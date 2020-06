Horoskopski znaci sa nepogriješivom intuicijom

Neke osobe posjeduju nepogriješivu intuiciju, takozvano “šesto čulo”. Lako procjene ko je kakav, lako predosjete događaje. Niko ne može da manipuliše njima, jer su veoma pronicljive, piše “Alo!“.

Naravno, ne posjeduje svako taj dar… Osobe rođene u ova tri znaka pripadaju grupi vodenih znakova, a oni su preosjetljivi i najviše osjećaju svijet oko sebe.

Tri znaka sa nepogriješivom intuicijom:

Škorpija

Škorpije uvijek znaju šta će da se desi prije nego što se to dogodi. Naročito je ovo slučaj kada su vezane za neke bliske ljude. Onda imaju predosjećaj u vezi sa bitnim događajima.

U njima kao da je ugrađen skener za dobro ili loše ili za osobe koje njih vole ili ne – nepogriješivo znaju ko šta misli o njima, ali ne žele to i da kažu. Ne možete da ih prevarite, uvijek sve saznaju.

Rak

Rakovi su preosjetljivi. Lako primijete kada ih neko više ne voli, kada nekom jesu bitni. Čak i ako probate da dokažete Rakovima svoja osjećanja kroz riječi, oni će da gledaju djela.

Daju sve od sebe i uvijek žele da se posvete bliskim ljudima. Ukoliko osjete da nije uzajamna posvećenost, ljubav ili pažnja onda vrlo lako odlaze. Ovakvi su u prijateljstvima, na poslu i u ljubavi.

Ne pokušavajte da prevarite Rakove, jer će sigurno da saznaju da niste iskreni, a onda to nikad neće da vam oproste.

Ribe

Ribe, kao treći vodeni znak, lako predosjete neke događaje, znaju ko je kakav, a i da ne pitaju ništa. Jednostavno, lako im je da procjene ljude.

Zato ćete uglavnom moći da primijetite da se ne povezuju sa puno ljudi, a ako im je to dio posla, onda je to veoma površno. Rijetko ko zna šta one stvarno misle, jer nisu komunikativne.

One tačno znaju šta njima ko misli. Polako biraju i partnera i prijatelje.

