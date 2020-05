Horoskop od juna do septembra 2020. godine: Kakve nam izazove sudbine donose retrograne planete

Pred nama je veoma turbulentan period – tri veoma važne planete će od juna do septembra u različitim periodima ulaziti u svoj retrogradni hod. Dešavanja sa kojima ćemo se susretati zavisit će od aspekata koje će Saturn, Jupiter i Venera obrazovati.

Kako će to uticati na nas u naredna tri mjeseca, saznajte u nastavku!

Kada je retrogradni hod pomenutih planeta u pitanju, i njihov uticaj na energetska polja sa kojima ćemo biti u dodiru u narednom periodu, veoma je važan redoslijed kojim planete u njega ulaze. Prva među tri planete jeste Venera koja je 13. maja krenula retrogradno, i ostaće u retrogradnom hodu do 25. juna. Iako će retrogradna Venera uticati na sve sfere života, u prvom planu će se odraziti na dešavanja na ljubavnom planu. U tom pogledu će akcenat biti na važnim prekretnicama u vezama i brakovima, i preispitivanju svega onog što nas opterećuje još iz prošlosti. Potrebno je da se okrenemo sebi i introspekciji, i da analiziramo sve ono što našu vezu i odnos sa partnerom dodatno opterećuje. Ipak, tokom retrogradnog hoda Venere, ne treba da donosimo radikalne odluke i pravimo oštre rezove.

Osim ovog aspekta retrogradne Venere o kom smo već pisali, u periodu tokom maja i juna, će biti naglašen još jedan njen aspekat, a to je sklonost ka preljubi i zabranjenim ljubavima. Ovo će biti posebno izraženo kod ženskih partnera. Treba da budete veoma oprezni kako ne biste ugrozili vezu ili brak sa svojim partnerom. Međutim, postoji i drugačiji potencijal – da afera preraste u pravu veliku ljubav koja će otvoriti jednu novu fazu u vašem životu. Osim toga, s obzirom na to da retrogradno uvijek znači i ponavljanje, moguće je da ti novi ljubavni odnosi budu zapravo ponovljeni ljubavni odnosi iz prošlosti.

Dan nakon što je Venera ušla u svoj retrogradni hod, retrogradan je postao i Jupiter, s tim da će njegovo “kretanje unazad” trajati sve do 13. septembra ove godine. Sa Jupiterom stvari stoje specifično – on je jedina planeta koja kada mijenja svoj direktan hod ne pravi nagle turbulencije i ne vraća “stvari unazad”. Primarno, ova planeta označava veliki dobit i sreću, i to se ne menja značajno ni tokom retrogradnog perioda. Ovog puta će se ova astrološka pojava na dešavanja u našem životu potencijalno odraziti na nekoliko načina. Prvo, mogući su finansijski dobiti, pa se savjetuje da ukoliko ste planirali neka ulaganja, to i učinite, i to u periodu nakon polovine sedmog mjeseca. Osim toga, retrogadni Jupiter bi mogao da otvori neke puteve po pitanju vašeg posla i karijere koji bi se ticali odnosa sa inostranstvom.

Naposljetku, ostao je još i retrogradni Saturn, koji je retrogradan postao 12. maja, i van direktnog hoda će biti skoro sve do kraja septembra, tačnije do 29. septembra. Kada je ova planeta u pitanju, uticaj tzv. vraćanja na staro će biti najizraženiji. Saturn je planeta koja na ovaj način utiče i tokom svog direktnog hoda, pa je taj uticaj sada još dodatno pojačan. Uglavnom, ono što Saturn na ovaj način ispituje jeste to koliko smo mi zapravo naučili iz nekih prethodnih životnih lekcija. Vraća nas u situacije i okolnosti koje su nam nekad bile problematične i zahtjeva od nas da se postavimo na pravi način, a na temelju prethodnog iskustva. Od nas će zavisiti da li će nešto predstavljati ponovo problem ili ne, od toga koliko smo uspjeli da prepoznamo obrazac kroz koji smo već prošli.

Kao što možemo da vidimo, aspekti sve tri retrogradne planete se sve vrijeme od maja do juna poklapaju, miješajući svoje energije. Ono što je sigurno jeste da ćemo se susretati sa svim onim što nosimo kao prtljag iz prošlosti, i da ćemo preispitivati neke svoje odluke. Najturbulentnije bi moglo da bude na ljubavnom planu, a na poslovnom i finansijskom bismo mogli da imamo značajne dobitke i napretke. Ono čega treba da se čuvamo jeste da ne padnemo na ispitima na kojima smo nekada već padali. Retrogradni hod ne mora da bude nužno loš po nas, samo da budemo dovoljno hipersenzitivni, piše “Mogu ja to sama“.

