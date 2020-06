Horoskop: Ljeto kuca na vrata, ljubav je u vazduhu, a neprijatne tajne izlaze na vidjelo

Na početku juna – Sunce i retrogradna Venera nalaze se u znaku Blizanaca. Merkur je u znaku Raka, Mjesec u Vagi, retrogradni Pluton i Jupiter u znaku Jarca. Saturn je retrogradan u Vodoliji, Mars i Neptun su u Ribama i Uran u znaku Bika.

Odmah drugog juna – Merkur ulazi u sjenku, time označavajući početak retrogradnog ciklusa. Istina je da će njegov zvaničan retrogradni hod kroz znak Raka krenuti tek 18-og juna, ali praktično tokom cijelog mjeseca – on govori o prošlosti i donosi je, ali isto tako donosi i zastoje, prolongiranja, papirološke i komunikacijske probleme, prepreke. Vrlo često ćemo se u junu osjećati nesigurno, bilo po pitanju emocija, posla, materijalne ili finansijske ili bilo koje druge stabilnosti, prenosi “Dnevno“.

5-og juna u večernjim satima slijedi nam pomračenje Mjeseca na 16-om stepenu znaka Strijelca. Dani oko pomračenja će posebno biti napeti i nervozni, jer ćemo se osjećati uskraćeno – uskraćeno za širinu, za slobodu, za mišljenje, za ljubavnu sreću ili materijalnu sigurnost. U relacijama, bilo emotivnim ili poslovnim – ovo su dani neprijatnih tajni koje izlaze na vidjelo ili pak najavljuju period turbulencije i neizvjesnosti.

20-og juna Sunce prelazi u znak Raka. Zvanično – počinje ljeto. Odmah 21-og juna imamo i pomračenje Sunca na prvom stepenu istog znaka. 23-eg juna Neptun kreće retrogradnim hodom, a dva dana kasnije – 25-og Venera postaje direktna. Još uvijek će biti u svojoj senci prilično dugo – maltene do kraja narednog mjeseca, jula. 28-og juna Mars prelazi u znaku Ovna i u ovom znaku će ostati sve do početka januara 2021-e godine, naravno – zbog svog redovnog ciklusa retrogradnosti.

Skoro cijela prva polovina juna, kada se pogledaju i dešavanja na nebu i međusobni aspekti planeta – itekako može donijeti neprijatnosti, troškove, finansijske gubitke. U ljubavi očekujte napet, povremeno izuzetno strastan period, ali i mnogo komunikacijskih problema, nesporazuma i rasprava.

Odnosi sa autoritetima i sa osobama koje su na višem položaju od vas neće biti lagani. Takođe, ovaj prvi dio mjeseca naglašava potrebu da budemo izuzetno oprezni jer lako možemo pogrešno procijeniti bilo situaciju, bilo osobu koja je preko puta nas.

Mnogo tajanstvenosti i čudnih situacija, mnogo otkrivenih afera i tajni, ali još više onih koje se duboko kriju i koje ne možemo uhvatiti ni za glavu ni za rep. Neke istine će izaći na vidjelo, ali opet mora postojati oprez jer će oko nas biti mnogo laži i isto tako lažnih osoba.

Drugi dio mjeseca, bez obzira na nastupajuće pomračenje Sunca je nešto mirniji i stabilniji. Iako će nervoza i dalje biti prisutna – ona je prilično mlaka i neće u većoj mjeri uticati na nas. Sretno putovanje kroz jun!…..

OVAN

Ljubav

Tokom celog meseca juna postoji neusklađenost u energijama između voljene osobe i vas. Jednostavno, funkcionisaćete u drugačijem ritmu, na različite načine. Ovo ne mora automatski biti loše – kada je partner u minus fazi, vi ćete biti odlično i možete svojom energijom pomoći da iz te faze izađe, i obrnuto… Naravno, ovo su slučajevi i osobe koje žele da podrže jedna drugu i trude se da odnos ne trpi zbog ovog, trenutnog nesklada.

