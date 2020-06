Novo istraživanje: Može li redovno vodjenje ljubavi odgoditi menopauzu

Nova studija, objavljena u Royal Society Open Science, analizirala je podatke od 1.936 žena koje su sudjelovale u Studiji o ženskom zdravlju širom nacije – longitudinalna studija provedena u SAD-u. Istraživači su otkrili da su žene, koje su seksualne odnose imale na tjednoj bazi, imale 28 % manje vjerojatnosti ući u ranu menopauzu u odnosu na žene koje su seksualne odnose imale manje od jednom mjesečno.

“Primijetili smo kako je u postojećoj literaturi o menopauzi postojao trend udanih žena koje su kasnije doživljavale menopauzu – što nam se činilo čudnim”, kaže Megan Arnot, vodeća autorica studije i doktorica evolucijske antropologije na University College London. “Ljudi u ovome nisu vidjeli poveznicu, a ja sam pomislila da je možda ona reakcija na količinu seksualnih odnosa, tako da smo odlučili to testirati.”

Što je tačno menopauza? Ona je jedan dio starenja, a Nacionalni institut za starenje (NIA) definira ju kao trenutak u kojem je prošlo 12 mjeseci od kada si zadnji put imala mjesečnicu. Menopauza pogađa svaku ženu, ali to ne znači da su simptomi isti za sve. Bez obzira imaš li nagle “valove” vrućine, promjene raspoloženja ili imaš poteškoće sa spavanjem, menopauza može biti potpuno iscrpljujuća. Tijekom menopauzalne tranzicije, to jest perimenopauze, žena može osjetiti promjene u mjesečnici, temperaturi, raspoloženju i druge simptome, jer njeno tijelo proizvodi manje estrogena. Prosječna dob žena koje ulaze u menopauzu u Sjedinjenim Američkim Državama je 51.

Može li se učestalim seksom dugoročno odgoditi menopauza? “Možda se žene koje su u perimenopauzi ne osjećaju kao da im je do seksa, pa je zato učestalost njihova odnosa smanjena”, kaže Arnot, ali dodaje i kako je mogućnost da “zbog manjka seksualnih odnosa tijelo nema više svrhu održavati ovulacijske funkcije te ih brže ‘gasi’.” Ovulacija također zahtijeva puno energije od tijela, a to može sniziti imunološku funkciju, nadodala je Arnot. “Dakle, možda postoji točka u životu u kojoj je bolje prestati ovulirati i uložiti energiju negdje drugdje”, kaže ona.”Ovo istraživanje dalo je poveznicu između seksualnih odnosa i menopauze, no to je to – poveznica. Ovo nisu čisti dokazi i treba još provesti puno istraživanja”, navela je koautorica studije Ruth Mace. “Kontrolirali smo širok raspon varijabli, uključujući razinu hormona estrogena, pušenje i BMI, a povezanost ostaje, ali to ne znači da seksualno ponašanje nužno odlaže menopauzu”, rekla je za Health. S obzirom na to da seks može promijeniti razinu hormona, moguće je da je to slučaj, kaže ona. ” No, Mary Jane Minkin, doktorica i klinička profesorica ginekologije i reproduktivnih znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Yale, koja nije bila uključena u novo istraživanje, kaže kako je “najbolja povezanost koju poznaje obiteljska povijest – ako su mama i sestre kasnije prošle menopauzu, vjerojatno ćeš i ti kasnije doći u menopauzu”, izjavila je,piše Miss7zdrava

