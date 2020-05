Veliki mjesečni horoskop za jun: Ovan neće imati sreće, Vagama povoljan ishod

OVAN

Tokom prvog ljetnjeg mjeseca, rođeni u znaku Ovna neće imati pretjerano sreće na polju kako karijere tako i finansija. Prije svega to se odnosi na one od kojih se očekuje da na svom radnom mjestu budu inovativni i kreativni – Ovnovi će se tokom juna suočiti sa svojevrsnom stvaralačkom krizom, ostaće bez ideja, ali ne samo to – ostaće i bez volje i motivacije da se pokrenu. To može biti prepoznato, i loše ocijenjeno kod njihovih nadređenih. Savjet kojeg bi trebalo da se pridržavaju jeste taj da ni po koju cijenu ne treba ulaziti u raspravu i konflikt, jer će svakako na kraju izvući deblji kraj. Ono što je takođe važno jeste da rođeni u znaku Ovna sve bitne i velike projekte, poslovne i privatne, odlože za neki drugi trenutak, kada im zvijezde budu naklonjenije. Suzdržite se od krupnih investicija i troškova – povedite računa o svojim finansijama i pokušajte da uštedite što više.

I na ljubavnom planu treba da se strpite. Prije svega, vrijeme je da i vi napravite kompromis u ljubavnoj vezi, a ne da insistirate samo na svojoj strani medalje. Potrebno je da se strpite i da dopustite svom partneru da i on kaže šta mu smeta, ali i da to uvažite. Ukoliko ste slobodni, sada neće biti pogodan period za upoznavanje nekog sa kim biste mogli da ostvarite ozbiljnu vezu. Sa druge strane, tokom juna bi moglo da vas se smiješi par flertova, i njih slobodno prihvatite, ali ne očekujte da se stvari tu dalje razvijaju.

I naposljetku, kada je zdravlje u pitanju, savjet je da odete na redovne ljekarske preglede i da se malo više posvetite svom zdravlju. Zdrava ishrana i fizička aktivnost su nešto o čemu takođe treba da povedete računa, prenosi “Žena Blic“.

BIK

Na poslovnom planu će kod Bikova stvari stajati dvojako. Sa jedne strane ćete pokazati ogromnu motivaciju i inicijativu da na sebe preuzmete dodatne obaveze, što će kod vaših nadređenih naići na odobrenje i pozitivnu ocjenu. Međutim, kasnije tokom mjeseca bi moglo da dođe do toga da ste preopterećeni, i da jednostavno ne uspijete da uradite sve ono što se od vas očekuje. Tada postoji opasnost od toga da krenete da otaljavate svoj posao, što neće naići na blagonaklonost nadređenih. Ono što bi bilo najbolje tokom juna da uradite jeste da ostanete fokusirani na projekte koji su već u toku, i da pokušate da ne preuzimate odgovornost za nove projekte, jer je velika šansa da tu nećete uspjeti da date maksimum koji se od vas očekuje. Za one koju su već duže vrijeme nezadovoljni svojom pozicijom, platom, to će se nezadovoljstvo samo produbiti, ali ipak bi trebalo da se suzdržite od reagovanja. Ukoliko dobijete preijdlog da pređete na drugu poziciju, dobro razmislite o tome da li vam zaista odgovara prije nego što je prihvatite.

Na ljubavnom planu može biti turbulentno. Bikovi će tokom juna biti posebno eksplozivni i burno će i prenaglašeno reagovati na partnerovo ponašanje. Konflikti i svađe bi mogli da eskaliraju i do raskida u onim vezama u kojima postoje problemi i od ranije. Veze i brakovi koji su stabilni osim kratkotrajnih svađa, ne bi trebalo da imaju većih problema, kada je ovaj horoskopski znaku u pitanju. Još nešto o čemu Bikovi takođe treba da povedu računa jeste da ne izgube povjerenje voljene osobe. Slobodni Bikovi tokom mjeseca juna mogu da upoznaju nekog sa kim će poželjeti avanturu. Može se desiti i da taj neko bude zauzet, i tu morate biti oprezni.

Zdravlje će rođene u ovom znaku dobro služiti.