No, obično to ode u neku drugu krajnost i donese rasprave, povlačenja u tišinu, razmirice. Još ukoliko postoje skrivene situacije i tajne između vas dvoje – onda sve može biti dodatno naporno, traumatično, teško. Mnogo međusobne ljubomore i nerešenih pitanja. Slobodni Ovnovi – malo je verovatno da ćete se nešto posebno ovajditi na polju ljubavi. Zabava, avantura, zanimljive ali nestabilne pričice – to svakako da. Strast – ma naravno. Malo prošlosti da začini stvari – da. No, tek na samom kraju juna vi ulazite u period kada možete dobiti pravu ljubavnu šansu.

Posao

Čudna energija, osećaj umora i bezvoljnosti kada je posao u pitanju pratiće vas tokom većeg dela ovog meseca. Imaćete periode u kojima nesigurnost i nezadovoljstvo biti ispod površine i ukoliko u tim momentima budete trpeli pritisak ili kritike, bilo od strane saradnika ili nadređenih – moguće je da dođe do većih rasprava. Previše poslovnih obaveza i prevelika odgovornost koja vam je nametnuta takođe će vas crpeti. Nepovoljan finansijski mesec – ne zalećite se u troškove, ulaganja, investicije.

Zdravlje

Pomoći ćete svom organizmu redovnim odmorom i snom, ali i pojačanom fizičkom aktivnošću. Oscilacije mentalno – fizičkog stanja biće prisutne do pred kraj juna.

BIK

Ljubav

Koliko god da je odnos sa partnerom inače stabilan, ipak prva polovina juna baš i nije najlaganiji period za vas. Mnogo toga može biti razlog za raspravu – situacije koje su bilo voljenoj osobi, bilo vama sumnjive (pogotovo ako se ponavljaju), loša komunikacija ili zanemarivanje jedno drugog na uštrb kontakata preko posla ili sa prijateljima. No, ovi stabilni će napete situacije pregurati, problem su nam oni parovi koji i inače imaju nestabilan odnos. Kod vas to talasanje može biti prilično veliko, pa čak i dovesti do povlačenja, možda i do prekida.

Da se razumemo – ukoliko prekinete sa voljenom osobom u prvoj polovini juna, više je nego izvesno da ćete priču obnoviti. Ipak, bilo bi lepo da prođete sa što manje nerviranja… Drugi deo meseca je lakši i zajedničkim snagama ćete ga jednostavnije izgurati. Slobodni Bikovi – mnogo strasti i hemije, mnogo zanosa ali na žalost – malo realnih i stabilnih osnova za trajnu ljubavnu priču. U sve što je novo i mnogo obećava – treba ulaziti sa dozom opreza.

Posao

Pred vama je prilično šaren poslovni mesec. Imaćete periode velikih tenzija I brzinskog završavanja obaveza što će vam doneti dosta opterećenja, ali I periode u kojima će se sati u radnom danu vući, a vi biti neinspirisani, statični. Periodi nezadovoljstva odnosima na radnom mestu su posebno naglašeni u prvoj nedelji juna, kao I u poslednjih desetak dana ovog meseca. U stabilnost finansijskog segmenta ćete ulagati dosta truda I vremena, a opet ćete non stop imati osećaj da su troškovi preveliki a vi nesigurni.

Zdravlje

Zdravstvena problematika je najnaglašenija tokom prve dekade juna. Moguće su alergije, respiratorni problemi, hormonski disbalans, kao I oscilacije pritiska.

BLIZANCI

Ljubav

Prva sedmica juna je prilično izazovna u emotivnim relacijama a napetost bi mogla dostići kulminaciju u danima oko pomračenja Meseca u vašem partnerskom polju. Najveći broj problema može biti pokrenut nejasnoćama u odnosu, nedefinisanim situacijama I statusima, sumnjom I osećajem da postoji neiskrenost ili tajne. Iako će u nekim momentima izgledati kao da ne postoji teorijska šansa da pronađete zajednički jezik, ipak su ove situacije rešive.

