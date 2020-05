Horoskop u vladavini Blizanaca: Šta očekuje svaki znak od 22. maja do 21. juna 2020. godine

U predstojećem periodu će mnogi znaci izaći iz problema, ali samo ukoliko ih aktivno rješavaju, piše astrolog Suzana Ban za magazin “Novosti“.

OVAN

Posao – Osjećate se blokirano, jer očekujete realizaciju nečega za šta znate da je izvjesno, ali nikako da se desi. Ukoliko je vaš posao na bilo kakav način povezan s nekretninama, ovo je njihov period kupoprodaje, priliva novca ali i ulaganja. Budite pažljivi, jedan pogrešan potez može da vas, dugoročno, znatno poremeti. Prije nego što potpišete bilo šta, dvaput provjerite sve detalje kako biste izbegli previde i greške koje biste kasnije teško ispravili. U svom radu koristite profesionalnu pomoć službenih lica.

Ljubav – S nestrpljenjem posmatrate stvari, pa zbog toga postoji opasnost da pogrešno rastumačite ponašanje svog partnera. To nije zato što vas on laže ili nešto prikriva, već je stvar u vašim nerealnim očekivanjima kojih nikako da se riješite. Da biste izbjegli moguće neprijatnosti neophodno je da u ovom periodu očekivanja svedete na minimum. Prije nego što potražite razloge svog nezadovoljstva u partneru, to isto definišite kod sebe.

Zdravlje – Nesanica.

BIK

Posao – Ovog mjeseca ćete učvrstiti sve svoje poslovne pozicije. Pritisak kome ste izloženi inspiriše vas i ohrabruje da se prepustite sopstvenim procjenama i na kreativan način uredite svoj život. Iako ste dugo čekali da se kockice slože na ovaj način, ostanite pribrani i strpljivi još neko vrieme. Tačno je da promjene stižu. Vi to odlično osjećate, ali potrebno je da sačekate još neko vrijeme i da ne brzate sa odlukama. Ako se, ipak, prepustite trenutnoj euforiji, izvjesni su previdi kojima ćete sve dovesti u pitanje.

Ljubav – U narednom periodu moguća je bračna ponuda ili novo romantično poznanstvo. Ljubav dobija na snazi. Ukoliko ste u vezi, ovo je vrijeme kada je potrebno sve uobličiti. Ukoliko ste, pak, odnedavno u romansi, upravo vam se otvara prilika da kroz izraženu emocionalnu interakciju s interesantnom osobom dosegnete sasvim nova iskustva. Od vas zavisi kako će se stvari razvijati, druga strana je spremna na iskušenja.

Zdravlje – Problemi s kožom.

BLIZANCI

Posao – Vjerujete u pozitivan ishod svega i optimizmom se branite od mračnih strahova koji vas, s vremena na vrijeme, obuzimaju. Dok u poslu stagnirate, vrijeme je da se presaberete i napravite novu finansijsku konstrukciju kojom ćete dobiti na vremenu. Da li je u pitanju pozajmica ili kredit, svejedno, na neki način ovih dana se bavite prošlošću. Neka vas sve ovo ne brine pretjerano, jer je u pitanju poslovno zatišje pred veliku aktivnost koja će nastupiti čim se teren vašeg profesionalnog života bude raščistio.

Ljubav Polje partnerskih odnosa je opterećeno i nekako konfuzno. Vrijeme trošite na uzaludne razgovore kojima voljenoj osobi nešto objašnjavate, a ona kao da vas ne čuje. Dozvolite drugoj strani da ostane pri svojim stavovima i dajte joj vremena da sama uvidi koliko su njena očekivanja prevelika. Vaša vizija realnosti može da bude neprijatna svakom ko vas dobro ne poznaje. Pravo rješenje će biti vidljivo tek kad se dodatno potrudite.

Zdravlje – Čuvajte noge.

RAK

Posao – Prozvani ste da razrješavate probleme i konfuziju u životu nekoga ko zavisi od vas, a s kim ste i poslovno povezani. LJudi se oslanjaju na vašu praktičnost i operativnost, ali i na intuitivni dio ličnosti zbog čega nekada delujete kao osoba koja u svakom času zna šta je najpametnije. Vaša osećajnost, ovih dana, ne radi za vas, jer će vam se možda prikačiti ljudi koji ne mogu da se pohvale najčasnijim namjerama. Vrijeme je da se suočite sa istinom i okolnosti oko sebe sagledate realno.

Ljubav – Tokom ovog perioda bilo kakve lažne nade ili pretjerana očekivanja moraju da se isprave. U osnovi, dugovi koji su vas pritisli guraju vas da se okrenete pravim vrijednostima, porodičnom životu i odnosu s voljenom osobom. Pokažite zahvalnost, ali se ne izjašnjavajte otvoreno, jer nećete biti shvaćeni na pravi način. Voljena osoba želi da vidi konkretna djela, a ne da sluša teoriju o tome šta biste željeli da ostvarite.

