa nekom drugom, nastojat ćete u svoj život da uvedete novi red i smisao, ali bez bivšeg partnera.

Vaga

Nastojat ćete da shvatite motive partnerove nevjere i diplomatski pokušati da izgladite problem. Znate da praštate pod motoom da je ljudski griješiti.

Čak i kada shvatite da tu ljubavi više nema, ostajete vezani uz partnera boreći se za nastavak odnosa.

Škorpija

Odmah ćete htjeti da saznate ko je osoba koja vam je uzurpirala privatni život, i pošto – poto da joj se osvetite.

Istog trenutka završavaju sve vaše fizičke i osjećajne veze sa partnerom. Na prekid ste spremni bez obzira da li se radi o vezi ili braku u kojem imate djecu.

Strijelac

Pokušat ćete da shvatite i pojmite razloge zbog kojih je došlo do nevjere.

Nećete odmah razmišljati o razvodu ili prekidu, nego ćete pokušati sa partnerom da razgovarate, kako bi zajednički uvidjeli koliko tu ima ljubavi i mogućnosti da se greške isprave.

Jarac

Podnijet ćete partnerovu drskost ili neslaganje, ali nevjeru nikad! Bez propitkivanja zašto je do toga uopšte došlo, napuštate partnera bez da vam padne na pamet pomirenje.

Cijeli događaj ćete pokušati što prije da zaboravite, ali on će vas, kao najgora noćna mora, pratiti još dugo.

Vodolija

Svjesni ste da je nevjera česta pojava u gustom prometu ljubavnih veza i brakova, pa vas to neće šokirati.

Možda ćete kriviti sami sebe jer propagirate slobodu odnosa. Nećete samo tako prekinuti odnos, šta više, vaš će interes i razumijevanje za partnera da ojača.

Ribe

Toliko se vežete za partnera da na njegovu nevjeru katkad ostajete slijepi.

Ne želite da vidite istinu i činjenično stanje, a ako vam je ta istina bolno servirana od partnera, napravit ćete histeriju i padati u stanja depresije, ali nećete ostaviti partnera čak i ako znate da ste nevoljeni, prenosi “Alo!“.