U odnosu na prvi, drugi deo juna je znatno mirniji I stabilniji – vi lično biste mogli da se potrudite više I unesete vedriji I lepršaviji duh u vašu vezu. Slobodni Blizanci – postoje dosta intenzivni kontakti sa suprotnim polom. Malo se stvari vrte oko prošlosti, malo oko novih ljudi u vašem životu. Sa prošlošću završavajte, na lep ili manje lep način. Sa novitetima – mora da postoji doza opreza koliko god vam se neko dopadao I činio kao savršena prilika. Imate šansu da zgrabite “pravog” ili “pravu” ali ne žurite sa procenom I nemojte da budete baš previše zaslepljeni.

Posao

Ovo bi mogao biti kvalitetan poslovni mesec, ali imaćete par prepreka koje ćete morati da savladate. Prva je tokom prve nedelje juna kada treba povesti više računa u odnosu sa autoritetima. Druga je polovinom meseca kada možete imati nerealna očekivanja I eventualno se upustiti u dogovore koji samo na prvi pogled deluju kao dobri. Treća se vezuje za vaše finansije, ulaganja I troškove u drugoj polovini juna. Iako vam na prvi pogled može delovati kao zahtevno I teško – imate ogromne šanse za uspeh.

Zdravlje

Tokom celog perioda Blizanci će morati da više pažnje obrate na zdravstveni segment. Prilično ste osetljivi – I to naročito respiratorni sistem I stomak. Krećite se, odmarajte, hranite kvalitetno.

RAK

Ljubav

Ukoliko u odnosu sa voljenom osobom već neko vreme ima problema, tenzija – jun mesec bi mogao da sve ovo digne na kvadrat. Ovo je posebno prisutno kod Rakova koji imaju unutrašnje nedoumice ili koji kriju stvari od partnera. Pomračenje Meseca početkom juna, ali I pomračenje Sunca u vašem znaku u trećoj dekadi meseca – itekako mogu da debelo zatalasaju emotivne relacije u kojima ste, a u nekima I da dovedu do prekida Ili značajnijeg urušavanja odnosa.

Savet je – prvo treba biti iskren prema sebi, šta je ono što vi hoćete – a drugo – treba biti iskren prema osobi sa kojom ste. Da li se ove situacije mogu prevazići? Pa naravno, ne zaboravite da uvek najviše zavisi od nas samih, naših postupaka I naših reakcija na ono što nas okružuje. Rakovi koji na pameti imaju stabilnost I trajnost veze ove će energetski jake aspekte moći da usmere u velike I značajne, pozitivne promene u svojoj vezi. Slobodni Rakovi – vrlo čudan mesec za nove emotivne početke. Oni nisu nemogući, ali se moraju vezivati za prošlost…

Posao

Snagu definitivno imate, imate čak I podršku okoline I povoljnosti na vašoj strani, ali vam manjka motiva, efikasnosti. Rakovima će povremeno tokom juna biti problem da se organizuju, gubićete vreme na neke potpuno nebitne stvari, situacije, ljude. Sa druge strane – inspiracija I kreativnost će postojati kao I potpuno otvoren put za vaše planove – samo nemojte da odlažete stvari, ne funkcionišite po principu “misliću o tome sutra”. Drugi deo meseca je efikasniji I bolji po vas I imaćete više volje za sve.

Zdravlje

Fizički – bićete prilično dobro tokom juna. Mogući su manji problemi sa stomakom, najpre zbog neadekvatne ishrane. Mentalno – dosta stresa, napetosti, nervoze.

