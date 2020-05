Elena je sa 16 godina pobjegla od kuće, upala u loše društvo, dilala drogu: On je njen život pretvorio u bajku!

View this post on Instagram

Дорогие, Хотела для вас снять сюрприз пост благодарности и сообщить о том, что вас уже 2.000.000 млн!! но не успела это сделать! А сейчас вас уже намного больше🤩 Хотела с вами познакомиться. Расскажите откуда вы ? Чем занимаетесь? -Я Лена Перминова👋🏻 у меня большая и дружная семья: любимый муж, два активных сыночка и красавица дочка!) и лабрадор-добряк) а теперь у нас пополнение которое вы наверное вы уже успели увидеть: два щеночка: Мальтипу и Тедди💕 так что теперь мама-ШЕСТЬ-раз! И это не мешает мне развивать свой основной бизнес проект «Лён и гречка» @lenandgrechka : безгютеновый хлеб, десертная выпечка, вкусные и ооочень полезные снэки! Забота о семье и вкусная выпечка для многих клиентов вдохновляет меня на саморазвитие и самореализацию в сфере моды и креатива в стиле одежды, upgrade fitness программах, индустрии красоты и новых фишках эффективной заботы о своей внешности) я искренне хочу быть вам полезна и интересна! Обещаю подключить вас к своему термоядерному энерджайзеру и щедро делиться идеями и просто вдохновлять вас креативом и красотой!❤️