Horoskop / Asteroid Vesta ušao u znak Raka: Kako će to uticati na ljubavni život horoskopskih znakova do 11. avgusta 2020. godine

Kako je povezan sa se*sualnošću i istinom, neminovna je činjenica da će ovaj astro događaj imati jak uticaj na naše ljubavne živote.

Vesta je boginja srca, najviše je poznata po svom žrtvovanju za kuću, a ponekad često misle da je u tome žrtva, a zapravo, ona samo bira svoj put. Vesta ima hrabrost da ne izabere nijednog muškarca koji joj ponudi brak, a umjesto toga nastavi da sama vodi svoj život. I da bude potpuno ispunjena i sretna!

U zavisnosti od mjesta na kome se nalazi u natalnoj karti i trenutnog tranzita, Vesta može da pokrene pitanje ličnih potreba i žrtvi, kao i odluka koje želimo da napravimo samo za sebe.

Najvažnija lekcija tokom ovog perioda je da naučimo da iako je normalno da brinemo o svojim najbližima, ne možemo da žrtvujemo sebe ili svoj život u tom procesu. S obzirom da je riječ o sezoni Raka, možemo da očekujemo brojne izazove i poteškoće u pogledu porodice, doma i emotivnih odnosa.

Kako će asteroid Vesta uticati na naše veze?

Tranzitna Vesta će djelovati apsolutno na sve horoskopske znake. Ona će doneti značajne promjene u ljubavnim životima, pa važno je da shvatimo kako će njegovo kreatanje kroz znak Raka zapravo uticati na naše emotivne, prijateljske i porodične odnose.

Ključan korak je da sagledate svoje emocije. Ukoliko osjećate promjenu osećanja, teško pokazujete i izražavate emocije, ohladili ste se ili čak pomirili sa činjenicom da je vaša veza gotova, bićete stavljeni pod veliki izazov – sada morate da budete iskreni.

Kako se budemo kretali kroz tranzit, imaćete ogromnu potrebu da činite svog partnera sretnim tako što ćete žrtvovati svoje potrebe. Tako ćete izbjeći prepirke i svađe, ali ćete u isto vrijeme sakriti pravu istinu i svoja osjećanja, ili čak gurnuti svoje snove i želje pod tepih.

Iako vam se to može učiniti kao logičan pristup, način da zadržite mir u životu, budite uvjereni da se to neće završiti dobro. Kada pokušavamo da potisnemo emocije, to će se negativno odraziti na naše tijelo, kao i živote.

Kako biste najbolje dobili iz ovog tranzita, važno je da svemu što vam se bude dešavalo pristupite krajnje iskreno. Probajte da ne razmišljate o tome šta će se desiti kada kažete ono što mislite. Umjesto toga, vjerujte da postoji razlog zašto se sve to dešava, što znači da treba da se suočite sa tim, a ne da bježite, prenosi “Telegraf“.