LAV

Ljubav

Prvih desetak dana meseca su naglašeno napeti u partnerskim relacijama. Potrebne su velike promene da bi odnos napredovao, a vas dvoje ste pre skloni da “lomite koplja” nego da sednete kao ljudi I istinski, otvoreno popričate o svemu – bez drame, bez patetike, bez međusobnih optuživanja. Oni odnosi koji uspeju da preguraju ove dane, imaju šansu da se koliko toliko stabilizuju u ostatku meseca, mada se mora priznati da će kod vas I dalje postojati neki unutrašnji nemir I pritajeno nezadovoljstvo.

Zbog Saturna koji se unazad vraća kroz polje partnerstava niste u lakoj emotivnoj fazi I uticaj ove planete će vas kontantno terati da preispitujete I sebe I emotivnu vezu u kojoj ste. Slobodni Lavovi – poslovni segment će najpre biti mesto gde će Lavovi moći da ostvaruju kontakt sa potencijalnim partnerima, ali I segment prijatelja I društvenosti može doneti zanimljive osobe u vaš život. Sada možete ostvariti značajnu ljubavnu konekciju – jednu od onih koje menjaju život iz korena.

Posao

Početak meseca nije blistav – ili vi nemate dovoljno motivacije za rad ili vam se nameću okolnosti I situacije koje čine da tapkate u mestu. Potrebno je nešto da vas istinski pokrene ili da vam otvori vrata, a to se I hoće dogoditi I to najverovatnije tokom druge dekade juna. Već od tog perioda ulazite u dane značajnijih pomaka, jačanja vaše ambicioznosti I želje da se dokažete. Finansijski segment će tokom juna biti mesto zbog kojeg se osećate osetljivo I ne baš stabilno, iako nećete imati značajne padove.

Zdravlje

Moguće povrede u prvom delu juna, a taj period može doneti I probleme sa kožom, hormonima, alergijama. Ostatak meseca je uglavnom dobar. Previše ste nervozni, krećite se više.

DJEVICA

Prva polovina mjeseca je prilično čudna za vaše emotivne konekcije. Ili ne uspijevate da se povežete sa voljenom osobom na pravi način, ili ste preokupirani nekim drugim prioritetima ili pak postoji nedefinisanost, nezadovoljstvo, sumnja. Šta god bilo od ovoga ili nešto dvadeset I peto – poenta je da ukoliko ostavljate stvari ovako, to svakako neće biti dobro za odnos sa voljenom osobom. Za one u brakovima I dužim emotivnim vezama pogotovo će prva nedelja juna biti jako napeta I tenzična.

No, svaki, pa I najmanji napor uložen u poboljšanje komunikacije I stabilizaciju vaše veze – urodiće plodom više nego što mislite već ulaskom u drugu dekadu juna. Imate dobru šansu da napravite velike pozitivne promjene u odnosu sa partnerom nemojte ih propuštati. Slobodne Djevice – koliko je prvi dio juna loš za nove emotivne početke toliko je drugi deo ovog perioda dobar za ljubav. Neko će umijeti baš na pravi način da vam priđe I zainteresuje vas I moguće je ostvariti ozbiljniju emotivnu priču.

Posao

Pred vama nije baš najjednostavniji poslovni mjesec. Sam početak perioda je obojen jakom nervozom, problemima sa nadređenima I saradnicima I ogromnom količinom obaveza koja je na vama. Kod nekih od vas biće potrebno da se malo ili mentalno ili fizički distanciraju od svega I napune baterije. Drugi dio juna je kao nešto bolji, mada mi se čini da ni u njemu nećete biti baš u potpunosti svoji – nema one prave energije I elana iako sama poslovna dešavanja oko vas I neće biti baš toliko loša.

Zdravlje

Nema nikakvih konkretnih problema – sve će tokom juna biti prolazno, sitno, kratkotrajno. Smirujte nervozu fizičkom aktivnošću I obavezno nešto promijenite u svom načinu ishrane.

VAGA

Ljubav

Kod Vaga imamo krajnosti kada su emotivna partnerstva u pitanju. One veze koje su I inače nestabilne I u proteklom periodu ozbiljnije prodrmane – neka se pričuvaju jer trenutno partner I vi “igrate” na tankoj granici I očas posla možete zakoračiti u prekid. A taj prekid možda ne bi doveo do potpunog kraja, već bi vas uveo u duži vremenski period u kojem ćete se preganjati, vraćati I odlaziti ponovo – sve u svemu – napraviti sebi zbrku od života.