BLIZANCI

Blizancima zvijezde u junu idu na ruku kada je posao u pitanju. Vaša zalaganja će konačno biti prepoznata i smiješi vam se unapređenje! Sada ćete polako privoditi kraju posao koji ste započeli tokom prethodnih mjeseca, i ono što je potrebno jeste da budete mudri. Pre svega, ne treba da odričite zasluge koje idu vama, pogotovo ako ste na liderskoj poziciji i vodite tim. Do izražaja će konačno doći i vaše organizacione sposobnosti. Ipak, postoji jedna zamka za rođene u znaku Blizanaca, koju je jaka važno da prepoznate i izbegnete. U junu sve radi u vašu korit, i zato je važno da vi sami sebe ne podmetnete nogu. Pokušajte da ne podlegnete pod uticaj perfekcionizma i ne dozvolite da se rasplinete i zadržavate na nebitnim detaljima. Fokusirajte se na suštinu i na cilj. Ne dozvolite da vas sporedne stvari zadržavaju na tom putu.

Na ljubavnom planu vam neće biti lako. I slobodne i zauzete Blizance će mučiti duhovi prošlosti i nerazjašnjeni odnosi. Najgore što možete da uradite jeste da se vratite u tu prošlost. Za vas je mesec jun u ovoj godini ključan i na polju posla i na polju jubavi, i zato je važno da ne vučete sebe unazad. Ne dozvolite da vas savladaju melanholija i depresivna osećanja. Sjetite se razloga zbog koji je nešto okončano. Ukoliko ste slobodni, velika je vjerovatnoća da ćete baš tokom junskih dana upoznati svoju srodnu dušu. Budite spremni za taj susret i oslobođeni stega prošlosti.

Provodite što više slobodnog vremena napolju na vazduhu.

RAK

Rođenima u znaku Raka će na poslovnom planu prekretnica biti sredina juna. Tokom prve polovine mjeseca pokušajte da ne izgubite sve živce, jer vam okolnosti baš i neće ići na ruku. Jednostavno, neće biti do vas, vama će biti vezane ruke, i nećete sasvim biti zadovoljni rezultatima koje ćete postizati. Ono što je važno jeste da ostanete skoncentrisani i da dozvolite onima koji su vam bliski i pouzdani u poslu da vam sugerišu koje rješenje može biti put ka prevazilaženju problema. Krucijalne odluke ne bi trebalo da donosite, kao što je navedeno, pre polovine mjeseca. Druga polovina juna je energetski mnogo povoljnija, i možete očekivati da ćete tada vrlo vjerovatno početi ostvarivati ciljeve kojima ste težili.

Svima je poznata trpeljivost rođenih u ovom znaku. Rakovi će se tokom juna osjetiti posebno iscrpljeno ukoliko su u vezi ili braku u kojima već duže vrijeme stvari ne funkcionišu. Ono što je važno jeste da prestanete da zanemarujete sebe i da pokrenete stvari u smjeru razgovora i razrešenja problema koji vas opterećuju. Takođe, budite iskreni i prema sebi – ukoliko je raskid jedino rješenje i to vam je već postalo kristalno jasno, nemojtebježati od istog. Slobodni Rakovi će po svemu sudeći ostati slobodni i tokom juna – ovo nije mesec kada bi mogli upoznati nekog ko će im biti značajan na ljubavnom planu.

Ukoliko se bavite sportom, čuvajte se povreda.

LAV

Lavovska gordost i potreba da druge imresionira bi mogli biti posebno problematični tokom mjeseca juna. Od zagledanosti u sebe, rođeni u ovom znaku bi mogli da imaju ozbiljne propuste u onome što se od njih na poslu očekuje. Ukoliko su se rođeni u ovom znaku nadali nekom unapređenju, a ne dobiju ga u onom momentu kada su to poželjeli, mogu veoma da klonu motivacijom, što će se odmah prepoznati i u njihovom radu. Važno je da izbjegnete tu zamku kada a priori mislite da stvari baš vama pripadaju, i da shvatite da morate da se potrudite oko istih. Baš mjesec jun u tom smislu može biti plodonosan za vaše ambicije, ali zasluge neće doći same po sebi – morate pokazati sve svoje sposobnosti, a prije svega ostvariti rezultate koji se od vas očekuju.

