Stručnjaci otkrili šta morate znati o intimnom životu nakon što postanete roditelji

Kao što psihoterapeutkinja Esther Perel piše u svojoj knjizi Mating in Captivity, svaki par se kad-tad zapita kako su dospjeli do toga da im je roditeljstvo uspjelo gotovo potpuno ugušiti se*sualni život i ubija li roditeljstvo libido.

“Kad je jedan partner uvijek iscrpljen, teško je probuditi se*si atmosferu”, ističe Daphne de Marneffe, bračna terapeutkinja i autorica knjige The Rough Patch: Marriage and the Art of Living Together.

Ipak, važno je njegovati svoju ljubavnu vezu, čak i ako se trenutno osjećate kao da se više nikada nećete poželjeti družiti ispod plahte. No umor će jednom proći, a vaša djeca će odrasti i odseliti se te ćete ostati sami s partnerom. Zato ne zaboravite da je on i vaš ljubavni partner, a ne samo roditelj vaše djece.

Kako bi vam pomogli da ponovno uplatite vatru između vas, četiri se*sualna terapeuta su podijelila svoje savjete i progovorila o najčešćim problemima s kojima se novopečeni roditelji susreću. Iako svaki od ovih stručnjaka ima različite savjete, svi se slažu da je najveća pogreška koju par može učiniti je – prestati komunicirati.

Za roditelje male djece je poprilično izazovno doći do stanja u kojem je vođenje ljubavi na vrhu liste prioriteta. Iscrpljeni ste i spavanje je biološka potreba koja u ovom slučaju često ima prednost pred intimnim životom. No ne radi se samo o tome da ste umorni. Nakon što ste tokom cijelog dana bili zaokupljeni brigom o djeci, što nije nimalo se*si zadatak, teško je prebaciti stanje uma na potpuno drugu razinu. Ljudi često imaju poteškoća u isključivanju briga kako bi se u potpunosti prepustili uživanju u vođenju ljubavi.

Također, vaša želja ovisi i o tome koliko vas partner sluša, razumije i koliki dio obaveza preuzima na sebe. Ako stalno imate osjećaj da samo vi brinete o vašoj obitelji, to vodi do osjećaja ogorčenosti, a kad se ne osjećate blisko i shvaćeno, vjerojatno ne želite voditi ljubav. To je začarani krug u koji mnogi upadaju.

No to nije nerješiv problem. Za početak, pokušajte isplanirati vrijeme i pronađite vrijeme u danu samo za vas dvoje. Planiranje vremena koje ćete provesti sami pametno je ulaganje u vaš odnos.

“Roditeljstvo mijenja naša tijela i kako ih vidimo”, ističe Wendy Talley, psihoterapeutkinja za parove i suosnivačica KW Essential Services u Los Angelesu.

“Potpuno je normalno da se nakon što rodite dijete osjećate manje ugodno u svojoj koži. Jednom sam razgovarala s parom u kasnim 30-ima. Bili su vjenčani kraće od godine kada su dobili prvo dijete. Supruga je smatrala da je šest mjeseci nakon rođenja djeteta njihov brak krenuo prema dolje. Brinula se da je suprug više ne želi; borila se da izgubi višak kilograma koji joj je ostao nakon trudnoće i nije se osjećala privlačno. Ali kad smo razgovarali, njezin suprug je rekao da ne shvaća od kuda joj takvo mišljenje. Rekao je da nije inicirao se*s jer je često bio umoran, ali njegova je supruga to shvatila kao signal da mu nije privlačna pa ni ona nije inicirala. Tako su se zaglavili”, ispričala je Talley, prenosi “Index“.