One veze koje su dobre I postojane sada mogu doživeti velike promene I pokret. Može doći do promene statusa u odnosu – do zajedničkog života, veridbe, braka. Za one nestabilne – napet mesec, a za one stabilne – vrlo uzbudljiv I podsticajan. Sad vi birajte u kojoj ćete kategoriji biti….Slobodne Vage – vi imate dobru šansu za ulazak u ljubavnu priču, ali ukoliko vam je namera da ona potraje – ne smete se voditi samo strašću I biti zaslepljeni. Oprezno hodajte u prvom delu juna, dok je treća dekada meseca već stabilniji period da uđete u nešto konkretnije I bolje.

Posao

Vagama je prva poslovna nedelja tokom juna prilično zahtevno postavljena I to je ujedno I najkomplikovaniji period za vas u ovom mesecu. Ne znači da će na dalje biti med I mleko, ali će svakako biti lakše I jednostavnije za funkcionisanje. U stvari, shvatićete I sami – u ovom mesecu ćete morati da sebe date 150 posto u posao, ali ćete rezultatima svakako biti vrlo zadovoljni. Mnoge situacije će ići sporije nego što biste vi želeli, ali ćete uspeti da ih izgurate do kraja.

Zdravlje

Široka paleta zdravstvenih problema – od pritiska, alergija, problema sa hormonima, kožom, osetljivost grla i respiratornog sistema. Jedino što je dobro – sve je ovo kratkotrajno I prolazno.

ŠKORPIJA

Ljubav

Pa…nije jednostavan put kroz ljubavne vode zauzetih Škorpija tokom juna, ali obzirom da krajnji rezultat može biti više nego dobar – trudite se da izdržite ovo putešestvije. Mars kao vaš vladar do pred kraj juna je u znaku Riba što vas čini dodatno osetljivim, nežnim, romantičnim, ali I sumnjičavim. Svaki postupak od strane voljene osobe koji se ne bude uklapao u ovu vašu senzitivnost, izazivaće prilično burnu reakciju sa vaše strane, tako da je vrlo moguće da ćete se sa dragim vam bićem vrlo intenzivno raspravljati, a u pauzama vrlo intenzivno voleti.

Pogotovo u prvoj polovini juna akcenat je bačen na strasti svake vrste, pa ćete vas dvoje oscilirati na relaciji – spavaća soba (ili neka druga pogodna prostorija) – rasprava. Kako budete išli ka kraju meseca, komunikacija će se poboljšati, strasti dovesti u normalniji tok I vas dvoje imati više mirnih trenutaka pred sobom. Slobodne Škorpije – ulazak u ljubavnu vezu svakako stoji. Samo je pitanje da li je to nova osoba…..ili neko vama već poodavno znan….

Posao

U prvoj dekadi juna Škorpije neka najviše obrate pažnju na finansijski segment I na to kakve dogovore (bar što se plaćanja tiče) sklapaju, bilo sa saradnicima bilo sa šefovima. Ovo je ujedno I najzahtevniji period tokom juna, sve što se bude nakon njega dešavalo – izguraćete neuporedivo lakše I jednostavnije. Šta više, možete pokrenuti planove, dogovore, idejna rešenja – sve ono što je već neko vreme na čekanju. Iako povremeno naporan, ovo je izuzetno dobar period za vas.

Zdravlje

Prva polovina juna donosi alergije, upale, probleme sa pritiskom, venama, hormonima. Drugi deo meseca vas oporavlja, diže imunitet i donosi potrebu za više pokreta i fizčkih aktivnosti.

