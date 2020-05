Usvojlila dječaka i djevojčicu pa otkrila da su oni biološki brat i sestra

No njezino putovanje do udomiteljstva i posvajanja nije nimalo uobičajena priča. Naime, ova mama je tek nakon završetka procesa posvajanja njezino dvoje djece Grayson i Hanne otkrila da su oni i biološki brat i sestra.

Nakon što se Katie razvela od supruga, njezini su se životni planovi promijenili. Između ostalog, odlučila je otvoriti vrata svog doma djeci bez roditeljske skrbi, a 2016. godine se počela brinuti i o tek rođenom dječaku koji je bio ostavljen u lokalnoj bolnici. Zaljubila se u njega, nazvala ga je Grayson i njenom oduševljenju nije bilo kraja kada ga je 11 mjeseci kasnije uspjela zakonski posvojiti, prenosi “Index“.

Dvije sedmice nakon što je Grayson službeno posvojen, Page je dobila poziv u kojem su je obavijestili da postoji još jedna djevojčica kojoj je potreban hitan smještaj. Kako kaže, srce joj je odmah reklo da mora pristati na to.

Page je vrlo brzo počela primjećivati ​​da dvije bebe imaju puno sličnih osobina, ali papirologija nije ukazivala na to da su dječak i djevojčica povezani. No njezina intuicija joj je govorila potpuno suprotno. Polako se pojavljivalo sve više signala koji su ukazivali na to da su djeca možda ipak u srodstvu. Uskoro je i test DNK pokazao da je Page bila u pravu, a 2018. je potvrđeno kako su Grayson i djevojčica kojoj je dala ime Hannah i biološki, a ne samo zakonski brat i sestra.

Sudbina je u njezin život uskoro dovela još jedno dijete, a Page je pokrenula i internetsku stranicu na kojoj piše o životu samohrane majke troje djece, navodi Motherly.