Zdravlje – Problemi s očima.

LAV

Posao – Sve vam se i dalje svodi na čekanje. Informacije koje budete dobijali mogu biti lažne, a osobe koje vam nešto obećavaju nepouzdane i neodgovorne. Najbolje je da ovo vrijeme iskoristite za učvršćivanje postojeće pozicije, naročito ako to uključuje vaše finansije. Ako preuzmete inicijativu i sve aktivnosti organizujete u sopstvenoj režiji, uspjeh je izvjestan. Ali, ukoliko vam drugi ljudi budu nametali svoje ideje, računajte na gubitke. Ne zaboravite da vi najbolje znate šta vam je potrebno. Uspjeh je izvjestan ako preuzmete inicijativu.

Ljubav – Ovo je vrijeme zahtjevnih emotivnih izazova i potrebe da se ljubavni život stabilizuje. Kako mjesec bude odmicao tako će se i vaša ljubavna situacija stabilizovati. Ukoliko ste željni izlazaka i obilazaka kulturnih dešavanja, ovo je pravo vrijeme kada ćete voljenu osobu, s lakoćom, nagovoriti na bilo koju akciju te vrste. Atmosfera zavođenja je u vazduhu, imate potpunu kontrolu nad situacijom, na vama je samo da povučete prvi korak.

Zdravlje – Čuvajte se povreda.

DJEVICA

Posao – Naglašeno ste osjetljivi, previše osjećate emocije drugih ljudi. To vas izlaže pogledima više nego što ste spremni da podnesete. Obuzima vas tenzija s kojom se teško nosite, pa vam slijedi ozbiljan energetski pad. Ako dozvolite saradnicima da istaknu svoje sposobnosti i na taj način zasjene vašu ulogu u funkcionisanju cijelog sistema, možete izbjeći ozbiljne sukobe, a usput i naučiti nešto novo o sebi što dosad niste znali. Pored ovoga, otvara se potreba za učenjem nečeg novog što će vam biti od velike koristi.

Ljubav – Uspostavićete kontakt sa osobom koja dolazi izdaleka. Onima koji su već u ljubavnoj vezi predstoji zajednički put ili neka druga vrstu aktivnosti koja će proširiti dosadašnja ograničenja. Samopouzdanje vam raste, okruženi ste ljudima koji su prijateljski naklonjeni kako vama tako i vašem partneru. Iako je atmosfera dobra, pazite kome se povjeravate i čije tajne čuvate da vas sumnjiva namjera jedne osobe ne bi uvela u probleme.

Zdravlje – Provjerite krvni pritisak.

VAGA

Posao – Pravo je vrijeme da se neke poslovne ideje realizuju, stižu mnogobrojna razrješenja. Da biste spremno dočekali novitete, neophodno je pronaći pravu mjeru u svemu. Vi ste nadareni da s lakoćom sprovedete red i disciplinu, ali morat ćete da prihvatite da oko vas ima i ljudi kojima vaš model ponašanja nije omiljen. Ukoliko se doslijedno budete držali svojih planova i namjera, svaku prepreku ćete s lakoćom prevazići. Bez obzira na sve povoljnosti, nemojte da vas ovih dana ponesu nerealan optimizam i euforija.

LJubav – Vaše napeto raspoloženje se odražava na odnos s voljenom osobom. Želite da se osjećate sigurno, ali ne uspijevate u tome. Uskoro je izvestan primjetan pomak u ljubavnim odnosima, ali vi ćete se i dalje osjećati nepotpuno. Kada biste znali šta želite, problem bi bio riješen. Svjesni ste da se nalazite u nekoj fazi, ali niste sigurni da li je dobro razumijete. Ne opterećujte voljenu osobu svojim strahovima koji su ovih dana previše mračni.

Zdravlje – Bolovi u leđima.

ŠKORPIJA

POSAO – Idealno je vrijeme da na kvalitetniji način organizujete svoju poslovnu svakodnevicu. Iako je dobar trenutak za intelektualni rad, kao što su komunikacija ili nekakav marketing, vaša pažnja se rasipa zbog nepouzdanih saradnika ili nepotpunih informacija. Bez obzira na to, budite uvjereni da vaš trud nije uzaludan iako ćete na rezultate sačekati malo duže nego što to sada procjenjujete. Osim toga, ovaj mjesec je dobar za pomaganje drugim ljudima koji su u nevolji, kako kod kuće, tako i na poslu.

LJUBAV – Vaša emotivna veza može biti ozbiljno poljuljana ukoliko ne budete vodili računa šta pričate. Na vama je da sačuvate tajnu koja, po vašem mišljenju, nije nešto što mora da se krije. Ipak, ako druga strana insistira da ostanete diskretni, na vama je samo da to prihvatite a ne da sudite o tome da li je to ispravno ili nije. Mjesec je u znaku potencijalne ljubavne krize koja može nastupiti ukoliko budete nepažljivi.