STRIJELAC

Ljubav

Emotivni segment je kod zauzetih Strelčeva potpuno čudan tokom juna. Prvo, postojaće neki “prazan hod” kada je komunikacija u pitanju – I to naročito kod onih koji su u braku ili dugim emotivnim vezama. Kao da ćete vas dvoje neke stvari prećutkivati jedno drugom, ali ćete oboje osećati da nešto nije u redu, što će izazivati nervozu. U nekom momentu će izgledati kao da ste ovo uspeli da prevaziđete I komunikacija može krenuti na bolje, da bi opet ulaskom u treću dekadu juna krenuo pad raspoloženja, povlačenje I obostrana preosetljivost.

Ne zna se u čemu je tačno problem u vašoj vezi, ali izgleda kao da vas dvoje niste iskreni prvenstveno prema sebi, a onda I prema onoj drugoj osobi. Slobodni Strelčevi – biće kod vas interesantnih dešavanja tokom celog juna, ali je središnji deo meseca još I najbolji ukoliko imate nameru da se trajnije vežete I pronađete osobu koja je prava za vas. Strelčevima se sada mešaju prošlost I noviteti – I jedni I drugi će dolaziti iznenada, donoseći mešavinu strasti I uzbuđenja.

Posao

I u poslovnom životu tokom juna stoje oscilacije – periode teškoća I komplikovanih situacija smenjivaće periodi poslovnih šansi, brzih rešenja, podrške od drugih osoba. Izgledaće kao da se tokom celog meseca jurite – što sami sa sobom, što sa partnerima, obavezama, papirima, idejama, planovima. Tek pred kraj juna shvatićete da ste uspeli da se izvučete iz celokupne zbrke I ne samo to – već da ste nekako usput uspeli da povučete baš one poteze koji vam donose dobre poslovne dobitke.

Zdravlje

Možda vam energija nije baš uvek na zavidnom nivou, brzo se umarate I nervozniji ste – ali generalno gledano – nemate posebnu zdravstvenu problematiku tokom juna.

JARAC

Ljubav

Iako će vam smetati neke situacije koje se vezuju za voljenu osobu ili neka njena ponašanja – što može tokom prvih nedelju dana dovoditi do kratkotrajnih, ali burnih rasprava – ipak ovaj mesec može da donese poboljšanje u vašim emotivnim relacijama. Naravno, treba pregurati I rešiti te neke sitne prepreke koje će postojati a onda se potruditi da vas dvoje ništa ne ometa da funkcionišete na najbolji način. Ako se posvetite jedno drugom – ovaj bi mesec mogao doneti čak I neku vrstu preporoda vašeg odnosa.

U nekim emotivnim relacijama može tokom ovog perioda doći do velikih, značajnih promena I to naročito u trećoj dekadi juna. Kakve promene – to će već zavisiti od vas dvoje, od vaših ciljeva I želja. Sve je otvoreno. Slobodni Jarčevi – pružiće vam se prilika da otpočnete nešto zanimljivo I uzbudljivo, ali je pitanje koliko će to ostati na duži rok u vašem životu. Iskreno, meni ovi aspekti više govore o avanturi I flertu nego o nekoj ozbiljnoj ljubavnoj priči. Vaše je da me demantujete.

Posao

Jarčevima je prva nedelja juna dosta napeta. Već neko duže vreme vi imate veliko opterećenje, bilo da su u pitanju mnogobrojne obaveze, bilo odnos saradnika i autoriteta prema vama. Taj period može doneti da dugo kumulisano nezadovoljstvo izbije sa vaše strane i dovede do eventualno ozbiljnih poslovnih problema. Umesto da talasate sada, kada nemate dovoljno ni snage ni argumenata – pokušajte da sačekate svojih pet minuta, jer će doći. Vrlo verovatno već u drugoj polovini juna.

Zdravlje

Početkom meseca moguće su povrede, problemi sa kožom a I u saobraćaju biste trebali da budete obazriviji. Ostatak juna meseca je dosta dobar.

