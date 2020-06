Koji horoskopski znaci najviše uživaju u putovanjima

Neko voli da putuje, a nekome je to preveliki napor. Nekima je bitna daljina destinacije, da li su to bliža putovanja ili dalja, nekima da li su ‘pod moranje’, odnosno obavezna, kao što je to slučaj sa poslom.

Postoje osobe koje vole da putuju neprestano, nije im bitno ni zašto, ni gdje, samo da spakuju kofere i napuste kuću, piše astrolog Jovana Vilimonović za “Mondo“. Da li ste među njima?

Blizanci

Blizanci vole da putuju kada god mogu. Bilo da je to do rođaka, prijatelja, možda do susjednog grada – svejedno im je, samo da nisu kod kuće. Trude se da im bude zabavno, da ne idu na isto mjesto ili da ne posjećuju iste ljude. Ne vole da planiraju putovanja, pa ako idete negdje sa osobom rođenom u znaku Blizanaca možete da budete pod stresom, ako volite da sve bude organizovano. Ako volite iznenađenja, onda su Blizanci idealni saputnik.

Strijelac

Strijelac je znak kojim vlada Jupiter i njemu su putovanja najbitnija u životu. Ukoliko se negdje ide u posljednji čas, tu je Strijelac. Sve popuste lako iskoristi jer tačno zna kada je pravo vrijeme za put, preko koje agencije, ali najviše voli da sam sve organizuje. Ako nekom ne treba vodič, njemu sigurno nije potreban. Nauči sve o mjestima gdje ide, sve putanje, ulice, znamenitosti, pa je onda sigurno spreman. S njim je uvijek zabavno i nikad ne znate kakva će to avantura da bude.

Ribe

Ribama isto vlada Jupiter, koja je planeta putovanja, tako da Ribe vole da idu svuda, samo ne vole da pričaju o tome. One sve u tišini isplaniraju, pa onda samo jednog dana vidite slike. Niko ne zna kako stignu sve da organizuju, kako to da nikom ne kažu koliko ostaju negdje, bar neke detalje. Ne, to njima nije bitno, jer idu na put zbog sebe, a ne zbog drugih. Njima je potrebno da se odmore i izoluju, tako da sve priče sa putovanja očekujte po povratku.