Kada je ljubav u pitanju, rođeni u znaku Lava će imati tajne obožavaoce. Nemojte se iznenaditi ako neko krene da vam se udvara buketima icvijeća koji će stizati na vašu adresu. Iako će nemonovno laskati vašoj sujeti, pokušajte da zaista i date šansu novim poznanstvima pogotovo ukoliko ste slobodni. Zauzeti Lavovi treba da se pripaze kako ne bi prešli granicu koja vodi u nedozvoljeno, a sve to kako bi laskali svojoj sujeti. Takođe, ukoliko vam se neko dopadne i želite da sa njim ostvarite vezu, važno je da prestanete da se ponašate kao da ste stalno na pozornici i da se prikažete u svom pravom svijetlu. Tek tako možete od početka graditi iskren odnos koji ima šansu da uspe.

Zdravlje će vas dobro služiti.

DJEVICA

Tokom mjeseca juna Djevice će osjetiti zamor, kako psihički tako i fizički. Osim toga, ono što za njih nije svojstveno jeste to da će na neki način izgubiti volju da istraju u onom što su naumile. Važno je da pronađete snagu i motivaciju i da ostanete fokusirane. Nemojte dozvoliti da klonete duhom, jer tako možete baciti niz vodu sav vaš trud tokom prethodnih mjeseci. Važno je da vjerujete u sebe i da pronađete načine da se tokom juna dodatno motivišete – pronađite načine da se napunite energijom, spavajte više, nemojte sebe zatrpavati dodatnim obavezama koje sada nisu primarne. Jednostavno, zadržite fokus na onom što vam je prioritet kako biste stvari uspješno priveli kraju. Znajte da će na samom kraju mjeseca stvari posebno ići na ruku osobama rođenim u ovom znaku, pogotovo kada je posao u pitanju.

Početkom mjeseca su moguće manje krize na ljubavnom polju, pogotovo ako ste dugo sa partnerom, ali brzo ćete ih prevazići i već sredinom mjeseca bi trebalo da zaplovite u mirnije vode bez svađa. Opustite se i nemojte da tražite dlaku u jajetu, jer znate da ćete je uvijek naći. Jun je pravi trenutak da vaša veza ili brak budu ono što će vas pozitivno inspirisati da na drugim poljima ostvarujete maksimum. Takođe, ukoliko ste slobodni, tokom juna ne treba previše i pošto poto da se fokusirate na to da treba da upoznate tog nekog sa kim ćete ostvariti uspješnu ljubavnu vezu. Te stvari ne mogu na silu i moraju doći same po sebi.

Moguće su stomačne tegobe.

VAGA

Vagama će tokom juna biti i promijenljivo, ali naposljetku možete očekivati vrlo povoljan ishod po vas, kako u poslovnom tako i u finansijskom smislu. Ono što treba da znate da će početak mjeseca biti veoma traljav i da se stvari neće odvijati u smjeru u kom vi priželjkujete. Ali “prvi mačići se u vodu bacaju”.Treba da ostanete fokusirani i da se strpite do polovine mjeseca, kada će podjela karata po vas biti veoma povoljna. Ono na šta treba posebno da obratite pažnju jesu poslovna partnerstva. Možete dobiti vrlo primamljivu ponudu i treba da je prihvatite, ali zapamtite – tek u drugoj polovini juna. U drugoj polovini mjeseca su moguća i unapređenja, kao i povišica kada je plata u pitanju. Ukoliko ste preduzetnik i imate svoj posao, povoljan je period da u posao uključite partnera koji želi da uloži znatnu sumu novca u vaš biznis. To je takođe nešto što biste mogli u ovom mesecu da očekujete. Sve u svemu, veoma povoljan period od sredine juna pa nadalje. Iskoristite ga.

Na ljubavnom planu su moguće radikalne promjene – oni koji su nezadovoljni svojim odnosom sa partnerom bi mogli da presjeku i da konačno okončaju svoju vezu. Ukoliko se i vi tako osjećate, onda sada jeste pravi trenutak da učinite tako nešto. Ukoliko ste pak sretni u ljubavi, onda se tokom juna možda odlučite na zajednički život ili na brak,pa je i za takve odluke dobar period.

