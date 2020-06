Gorio stan na drugom spratu: Trojica mladića se popela i spasila starca od sigurna smrti

Dim je kuljao iz stana, a on je našao utočište na terasi i čekao pomoć pošto nije bilo šanse da se sam izbavi.

Okupljeni građani odlučili su da ne čekaju vatrogasce, pa su se organizovali sami. Trojica hrabrih mladića popeli su se na drugi sprat susjednog stana, a onda preko terase izbavili starijeg muškarca koji je već bio gubio svijest od dima.

Humanity In Action 💞 | Guys rescue old man from burning building in France, #Paris pic.twitter.com/p76mNZPc6y