VODOLIJA

Ljubav

Odnos između voljene osobe I vas I neće biti toliko loš tokom juna. Moguće je da će tokom prve polovine meseca nešto više obaveza I okupiranosti poslom I finansijama dovoditi do toga da se ređe viđate I imate manje vremena za partnera, ali sem kratkotrajne tenzije ovo neće dovesti do ozbiljnijih problema. Voljena osoba se hoće buniti što su vam druge stvari prioritet, a ne ona – u tim momentima ne dosipajte ulje na vatru, već smirujte I stišavajte situaciju nežnošću I posvećenošću.

Drugi deo meseca jeste mirniji, mada se mora priznati da je to vašom zaslugom, jer ćete pokušavati svim silama da funkcionišete ravnopravno na dva koloseka – poslovnom I ljubavnom. Ukoliko se u bilo kom trenutku tokom juna između voljene osobe I vas jave senke nepoverenja ili sumnje – potrudite se da ih odmah razjasnite, ne ostavljajte stvari nedorečene. Slobodne Vodolije – želje I realnost će biti teško pomiriti. Tek treća dekada meseca daje vam prostor da ostvarite neku konkretniju emotivnu priču koja bi vredela.

Posao

Finansije će biti nestabilne tokom prvih nedelju dana juna, a vi se potrudite da ih dodatno ne destabilizujete potpuno opuštenim stavom prema troškarenju. Ostatak meseca je vrlo finansijski korektan za vas. Generalno gledano – malo poboljšajte odnos sa autoritetima, naročito tokom prve polovine juna. Imaćete dosta obaveza, s tim što ćete ih lako I uglavnom bez prepreka obavljati u većem delu meseca, dok će poslednjih desetak dana donositi zastoje I komunikacijske I papirološke probleme.

Zdravlje

Nešto po pitanju ishrane bi trebalo menjati. Takođe, drugi deo meseca donosi pojačan umor I sitne, ali iritirajuće tegobe koje se ponavljaju.

RIBE

Ljubav

Prva polovina juna može doneti povremene probleme u odnosu sa voljenom osobom a glavni inicijator za iste ćete uglavnom biti vi. Nešto vam smeta – da li postoji nezadovoljstvo trenutnim statusom vaše veze, da li imate očekivanja koja nisu ispunjena ili jednostavno želite da ubrzate I voljenu osobu I dešavanja – to znate samo vi. Poenta je da ćete početi da prilično neprijatno presirate drago vam biće što može dovesti do nervoze I rasprava.

Kad se malo “izduvate” brzo ćete shvatiti da ste preterali I zato drugi deo meseca I jeste jednostavniji, pogotovo što ćete od voljene osobe dobijati više potvrda privrženosti, nežnosti, osećanja. E sad, da li će biti baš sve onako kako biste vi voleli – verovatno neće. Budite strpljiviji. Slobodne Ribe – biće tu dešavanja I zanimljivih poznanstava – samo vodite računa da u prvom delu juna ne ulazite u emotivne priče vođeni strašću I hemijom. Pomračenje Sunca u vašem polju ljubavi početkom treće dekade meseca označava pojavu ozbiljnog emotivnog partnera I stabilne veze.

Posao

Mars u vašem polju ličnosti je izvrstan kada je potrebno snažno I brzo delovati na poslu, kada je potrebno otkloniti teškoće I biti osoba od akcije. No,ne treba zaboraviti da je to u svojoj suštini ipak ratnička planeta,pa bi Ribe trebale da malo smanje doživljaj, pogotovo do polovine meseca I da ne prave bespotrebno konflikte u svojoj poslovnoj okolini. I bez ovoga jun će biti povoljan poslovni period za vas. Svoju energiju usmerite u obaveze, u nove poslovne projekte, u svoje planove i prioritete.

Zdravlje

Ne baš najpovoljnija po pitanjima zdravlja prva polovina juna. Moguće su povrede, upale, alergijske reakcije, problemi sa venama i oscilacijom pritiska. Drugi deo meseca je povoljan po vas.

