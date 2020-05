Ljubavni horoskop za juni 2020. godine: Fatalan susret za Škorpiju, Jarac osvaja, tajna avantura za Ovna

OVAN

Duži period, od 22.juna pa sve do sredine jula možete biti veoma direktni i možda neprijatni u ljubavnim odnosima jer ako vam se partner bude suprotstavio u vezi sa nečim što je vama veoma bitno odreagovaćete previše spontano, što nikako nije dobro za vaše odnose. U ljubavnom životu uglavnom ste usredsređeni na one koji su vam veoma značajni i u poslu. Slobodni Ovnovi će s toga voditi veoma konstruktivne razgovore sa ljubavnim partnerom o rješavanju zajedničkih problema i što su duže zajedno, to je prije moguće da dođu u sukob. Mladi Ovnovi, oni koji su od nedavno u vezi, imaće utisak da im se članovi porodice previše miješaju u privatan život. Povoljni periodi za nova poznanstva biće oko 29. juna kada, naročito ako su na putu ili ukoliko budu vodili vrlo aktivan društveni život, mogu sresti osobu koju će smatrati idealnom. Muškarci će biti nešto površniji nego žene i skloniji da ulaze u tajne avanture. Odlazak na putovanja može biti takođe nova šansa, naročito poslije sredine mjeseca ćete postati mnogo aktivniji, komunikativniji i direktniji u udvaranju osobi koja vam se duži period već dopada.

BIK

Bik u ljubavi zna šta treba da radi samo je pitanje da li hoće. Svi učesnici vaše ljubavne igre se inate, malo vi, malo oni, jer ih ima sigurno najvjerovatnije nekoliko na spisku. Mnogi bi se mijenjali za vaš znak, bar što se mogućnosti tiče, a ako ste sposobni, uspjet ćete da situaciju preokrenete u svoju korist. Sredinom mjeseca bi bilo dobro kada biste bili negdje na putu, ali nikako nemojte tada gledati u tu pojavu nego izrežirajte večeru udvoje. Ako ste slobodni, maštajte o onome ko vam je opsesija i javiće vam se ili će se dogoditi neočekivani susret. Vaša harizmatičnost biće veoma naglašen sve vrijeme a način komunikacije takav da će malo ko moći da ostane ravnodušan na vas. Riječi će imati veliku moć, u pravo vreme izrečene biće pun pogodak. Ovaj period vam donosi mnogo susreta, bogat društveni život i poznanstva sa osobama koje su prisutne u medijima.

BLIZANCI

Većina Blizanaca se nalazi već u nekoj vrsti veze, a oni koji su slobodni mogu očekivati raznorazna uzbuđenja na ljubavnom planu. Ukoliko ste skloni paralelnim ili tajnim vezama, pri tom ste žena rođena u znaku Blizanaca, privlači vas neko sa radnog mesta ili ste sa njim u vezi. Čuvajte se skandala. Poznanstva, posebno sa osobama iste struke ili preko posla moguća su u krajem mjeseca. Ako ste skloni tajnim vezama, budite oprezni sredinom mjeseca, posebno ako volite tamnokose, markantne, uspješne ličnosti, a neko takav vam se već duže vrijeme udvara. Moguće su česte promjene vaših raspoloženja, zbog čega možete ostaviti utisak osobe koja ne zna šta hoće. Osobe koje će vas najviše privlačiti, osim umjetnika mogu biti i sportisti i one koje možete upoznati na putovanju, naročito ako planirate odlazak u inostranstvo.

RAK

Ovaj period može se dvojako odraziti na vas. Mladi ili slobodni Rakovi mogu nesmotreno ući u vezu sa uglednom i veoma ambicioznom osobom, dok oni koji su u dugogodišnjoj vezi ili braku mogu imati razmirice sa partnerom ili će biti zabrinuti zbog njihovog statusa na poslu. Početkom perioda bi trebalo da izbjegnete rasprave sa ljubavnim partnerom, ukoliko se radi o Djevici ili Jarcu, dok u drugoj polovini mjeseca možete imati afinitet prema jednom Ovnu, koji možda neće biti iskren prema vama. Bilo bi dobro da naučite da kontrolišete emocije i da ne pokazujete sve što osjećate, ma ko da je u pitanju, jer to može imati većeg efekta, posebno ako ste u vezi sa Bikom, Blizancima, Vagom ili Jarcem. Privlačiće vas Vodolije ili Ribe koje često putuju, ili su previše okupirane svojom karijerom. Svakako nemojte na brzinu zakazivati venčanje jer je pitanje koliko bi taj brak mogao potrajati. Kako vrijeme bude odmicalo, tako ćete se i vi sve više rasterećivati tenzije i krajem perioda može vam se svidjeti vesela i komunikativna osoba, najvjerovatnije neki Lav.

LAV

Partnerski odnosi će biti sve samo ne jednostavni, koliko zbog ljubomore, moguće uzajamne, toliko i zbog vašeg preopterećenja poslovnim problemima. Vama, kao i vašem partneru može se dogoditi da sjedite na dvije stolice, naročito ako je vaš posao veoma odgovoran. Mnogo toga što se odvijalo dobro sada kreće drugačijim tokom. Partnerova egzaltiranost može vam na momente smetati, naročito ako ste dugo u vezi dok mladi parovi mogu imati problem zbog uzajamnog nepovjerenja. Članovi porodice mogu imati lošeg uticaja na vas ili ćete vi biti preosjetljivi na bilo kakav komentar koji čujete bilo na svoj račun ili račun partnera. Slobodni Lavovi će se sjajno provoditi, bez većih obaveza ali oprez. Na radnom mjestu vas vreba harizmatična osoba koja je mnogima slomila srce. Krajem mjeseca bićete društveniji nego inače, skloni flertu i pozivani u razna društva. Ne odbijajte nijedan poziv, ne znate gdje vas čeka sreća.