Zdravlje će vas služiti odlično!

ŠKORPIJA

Ko god se nađe u istom koloseku sa Škorpijama tokom mjeseca juna kada je posao u pitanju, teško će uspjeti da održi taj tempo. Tokom prvog ljetnjeg mjeseca u godini Škorpije će pokazati nevjerovatnu snagu, izdržljivost, polet. Na sebe će preuzeti gomilu obaveza i sve će ih uspješno privesti kraju. Njihov uspjeh će posebno biti primjetan u drugoj polovini mjeseca. Ono u čemu će zvijezde rođenima u ovom znaku posebno biti naklonjene jesu dogoročni planovi. Ukoliko ih imate i već ste zacrtali ciljeve koje želite da ostvarite u narednom periodu, sada je trenutak da krenete sa donošenjem odluka koje treba da vas približe ostvarivanju tih ciljeva. Prije svega jer će se svaka odluka koju donesete kasnije ispostaviti kao najbolja moguća. Budite hrabri i kada su finanijska ulaganja u pitanju, zvijezde su na vašoj strani.

Kako će se Škorpije tokom juna provesti u ljubavi? Pa biće dosta obzirnije prema svojim partnerima tačnije njihovim željama, nego što je to ranije bio slučaj. Prije svega jer će im partner jasno staviti do znanja da im je potrebno više pažnje i da se osjeća zanemareno. Tokom juna Škorpije bi na ljubavnom planu konačno trebalo da pokažu svoju pozitivnu stranu i da se sasvim posvete onima do kojih im je najviše stalo. Slobodne Škropije mogu da očekuju da će im se vratiti neko iz prošlosti, i tu treba da budu veoma oprezni pre nego što se upuste u nove-stare avanture.

Moguće učestale glavobolje.



STRIJELAC

Za Strijelčeve bi mesec jun mogao biti pravi trenutak da počnu da razmišljaju o poslu koji će ih stvarno ispunjavati, pogotovo ukoliko to nisu učinili ranije. Ako ste se do sada vodili isključivo materijalnom dobiti, sada je vrijeme da to ostavite po strani, i da možda napravite zaokret u karijeri koji bi na vas uticao pozitivno u smislu motivacije i ličnog unapređenja. Zvijezde bi vam ovde mogle biti naklonjene. Potrebno je da budete hrabri. Pravo je vrijeme da takođe upišete neke online kurseve koji bi vam u tome pomogli. Ukoliko ste željeli da učite neki strani jezik, sada je pravo vrijeme da otpočnete i sa tim. Ono što je ključno jeste da je sada pravi trenutak da počnete da ulažete u sebe, da osluškujete sebe, i to će vam se kasnije isplatiti.

Tokom mjeseca juna bi poslovni i ljubavni plan mogli malo da vam se izmiješaju. Naime, vrlo je moguće da počne da vam se dopada, pa i da se zaljubite u nekog sa kim radite. Iako su tu stvari uvijek komplikovane, ovog puta možda ipak ne bi trebalo da sasvim odbacujete mogućnost da sa tim nekim ostvarite emotivnu vezu, jer je sasvim moguće da su simpatije obostrane. Ono što je važno jeste da ne brzate ništa, i da ne pokazujete preveliku inicijativu sa svoje strane. Oslušnite kako stvari stoje kod tog nekog i sačekajte da prođe malo vremena. Jun nije dobar period da naglo srljate u nove ljubavne odnose, naročito kada su ovako komplikovani.

Spavajte više.

JARAC

Početkom juna bi moglo kulminirati nezadovoljstvo koje se već duže vrijeme nagomilava. Mnogi rođeni u znaku Jarca već neko vrijeme nisu zadovoljni svojim poslom, platom i nešto bi da mijenjaju. Međutim, za to nikako nije bio povoljan period. Ono što je važno da znate jeste da će nakon tog mučnog početka mjeseca kada ćete se osjećati bespomoćno, stvari konačno krenuti na bolje, naročito nakon 10. juna. Ono što je najvažnije jeste da ćete vi imati više energije, i da ćete smognuti snage da tražite izlaz. Pravo je vrijeme da se detaljno posvetite traženju novog posla, a krajem juna bi se moglo desiti da dobijete ponudu za posao preko poznanika koji će vas preporučiti. Važno je da se ne zalijećete, ali isto tako i da ne oklijevate previše.Generalno, sada su vam zvijezde naklonjene po ovom pitanju.

