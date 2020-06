Uzgojite povrće na balkonu, a treba vam samo 1 stvar: Urod zagarantovan, samo ovo uradite!

U posljednje vrijeme, posebno tijekom izolacije, mnogi su počeli raditi na svojim vrtovima na balkonu, uživajući u umirujućoj aktivnosti na svježem zraku i berući svježe i ukusne plodove.

No, imamo dobre vijesti za one koji nemaju vrt ili balkon ili samo ne žele zaprljati ruke vrtlarenjem. Naime, neko povrće možete uzgojiti u svojem domu, i to bez zemlje, piše Realtor. Sve što vam treba su posude s vodom, ali i malo truda i strpljenja.

Evo koje povrće možete uzgojiti u vodi i kako to možete učiniti.

Mladi luk

Ovo je najbolji izbor vrt u vašem domu jer ćete dobiti upravo ono što ste tražili.

Sačuvajte dio s korijenom i najmanje jedan centimetar glavice te ga stavite u čašu s vodom

Ako stavite dva ili tri luka u široku čašu jednako će narasti, ali pripazite da stoje uspravno. Vodu mijenjajte svaka dva dana, a otprilike za tjedan dana imat ćete dovoljno materijala za ‘berbu’.

Vrh mrkve

Iako nećete dobiti novi korijen i mladu mrkvu, dobit ćete stabljiku čiji je okus sličan peršinu.

Hranjive listove iskoristite kao začin u salatama, umacima, prilozima ili drugim jelima.

Da biste ih uzgojili u vodi odrežite oko dva centimetra gornjeg dijela vrha. Stavite ga u plitku posudu i napunite vodom tako da je napola prekriven, stavite ga na mjesto s puno sunčeve svjetlosti i za nekoliko će se dana pojaviti prvi listići,prenosi Net.

Azijsko zeleno povrće

Lisnate biljke poput azijske salate i bok choyja možete također uzgojiti u vodi u svom domu, ako zadržite netaknute izdanke.

Odrežite donji dio biljke i stavite u posudu vrhom okrenutim prema dolje pa prekrijte vodom. Mijenjajte vodu svakih nekoliko dana, a za tjedan dana biste trebali primijetiti da biljka raste te možete ubrati nove listiće.

Ovo lisnato povrće možete brati i brati, sve dok se biljka ne iscrpi. Svakodnevno mijenjajte vodu, a za berbu imate na raspolaganju dva do tri tjedna.

Začini

Kako biste uzgojili svježe začine u svom domu ključno je da sačuvate stabljiku. Što je ona mekša, to će vam zadatak biti lakši.

Odaberite stabljiku dugačku 10 centimetara i pripazite da je zelena i savitljiva. Uklonite 75 posto listića nožem pa ju stavite u posudu s vodom na osunčano mjesto. Vodu trebate mijenjati svakog drugog dana. Ubrzo ćete vidjeti nove izdanke na stabljici i novo lišće na vrhu.

Celer

Obično za obroke iskoristite jednu ili dvije stabljike celera, a ako ga ne koristite često, možda je dobra ideja da ga uzgojite kod kuće.

Odrežite dno vezice i isperite ga pa ga stavite u posudu tako da je izrezani dio na vrhu. Napunite široku zdjelu vodom i stavite ju na osunčano mjesto na tjedan dana. Vodu mijenjajte svaki drugi dan, a žuti listići uz dno će se zadebljati i postati zeleni.

Nekoliko dana nakon toga možete ubrati listiće i iskoristiti ih za salate, sendviče ili nešto drugo.

