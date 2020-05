Način na koji vaš partner ostavlja mobitel mogao bi biti pokazatelj nevjere

Jedna od tih sitnica mogla bi biti navika okretanja mobitela ekranom prema dolje kad ga osoba ostavlja na stolu, osobito ako to ranije nije bio slučaj. Na to je ukazala stručnjakinja za terapiju za parove Melissa Ferrari koja savjetuje da partnera treba suočiti s tim i otvoreno ga pitati zašto to radi.

“Mobitel koji je osoba odjednom počela okretati ekranom prema dolje mogao bi ukazati da nešto skriva. Ako je došlo do toga da vaš partner gasi tonove na mobitelu i okreće ga ekranom prema dolje, vjerovatno ste neke znakove već propustili. Jedan od većih je ako primijetite da vam je partner često odsutan duhom i ne pokazuje zanimanje za vas”, prenosi njeno objašnjenje britanski The Sun.

Sumnju može probuditi i činjenica da partner odjednom više stvari želi raditi bez vas ili se odjednom počne posebno brinuti oko svog izgleda, a uobičajen znak nevolje je ako pokazuje nezainteresiranost prema vama i u spavaćoj sobi, prenosi “Radiosarajevo“.

