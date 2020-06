Važno je da znate razliku između snažnog i slabog muškarca – “Jaki muškarci održavaju svoju riječ”

5 karakteristika slabih muškaraca Vaša moć ga plaši; Obratite pažnju na to kako se on ponaša u vašoj vezi. Slab čovjek zna da nije dovoljno jak da bi bio glavni vođa. Za to nema emocionalne i intelektualne sposobnosti. Ali umjesto da postanete bolji, on vas, nezavisnu ženu, doživljava kao prijetnju.

Ne nadahnjuje vas da biste poboljšali, već se takmiči kako bi vas ponizio. Umjesto da se ponosi svojim postignućima, osjeća prijetnju od njih. Ne može podnijeti činjenicu da ste uspješni, da vam ne treba podrška, da niste ovisni o njemu. I pokušaće te spustiti na svoj nivo.Ne preuzima inicijativu; Spontanost je dobra kvaliteta u određenim situacijama, ali biti potpuno neupućen nije način na koji bi se trebali ponašati u životu. Bar ne kada želite nešto postići. Ali slabi muškarci se ponašaju baš tako. Njihov glavni simptom je nedostatak inicijative. Oni su opušteni i raspoloženi. On nema ambicije, plaši se poraza, zato radije izbjegava rizične situacije.

Nikad ne preuzima odgovornost; Za svoje riječi i djela uvijek krivi druge i traži nekoga da uključi strelice. Kada se vara, pokušava da pronađe nekoga drugog za koga bi bili krivi. Pa čak i u svojoj vezi – samo ste uvijek krivi za probleme i svađe među vama. On se pozicionira kao idealan. A to znači da se nikad neće promijeniti, neće ispraviti svoje greške.

Sebičan je; Slabi muškarci ne znaju saosećati. Ne znaju kako razumjeti osjećaje drugih ljudi i obračunati se s njima. Oni misle samo na sebe. Zato od njega ne očekujte nikakvu žrtvu ili pomoć. On sebe smatra centrom vašeg svijeta, a ne obrnuto.

4 karakteristike jakog muškarca Podstiče vas da se razvijate; Snažan čovjek se ne boji vaših postignuća, ponosan je na njih. Motivira vas da se dalje razvijate, postaje vam vjetar ispod krila. Raduje se kad postignete novi cilj. Ne pokušava vas promijeniti, ali podržava sve vaše snove. A pokraj njega postaješ bolja. On vjeruje u vas i ne gubite ovu vjeru, čak i kad odustanete.

On preuzima odgovornost; Ne pokušava dominirati, zna kada treba preuzeti inicijativu, kada preuzeti sve na sebe, kako bi pronašao rješenje. Pored njega možeš biti prava žena, jer je on taj koia od života zna što želi i zna kako to dobiti.

On drži svoja obećanja; Jaki muškarci održavaju svoju riječ. Njihovi postupci odgovaraju njihovim riječima. Ne morate slušati izgovore i izgovore. Snažan čovjek će uvijek govoriti istinu i bit će odgovoran za svoje riječi

Izražava svoja osećanja; Snažan čovjek zna kako priznati svoje osjećaje i namjere. S njim uvijek znate što je između vas. Ne misli da ga njegovi osjećaji čine manje od muškarca. Naprotiv, to ga čini jakim,piše Infpult

