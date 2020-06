Dnevni horoskop za nedelju 07.06.2020.

Ovan (21.03. – 20.04.)Danas ćete se osjećati dobro u vlastitoj koži pogotovo ako se nećete preforsirati. Pretjerana agresivnost u nastupu danas bi vas mogla dovesti pred neprobojni zid. Ako prihvatite da neke stvari jednostavno trenutno ne možete promijeniti, oblit će vas osjećaj opuštenosti koji dugo niste imali. Nemojte se nepotrebno uzrujavati ako danas niste pomakli brda. Stvari će se početi ubrzavati već sutra. Jutro je vaš dio današnjeg dana. Bit ćete poletni i spremni za akciju

Bik (21.04. – 21.05.)Dok god ne izgubite stvarni svijet iz vidokruga, za vas bi današnji dan mogao biti vrlo ugodan. Pozornost koju dajete svojim obvezama neće stajati na putu dobre zabave. Čak štoviše, mogli biste pronaći unutar posla nešto što će vas poprilično zabaviti. Ipak, nemojte popustiti svojoj sklonosti k pretjerivanju. Najbolja zabava je ona koja prekinete kad je najbolje. Tako vam ostaju dobra sjećanja, a i vrijeme za ozbiljan rad

Blizanci (22.05. – 21.06.)Danas ćete željeti samo prespavati dan, barem njegovu prvu polovicu. Budete li metodični u radu, sanjarenje možete nadoknaditi bez većih problema. Nemojte igrati sve karte samo na jednu osobu jer bi vas njena reakcija mogla razočarati, a s druge strane, jedna osoba čeka baš na vas. Iskoristite vrijeme kako biste preispitali sami sebe i svoje potrebe prije nego krenete u akciju

rakRak (22.06. – 22.07.)Prvi dio dana obilježit će vaša vezanost uz dom i vaše bližnje. Uspjet ćete zadržati taj osjećaj topline i sigurnosti doma koji vam često pobjegne kad izlazite u svijet sa svojim idejama. Danas ste pak poprilično sigurni u sebe pa ćete biti u mogućnosti stvoriti sami sebi mogućnosti koje želite. Dozvolite sebi da želite više no što imate i smanjit ćete osjećaj nezadovoljnosti

Lav (23.07. – 22.08.)Danas ćete uspjeti održati ravnotežu između vaše intuicije i razuma što će vam omogućiti napredak u mnogim područjima vašeg života. Mogao bi vas pratiti osjećaj da vam nešto nedostaje, ali nećete moći otkriti što. Dobro znate što trebate učiniti kako biste se fizički osjećali bolje, ali na vježbanje i promjenu prehrane još niste spremni. Dajte sve od sebe kako biste postali, jer će vam učinci trajati duže ako počnete već danas

Djevica (23.08. – 22.09.)Ponovno vas prati stara boljka u kojoj sve mora biti odmah i sad. Spremni ste učiniti sve kako biste što prije dobili rezultate, ali za neke stvari taj pristup jednostavno nije dobar. Popustite čvrsti hvat i uvidjet ćete kako se neki od problema rješavaju sami od sebe. Lekcija dana za vas je kako uživati u procesu rada, a ne samo u njegovim plodovima. Na taj način užitak počinje puno ranije, a stres se svodi na najmanju moguću mjeru.

Vaga (23.09. – 22.10)Od jutra vas muči kako i što dalje sa vlastitim životom. Toliko se posvećujete tome da bi vas mogao uhvatiti i osjećaj straha i nesigurnosti iako nemate nijedno opravdanje za njega. Umirite svoj strah kojem vas vodi neodlučnost jer upravo vas on koči u napretku. U ljubavi se javljaju sumnje u voljenu osobu. Niste sigurni da li je ono što dobivate od bolje polovice zapravo ono što želite i ne možete se oteti osjećaju da vam nešto nedostaje.

Škorpion (23.10. – 21.11.)Današnji dan je za vas pravi D dan čišćenja svih repova u vezi koju imate. Misli i želje su vam jasne pa ne biste trebali imati poteškoća u razgovoru s partnerom o bilo kojoj temi koja vas muči. Vaša međusobna povezanost je na visokoj razini pa iskoristite ovaj trenutak jer već za dan dva razgovor će teći puno teže. Na poslu nećete imati problema i dan će proteći glatko kao da ste ga sami pisali

Strijelac (22.11. – 21.12)Iako ste pod pritiskom radi poslovnih obveza, danas ne odustajete jer vidite nagradu na dohvat ruke. Vaše očekivanje bi vas moglo omesti u dovršavanju jer ćete od želje pomalo gubiti strpljenje. Kao i obično u ovim situacijama stisnite zube i koncentrirajte se na posao. Intuicija vam je tu na pomoći kako biste odabrali prave riječi i trenutak kada ih izreći. U ljubavi ćete pronaći smirenje nakon napornog radnog dana. Slobodno se pohvalite uspjehom i zajedno proslavite.

Jarac (22.12. – 20.01.)Nemojte se prepustiti lijenosti samo zato jer sve ide onako kako želite. Ovo nije pravo vrijeme za preveliko opuštanje koliko god vam se činilo da sve ide dobro samo od sebe. Gledajte na ovu situaciju kao na novac. Ako vam ide dobro, skupite što možete više pozitivnih poena za trenutak kad stvari neće biti baš ovako lagane. Svaki vaš trud danas donijet će vam ekstra “kamate” kasnije

Vodenjak (21.01. – 19.02.)Danas ćete tražiti malo osame, ali nećete se osjećati usamljeno. Jednostavno imate potrebu za rekapitulacijom nekih stvari na kojima radite i ugodnije se osjećate ako drugi ne dijele s vama baš sve što mislite o tome. Pripazite ako danas imate emotivni razgovor s partnerom. Razina emotivnosti vam je vrlo visoka pa normalan razgovor neće biti moguć i sve bi se moglo pretvoriti u lošu dramu. Za ostale postavite jasne granice o čemu i dokle ćete razgovarati prije nego

Ribe (20.02. – 20.03.)Danas ste spremni prihvatiti granice koje vam postavljaju drugi. Niste spremni na pregovore i traženje slobode i čak vam se čini da vam paše slušati tuđe naredbe jer to miče odgovornost s vaših leđa. Nemojte se previše uljuljati u ovu vrstu odnosa jer vaši kolege nisu navikli na takav odnos s vama. Na sreću, već do večeri to bi vam moglo dosaditi pa ćete sami potražiti akciju. Od sutra vam je neće nedostajati,piše Metro-portal