Zvijezde će biti na vašoj strani i kada je ljubav u pitanju. Potrebno je samo da se opustite i da ne tražite dlaku u jajetu. Konačno ćete izaći iz lošeg perioda i ukoliko ste slobodni, poželećete da upoznate nekog novog. Sve šanse su na vašoj strani da bi se tako nešto moglo i desiti. Ukoliko ste u dužoj vezi, nemojte se iznenaditi ukoliko vam partner predloži da živite zajedno ili čak ukoliko vas zaprosi! Mesec jun će biti dosta značajan i uspešan kada je ljubav u pitanju.

Obratite pažnju na probleme sa kožom.

VODOLIJA

Vodolijama ništa neće ići glatko kada je posao tokom mjeseca juna u pitanju. Poznato je da su rođeni u ovom znaku dosta slobodoumni i maštoviti i da im je teško da razmišljaju u kalupu. Ono što će biti ključan problem, naročito polovinom juna jeste komunikacija sa nadređenima. Kao da ćete govoriti različitim jezicima. Nailazićete ne neslaganja i na neodobravanje vaših ideja. Ono što je potrebno jeste da spustite loptu i da izbrojite do deset jer naposletku neće svijet stati ako se neki vaš prijdlog ne usvoji. Treba da budete staloženi i da ništa od toga ne doživljavate lično. Pokušajte da budete što više diplomatični i dozvolite i drugima da iznesu svoje prijedloge i izlože argumente. Iako su možda u pitanju ideje koje vašem senzibilitetu nisu bliske, to ne znači da su one i loše. Na kraju, krajeva, to što vaša ideja nije prihvaćena, i dalje ne znači da vam je osporeno pravo na mišljenje. Sve u svemu, trudite se da tokom mjeseca juna unosite što manje emocija kada je posao u pitanju.

U ljubavnoj vezi će stvari stajati znatno bolje. Sa partnerom ćete zaploviti u romantičan i miran period. Sada je pravi trenutak da na primjer otputujete negde tokom vikenda, i da se trudite da provodite što više kvalitetnog vremena sa voljenom osobom. Stare strasti će se probuditi i ako su vas u prethodnom periodu mučile neke sumnje, sada je vrijeme da ih otklonite.

Zdravlje će vam biti odlično!

RIBE

Kod Riba bi tokom juna mogao da dominira osećaj nezadovoljtstva, jer misle da niko ne vrijdnuje njihov trud. Rođeni u ovom znaku osjetiće se potcenjeno, jer dobijaju zadatke od nadređenih koji nisu na njihovom nivou, i koje su oni odavno prevazišli. Ono što je u ovom slučaju srž problema jeste njihov povrijeđen ego, i to sa pravom. Ribe bi tokom juna mogle biti nepravedno zanemarene u odnosu na neke druge kolege koje će naposletku pobrati njihove zasluge. Ono što je važno jeste da se na pravi način postavite – jasno stavite do znanja šta je ono što ste vi doprinjeli i da sasvim isključite emocije. Na kraju krajeva, to je samo posao, a način da najbolje pokažete vašu vrijednost jeste da budete dosljedni u svom profesionalizmu.

Kada je ljubav u pitanju, tu tek tokom juna nećete znati šta se dešava. Ono što je vrlo moguće jeste da ćete se vi osjećati nesretno i usamljeno, jer se vaš partner od vas distancirao. U drugoj polovini mjeseca je pogodan period da krajnje otvoreno razgovarate sa svojom voljenom osobom o svemu što vas tišti i da konačno pronađete kompromis u vezi sa svim nesuglasicama sa kojima ste se suočavali u prethodnom periodu. Slobodne Ribe mogu da upoznaju nekog krajem mjeseca sa kim će provesti neko vrijeme, ali su slabe mogućnosti da taj odnos ima potencijal za ozbiljnu vezu.

Nemojte da zanemarite ukoliko osjećate neke zdravstvene tegobe, i javite se ljekaru.

loading...

Facebook komentari