ZDRAVLJE – Upala grla.

STRIJELAC

Posao – Za vas je ovo period velike borbe kojoj se polako nazire kraj. Situaciju možete da preokrenete u svoju korist ako je vaš posao vezan za nešto što je kreativno i za šta je neophodna mašta i osjećaj za lijepo. Sve ostalo može biti izloženo komplikacijama koje se neće razrješiti do daljnjeg. Nema razloga za veliku brigu, jer kada sve bude prošlo stižu srećniji dani a s njima veliko razrješenje i profesionalna pobjeda. Da biste prevazišli sve napetosti neophodno je da donesete važnu poslovnu odluku koju odavno odlažete.

Ljubav – Preispitujete situaciju i vodite naporne razgovore s voljenom osobom. Moguće je da ćete saznati nove detalje koje ranije niste uviđali. Skloni ste preuveličavanju svega, pa i problema. Budite oprezni kada je riječ o sopstvenim očekivanjima, jer vas nerealne nade vode u razočaranje. Ukoliko budete samokritični i iskreni prema partneru, ali i prema sebi, vaša romantična bliskost biće učvršćena. Čuvajte se laži.

ZDRAVLJE – Moguće su aritmije.

JARAC

Posao – U naletu dobrog raspoloženja imate sposobnost da ostvarite svoje ciljeve. Pokrećete planove za promjenu načina života. Moguće je da je to nešto što ste ranije planirali, ali niste bili u prilici da realizujete. Okolnosti će se, u jednom trenutku, promijeniti. Otkrit ćete nove načine kako da dosegnete svoje ciljeve. Imate pomoć saradnika, ali ne zanosite se idejom da besplatno dobijate podršku. Ljudi imaju motivaciju da vam pomognu, ali dugovi mogu biti neprijatni ukoliko se ne revanširate.

Ljubav – Ne pokušavajte da određujete uslove pod kojima će se vaš ljubavni život dalje razvijati. Pred vama je nova životna faza, bar kada su emotivni odnosi u pitanju. Voljena osoba može pokazati potrebu za slobodom ili inicirati promene u načinu funkcionisanja veze. Ako prihvatite promjene i pokažete da ste elastični i spremni na kompromise, vaša veza može opstati. U protivnom, očekujte komplikacije i probleme.

Zdravlje – Posjetite stomatologa.

VODOLIJA

Posao – Moguće je da vas tokom ovog perioda prati nepovoljan trend. Pozitivno razmišljanje vam može olakšati situaciju, naročito ako ste u poslu kreativni. Ipak, kako vrijeme bude odmicalo, komunikacija će biti sve bolja jer ćete, bez obzira na to šta se dešavalo, pronalaziti idealno rješenje za sve. Mnogobrojni nesporazumi, kojima ćete ovih dana biti opterećeni, neće ostaviti trajne posljedice na vašu poslovnost. Prihvatite činjenicu da ne zavisi sve od vas i prepustite drugim ljudima probleme koji ne pripadaju vama.

Ljubav – Ljubavni odnosi su vam, nekako, u drugom planu, usredsređeni ste na društvo. Takav način funkcionisanja u ljubavnoj vezi, na duge staze, prijeti da preraste u običan drugarski odnos koji na kraju završava razlazom. Iako vam to trenutno deluje kao nešto prihvatljivo, dobro razmislite da li su vam takvi prioriteti ispravni. Da biste dobili ljubav i prijateljstvo istovremeno, neophodni su bliski susreti i iskreni razgovori.

Zdravlje – Problemi sa stomakom.

RIBE

Posao – Dosta dinamike, tako bismo mogli da opišemo naredni period koji će potrajati duže nego što želite. Iako je dobar trenutak za ideje, ovo je vrijeme kada ste okruženi ljudima koji ne ispunjavaju svoja obećanja. Da biste izbjegli komplikacije, morate da se naoružate strpljenjem. Duhovne i intelektualne discipline su vam u prvom planu, to je ono što vas isceljuje. Koristite svoju intuiciju da uočite čije ideje su preuveličane i neiskrene, insistirajte na konkretnim argumentima i činjenicama u svakom dijalogu.

Ljubav – Ovo je period tokom koga ćete biti u centru pažnje bilo da se radi o voljenoj osobi ili pripadnicima vaše uže porodice. U prvom planu su vaša posvećenost i odgovornost. Iako se vi na taj način iscjeljujete i energetski punite, budite oprezni za koga se žrtvujete kako sve ne bi bilo uzaludno. Moguće su prevare i obmane, naročito od ljudi koji od vas traže uslugu ili podršku koja je za vaš odnos, dosad, bila neuobičajena.

Zdravlje – Čuvajte se virusa.

