Mjesečna numerologija za juni 2020. godine: Prognoze za ljubav, posao i novac za vaš broj

Mjesečna numerologija za jun 2020. godine!

Svaka vrsta numerološke prognoze se odnosi na bioritamski broj vaše numerološke kombinacije koja se dobija sabiranjem vašeg kompletnog datuma rođenja.

Na primer, ako ste rođeni 25.8.1976. sabiranjem 2 + 5 + 8 = 15 i svođenjem na jedan broj 1 + 5 = 6 dobijate prvi, bioritamski broj, koji podleže promenama iz dana u dan, iz meseca u mesec.

Jun je najromantičniji mesec u 2020. godini: evo koja 3 znaka Zodijaka očekuje sreća u ljubaviJun je najromantičniji mesec u 2020. godini: evo koja 3 znaka Zodijaka očekuje sreća u ljubavi

Evo koja 3 znaka očekuje najveća sreća u ljubavi tokom juna 2020. godine:

AKO JE VAŠ BIORITAMSKI BROJ

JEDINICA

Ovo je vreme u kojoj možete da započnete neki posao o kojem ste dugo maštali, kao i da upoznate osobu koja će postati veoma značajna u vašem životu. Vi vrlo dobro znate da se upornost uvek isplati. Treba samo da osluškujete sebe i svoje potrebe. Pokušajte da se što manje naprežete jer vam neće prijati mnogo posla, bićete skloni maštanju, izlascima i provodu. Čeka vas neko, moguće baš autoritativna žena koja će vam stalno nalaziti mane, ili će biti sklona da vas kritikuje. Uz malo šarma rešićete probleme.

DVOJKA

U ovom periodu može doći do pometnje u vašem životu. Privatni biznis može početi dobro, budite istrajni, oslonite se na saradnike iz inostranstva i nemojte previše da se opterećujete onim što se o vama priča. Možete doći do veće zarade, a u ljubavi sve zavisi od vaše popustljivosti i originalnosti. Pokažite osećajan deo svoje prirode i budite predusretljivi. To je ljubavna metodologija koju treba da primenite da biste osvojili osobu koja vam se dopada. Možete da očekujete da se zaljubite i češće putujete. Predstoji vam i i adaptacija i proširenje stambenog prostora. Oslonite se na članove porodice.

TROJKA

Imate mnoge šanse koje vam se nude. Novac i zarada mogu vam biti opsesija. Ne odustajte od svojih namera, ali budite oprezni u radu sa osobama koje nose uniformu. Ako ste žena, upravo neko takav može vam se dopasti. Vreme je kao stvoreno da realizujete planove u vezi obrazovanja ili stručnog usavršavanja, naročito ako ste mladi. Volite da uživate u životu, ali pokušajte da se bolje organizujete i to je već pola puta do uspeha. Inostranstvo i poslovni kontakti u oblasti marketinga, bankarstva ili medija donose nove mogućnosti i na poslu i u ljubavnom životu. U ljubavi ćete biti zahtevni i mnogi će vas smatrati neodoljivim. Budite spremni na nove izazove i flert. Trebalo bi da obratite više pažnje na ishranu i da se češće rekreirate.

ČETVORKA

Četvorke koje su poznate kao vrlo studiozne osobe, najviše vole kada posao obave u roku i kada dobiju zasluženu nagradu. Sve je to moguće, posebno ako budete spremni da se prilagodite tempu kolega koji su sasvim drugačiji od vašeg. Očekuje vas mnogo napornog rada, ali i priznanja koje dugo čekate. Ukoliko dobijete ponudu za novi posao koji ima veze s medijima, ne oklevajte. Bićete u formi, za mnoge neprepoznatljivi i mnoge ćete uspeti da zavarate svojom dovitljivošću. Na poslu ćete ispoljavati duhovitost, emotivnost i komunikativnost, sve osobine koje nisu tipične za vas. Možete neočekivano da se zaljubite u nekoga, posebno ako krenete na put. To bi mogla da bude osoba koja se bavi umetnošću, medicinom ili radi u medijima. Čuvajte zglobove, to vam je slaba tačka.

