Karakteristika koju muškarci smatraju najprivlačnijom kod žena

U Facebook grupi koju vodi She Said He Said zatražila je od muških članova da ocijene kvalitete koje smatraju najprivlačnijima u potencijalnim partnericama te došla do tog zaključka. Iskrenost je završila na prvom mjestu s 21,3 posto glasova, zatim samopouzdanje s 20 posto glasova, a na trećem mjestu našla se “razigranost” s 18 posto glasova, prenosi Daily Mail.

Četvrto mjesto su dijelile karakteristike kao što su pozitivan duh, zahvalnost i ljubaznost, s 14 posto glasova.

Vjernost i pouzdanost su pete najpoželjnije karakteristike s 12,6 posto. Dalje na popisu našle su se emocionalna inteligencija, ambicija i akademska inteligencija.

Najmanje bitna im je bila romantična priroda.

Anketa je uključila i fizičke karakteristike pa se pokazalo da muškarci najprivlačnijim dijelom tijela smatraju oči (čak 41,6 posto) pa zatim osmijeh (29,6 posto). Treća je stražnjica, zatim grudi pa noge. “Prvo što primjećujem su oči, gotovo pa mogu pročitati osobu kroz oči i one zaista jesu ogledalo duše”, rekao je jedan od ispitanika.

Ward naglašava da je u anketi inzistirala na iskrenosti. “Nema ništa loše u tome da netko kaže da gleda guzu ili grudi. Tjelesnost je važan aspekt veze i ako vas netko fizički ne privuče, male su šanse da ćete uopće i pokušati upoznati tu osobu dublje”, zaključila je ona, prenosi “Index“.

