Biciklizam za vrijeme korone: Razlozi zbog čega je to dobra ideja

Obzirom na potrebno pridržavanje fizičke distance kapacitet javnog prevoza je ograničen, a što više ljudi ga koristi saobraćajni kolaps je izvjesniji.

Vlade ohrabruju gradove da urade sve što mogu kako bi promovisali biciklizam, kao i pješačenje. U Londonu i Mančesteru se uvode sigurnije rute kako bi privukli bicikliste, prenosi “Klix“.

Ukoliko ste novi u biciklizmu postoji nekoliko stvari koje treba da znate o prednostima biciklizma.

Donosimo vam 10 razloga zbog čega je odlično da počnete koristiti bicikl za vrijeme pandemije.



1. Sigurnije je nego što mislite

Sigurnost je možda najveća prepreka masovnom biciklizmu. Ukoliko koristite automobil ili javni prevoz velike su šanse da će vam se jednom ili dva puta u životu dogoditi nesreća, a kako biciklističke staze unapređuju i sama vožnja bicikala postaje sigurnija. Ozbiljni incidenti sa povredama i smrtnim slučajevima su u biciklizmu veoma rijetki.

2. Učinit ćete mnogo za svoje zdravlje

U Velikoj Britaniji oko 100 biciklista godišnje bude ubijeno, a koliko ljudi umre od posljedica fizičke neaktivnosti? Svakodnevna vožnja bicikla je jedna od najboljih načina da poboljšate svoje zdravlje.

3. Zdravstvene prednosti nadmašuju moguće rizike

Studije su izračunale da je odnos između koristi i rizika sedam na prema jedan uključujući čak i zagađenje zraka. Korist koju imate od šetnje ili vožnje bicikla nadmašuje rizike o zagađenja zraka čak i u najpogođenijim gradovima poput Pekinga.

4. Činite uslugu i drugima

Ovo možda neće biti vaša primarna motivacija, ali se računa. Ukoliko radije birate biciklo umjesto automobila druge ćete poštediti buke, opasnosti, klimatskih promjena ili ispušnih plinova iz automobila.

5. Sigurno ćete uživati u vožnji

Mnogi uživaju u svojim mislima dok se voze javnim prevozom, ti momenti samoće mogu biti neprocijenjivi, ali problem je što sudbina tad anije u vašim rukama. Bicikli imaju magičnu sposobnost da vas brzo dovezu do odredišta sa osmijehom na licu. Vrijeme putovanja biciklom ljudima je pretežno prihvatljivo, pored toga stići ćete brzo na odredište bez ikakvog kontakta sa okruženjem i ljudima. Sve to može biti poprilično zavodljivo.

6. Ne morate se presvlačiti nakon vožnje ili nužno nositi likru

Mnoge ljude odbija to što se nakon vožnje bicikla zbog znoja moraju presvući, međutim ne morate to raditi. Ukoliko je destinacija do koje treba da dođete kraća nećete se ni uznojiti, a ukoliko imate dugo da putujete električni bicikli su odlična opcija. Jako je bitna stvar i da ne nosite torbu na leđima, umjesto toga koristite korpu ili ceker.

7. Ne trebate se plašiti prodavnica bicikala

Prodavnice gdje prodaju bicikla mogu biti zastrašujuća mjesta na kojima rade i borave asocijalni tipovi ljudi. Međutim, ukoliko se ne razumijete najbolje u bicikla oni će sigurno biti raspoloženi da razgovorom pomognu u pronalasku najboljeg za vaše potrebe.

8. Treba da razmislite i o kupovini električnog bicikla

Električna bicikla više nisu tako nespretna kao što su nekada bila, ali su zabavna kao i prije. Ova bicikla su odgovor na vaše probleme ukoliko treba da vozite dugačke rute, da neke dijelove prelazite pješke ili da povedete i dijete sa sobom. Studije pokazuju da vožnja električnih bicikala daje istu količinu fizičke aktivnosti kao i vožnja regularnih, pretežno zbog toga što ih najčešće koristite za duže rute i mnogo češće nego obična bicikla.

9. Ne trebate previše brinuti o tome da će vam pući guma

To je česta briga za one koji su novi u biciklizmu. Kvalitetnije gume jesu skuplje, ali su i nevjerovatno izdržljive. Mnogim redovnim vozačima se ovaj problem desi svega jednom puta godišnje.

10. Jedan za sve – biciklisti su obazrivi prema pridošlicama

Mali broj vozača će biti nesmotren i nestrpljiv prema vama. Biciklisti pretežno ne pretiču na uskim stazama i voze oprezno, a koliko će biti ljubazni takođe zavisi i od vas.

