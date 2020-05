Naučnici tvrde: Ovo je savršena razlika u godinama za dugu i sretnu vezu

Niko ne zna kako tačno uspješan odnos stvarno funkcionira, ali naučnici misle da su pronašli odlučujući faktor.

Prema istraživanju provedenom u jednom od najpouzdanijih istraživačkih ustanova na Sveučilištu Emory u Atlanti, matematički je izračunata savršena razlika u godinama koja može povećati vaše šanse za uspješan dugoročni odnos.

U istraživanju je sudjelovalo 3.000 ljudi. Svi su bili u braku barem jednom. naučnici su pronašli jednu poveznicu: što je veća razlika u godinama, to je veći rizik od prekida.

Naravno, definitivno postoje iznimke, ali rezultati mogu barem objasniti sukobe koje parovi imaju u različitim fazama života. To je zato što partneri imaju različite interese i ciljeve.

Istraživači su podijelili detaljnije statističke podatke koji kažu da je rizik od raskida za parove s razlikom u dobi većom od 5 godina 18%. Ako je razlika u starosti 10 godina, rizik se dramatično povećava – do 30%. A za parove s 20 ili više godina razlike u godinama, predviđanja su stvarno negativna jer je rizik od prekida 95%.

Istraživači su gledali ne samo dobne parametre, nego i djecu prije braka, zajedničko dijete, trajanje hodanja prije braka, troškove vjenčanja, obrazovanje i mnoge druge čimbenike.

Usput, ako partneri imaju veliku razliku u obrazovanju, rizik od raskida je 43%.

Naučnici su također pronašli savršenu razliku u godinama – to je jedna godina (zapravo, u toj su skupini i ljudi iste dobi i razlike u dobi od 1 do 3 godine). To su parovi koji imaju najveće šanse da ostanu zajedno – vjerovatnoća prekida je manja od 3%.

Najvjerovatnije je razlog zato što su njihovi životni ciljevi i vrijednosti stvarno različiti. Ljudi sa značajnom starosnom razlikom gledaju na svijet na vrlo različite načine, a šanse da su njihovi hobiji i snovi slični su stvarno niske, piše “RTL“.