PETICA

Mesec kakav se samo može zamisliti za veselu i dinamičnu Peticu koja nikada ne miruje. Bićete veoma aktivni, komunikativni, puni ideja koje ćete želeti odmah da realizujete. Ovaj period vam donosi pregršt novih mogućnosti, novca, posla, promena… Doći će do izražaja vaši talenti i kreativnost. Očekuje vas i mnogo romantičnih susreta, više putovanja i druženja sa prijateljima, kao i učenja i usavrševanja, naročito ako se bavite umetnošću ili sportom. U ljubavi ćete biti kao i uvek nestalni sa velikom potrebom za ličnom slobodom za koju ćete uspeti da se izborite, uglavnom šarmom. Pazite samo da ne budete previše u bučnom društvu, da ne izazovete neki incident, a u ljubavi nemojte davati obećanja bez pokrića, jer vam partner to neće lako oprostiti.

ŠESTICA

Vaši lepota i šarm dolaze do izražaja, ali možete biti preterano popustljivi ali i pomalo nesigurni u sebe. Pružaju vam se šanse i da unapredite znanje i uvećate prihode, posebno ako se bavite kreativnim zanimanjem ili ste u privatnom poslu. Autoritativne i dinamične žene koje deluju na vas optimistično u svakom pogledu, ma kog pola da ste, i ma o kom segmentu života da se radi, pomoći će vam da se rasteretite nepotrebnih obaveza, poslova i nesigurnosti. U ljubavi se pruža prilika da na kraćem poslovnom putu ili u poseti rođacima doživite romantičan susret koji se lako može pretvoriti u nešto ozbiljnije. Postoji mogućnost povećih izdataka, započinjanja novog posla ili ulaganja novca u privatni projekat.

SEDMICA

Jedan od boljih meseci u kojem vas očekuju novi poslovni izazovi. Ishod posla zavisiće od vaše inventivnosti i komunikativnosti. Imate neophodan podsticaj, optimizam i sjajne šanse u vezi sa poslom i zaradom. Možete postići mnogo, posebno u oblasti izdavaštva, medija i poslova koji su u vezi sa putovanjima. Usredsredite se na uvećanje zarade, naročito ako ste u privatnom poslu, medicini ili arhitekturi. Vodiće vas intucija koja je kod vas inače veoma naglašena i koja vam u ovom mesecu daje odlične mogućnosti u vezi sa sklapanjem novih poznanstava kako na poslu tako i u privatnom životu. Što se ljubavi tiče, ovo će biti jedan od boljih meseci, ali pazite da ne izneverite partnera jer ćete biti skloni paralelnim vezama. Pazite se u saobraćaju, jer ste pod većim rizikom od povreda.

OSMICA

Ovog meseca na probi će biti vaše strpljenje. Neko će vam ponuditi posao koji ne bi trebalo da odbijete, a može vam se učiniti da je ispod vašeg nivoa ili da neće biti sjajno plaćen. Nemojte se previše kolebati, u pitanju je odličan posao na duži rok, i to u solidnoj firmi. Jedino što vam može zasmetati je što biste morali naporno da radite. Vaša sloboda može biti na neki način ograničena, bilo obavezama na poslu ili u porodici, a ukoliko ste mladi, roditelji će vas kontrolisati češće nego inače. Ako želite da započnete zidanje kuće ili renoviranje stana, sada je pravo vreme za to. Moguć je ulazak u brak sa pouzdanom osobom.

DEVETKA

Ovo je vaš mesec, u to uopšte nemojte da sumnjate. Imaćete mnogo energije, motivacije i snage da dovršite sve nezavršene poslove, kao i da realizujete ciljeve koje ste odavno zacrtali. Posebno će uspešni biti oni koji se bave sportom, nose uniforme ili su prisutni u javnosti. Petica je broj koji ima najveći uticaj na vas u ovom periodu. Obnovite kontakte sa onima koji su vam nekada mnogo značili, a možda žive podalje od vašeg mesta rođenja. Pokušajte da budete manje kritički nastrojeni prema ljudima jer vam to neće biti oprošteno. Iako spadate u intuitivne, inteligentne i veoma mudre znake, Petica je u stanju da vas zavede i ostavi potpuno zbunjenog. Pošto volite da kontrolišete svoja osećanja, dobro pazite kome otvarate dušu, piše “Conoplja news“.

Facebook komentari