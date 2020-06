Potresni prizori: Lokalci ubili trudnu slonicu na veoma brutalan način

Stravičan primjer zlostavljanja životinje dogodio se u Indiji, u distriktu Malappuram u Kerali.

Naime, ubijena je trudna slonica nakon što je pojela ananas u kojem je bio vatromet. Navodno su je time nahranili lokalci, pišu tamošnji mediji. Tragični incident dospio je u javnost nakon što ga je detaljno opisao jedan šumski rendžer na svom Facebook profilu, prenosi “Index“.

U detaljnom postu na društvenim mrežama otkrio je da je divlja solnica stigla iz šume te je lutala oko obližnjeg sela u potrazi za hranom. Kad je kročila na ulicu Malappurama, lokalci su joj ponudili ananas u kojem je bio vatromet. Voće je eksplodiralo u ustima trudne slonice.

Šumski rendžer Mohan Krishnan, koji je bio dio tima za brzo spašavanje ove životinje, napisao je na Fejsu što se dogodilo.

“Svima je vjerovala. Kada je pojela ananas, on je eksplodirao. Morala je biti šokirana ne misleći o sebi, već o mladunčetu koje je trebala roditi za 10 do 20 mjeseci.”

Eksplozija u njenim ustima teško joj je ozlijedila jezik i usta. U teškoj muci i gladi hodala je oko sela, ali ništa nije uspjela pojesti zbog svojih povreda.

Krishnan je dodao: “Nije naudila nijednom ljudskom biću, čak ni kad je trčala ulicama u teškoj muci i boli kroz selo. Nije srušila nijedan dom. To je zato, rekao sam, jer je puna dobrote.”

Krishnan je također objavio fotografije trudne slonice koja je naposljetku došla do rijeke Velliyar i tamo ostala. Fotografije pokazuju slonicu uronjenu glavom i do pola tijela u rijeku. Šumski rendžer je objasnio da je to učinila kako muhe i ostali insekti ne bi došli na njezine ozlijeđene dijelove toka.

Čak i nakon što su joj rendžeri dovukli pomoć u obliku druga dva slona koja su je pokušala izvući iz te rijeke, nisu uspjeli. Nakon nekoliko sati pokušaja da je spase, na kraju je uginula na tom istom mjestu.

Facebook komentari