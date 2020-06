Horoskopski znaci koji obožavaju ljeto

Dok jedni obožavaju ljeto i toplo vrijeme jer tada “procvjetaju” i budu puni energije, ima i onih koji ne vole ovo godišnje doba. Ovi horoskopski znaci obožavaju ljeto!

Blizanci

Blizanci vole ljeto više nego drugi znaci jer su rođeni kada je toplo. To je za njih prirodno i jedva čekaju kraća putovanja. Nikad ne dozvoljavaju sebi da budu depresivni kada je loše vrijeme nego nađu način kako da se oraspolože. Planiraju ljetovanje mjesecima unaprijed. Tako da gdje god da mogu da odu, bilo da je to planina, jezero, more, selo – njima je svejedno, jer će naći način da uživaju, piše astrolog Jovana Vilimonović za “Mondo“.

Rak

Ide negdje stalno, voli i da putuje i voli vodu. Bazeni, more, rijeke, jezera – svejedno mu je dok god može da ne izlazi iz vode. Od malena ljubav prema ljetu ne jenjava, ali ipak je on “ljetnje” dijete, tako da se sve to podrazumijeva. Smeta mu višak odjeće koju mora da nosi u jesen i zimu, tako da je i zato ljeto omiljeno.

Lav

Svaki Lav voli izlaske i zabavu, a kada je loše vrijeme toga nema toliko. Ipak, njemu je najbitnije sunce i da može da se sunča. To može samo ljeti i tako se puni dobrom energijom vladajuće planete. Čak i preko godine mu sunčan dan popravi raspoloženje.

Ipak, ako može da uzme odmor i da ode na bilo koju destinaciju gdje će uživati tokom ljeta, ostvarit će svoju misiju za tu godinu, da bude sretan makar neko vrijeme. Među Lavovima vlada mišljenje da je bolje zimi ići gdje je toplo jer ne mogu da se povežu sa drugim godišnjim dobima. Njihova ljubav prema ljetu je neizmjerna.

Facebook komentari