DJEVICA

Za Djevice nastupa više nego uzbudljiv period. Mnoge će željeti da što više putuju a za to će se ukazati mnogobrojne prilike. Mnoga vrata koja su izgledala dugo vremena zaključana počinju za vas da se otvaraju. Dobijate ponude sa više strana i za izlaske i za ulaske, naravno u brak. Neke Djevice su odavno čekale da im neko ponudi zajednički život, ali sada, ako se to dogodi, mogu oklijevati. Nemojte kao i uvijek nalaziti bezbroj razloga zašto vam trenutno to ne odgovara ili zašto ste nesigurni u brak kao instituciju. Iako važite za konvencionalan znak, uskratiti vam ličnu slobodu je isto što i poslati vas na robiju. Ako ste u zrelim godinama, vaši najmiliji će očekivati od vas ne samo da stupite u brak nego da planirate uvećanje porodice. Sve je moguće, planirali vi to ili ne, jer moguća je blic avantura koja se može završiti kod matičara ili rasturanjem prethodne veze il braka. Ako pri tom budete negdje na odmoru, u blizini mora ili neke vode, romansa je zagarantovana. Ma koliko pokušavali da pobjegnete od jednog Jarca ili Škorpije, oni su vaša sjenka ili vaša savjest, dok ne raščistite sa njima ili ne pristanete na njihove uslove, nema vam spasa.

VAGA

Kao i u poslu, i u ljubavi ćete biti vrlo dinamični komunikativni i imaćete veliki izbor bez obzira da li ste slobodni, u vezi ili u braku. Počinje period vaše popularnsti u društvu i ovo bi moglo biti jedno veoma uzbudljivo ljeto. Ukoliko zajedno sa partnerom planirate ulaganje novca u neku nekretninu ili renoviranje stambenog prostora, dobro pazite s kim sklapate poslove da ne biste bili prevareni. Najopasniji period za zajedničke poslove a ljubavnim partnerom u domenu nekretnina, za zakazivanje vjenčanja ili kupovinu zajedničkog stana je oko sredine mjeseca. Mlade Vage ili one koje su dugo slobodne mogu očekivati susret sa strancem ili sa osobom koja često putuje, a moguć je i susret sa nekim koga ste upoznali preko Interneta. Ukoliko ste u drugoj vezi ili braku izbjegavajte ljubomorne scene u prvoj polovini perioda naročito ako ste u vezi sa Ovnom, Bikom, Škorpijom ili Jarcem. Vage koje su od nedavno u braku mogu biti prijatno iznenađene znanjem da će postati roditelji.

ŠKORPIJA

Prvog dana perioda dolazite u iskušenje, naročito ukoliko ste muškarac u zrelim godinama da zavedete mlađu ženu, i obrnuto mlade Škorpije mogu biti fatalne za jači pol. Ženama Škorpijama je ovaj period donekle povoljniji kada je ljubav u pitanju jer će delovati veoma tajanstveno, harizmatično i zavodljivo, što je inače i karakteristika njihovog znaka. Sredina mjeseca donosi predstavnicima oba pola mogućnost fatalnog susreta, negde na nekom kraćem putu. Posebno privlačni mogu biti za vas Rakovi, Jarčevi, Ribe i na vaše veliko iznenađenje poneki Lav, znak sa kojim inače teško uspotavljate dobru komunikaciju. Ne bi trebalo da vas čudi i ako jedna Vodolija bude pokušala da vam se uporno udvara. Vaša sumnjičavost prema njoj, kao i prema nekom Ovnu može biti opravdana, naročito ako ste vi muškarac. Ako ste priželjkivali strastveni susret na poslu sa nekim temperamentim znakom, to se može dogoditi oko 15. juna, kada ulazite u fazu veće društvenosti, češćih izlazaka i mogućih putovanja. Tokom cijelog perioda, ma koliko budete pokušavali da budete trezveni i hladnokrvni, najvjerovatnije nećete moći da suzbijete ljubomoru i posesivnost, čak i prema nekadašnjoj simpatiji ili partneru. Ovo ljeto može biti prilično fatalno, naročito ako u junu planirate odmor.

STRIJELAC

Ovo će za vas biti period ljubomore, nesigurnosti i česte ljutine. Tada vas malo ko prepoznaje kao veselu osobu i ako i u ljubavi budete pokazivali te osobine, vjerovatno će se to i dogoditi, pazite se. Posebno oprezni budite početkom juna. Sve što kažete ili uradite, može se okrenuti protiv vas. Dovoljan je i jedan namćorast pogled i partner će se okrenuti na drugu stranu. Ako želite da ne dolazite u sukob sa osobom koja vam je draga, glumite i ponašajte se onako kako bi ona voljela, a vi znate šta se od vas očekuje. O poslovnim problemima nemojte pričati ljubavnom partneru, naročito ako ste na početku veze. Vaš šarm će se aktivirati krajem mjeseca, pa bar tih dana iskoristite svoju šansu da šarmirate koga treba. Ako ste u dugogošnjoj vezi ili braku sa Rakom ili Jarcem, ne piše vam se lijepo ukoliko ne budete kooperativni. Postoji mogućnost da uradite i kažete sve što ne treba. Ipak, kraj period donosi lijep susret na putu. Ima nade i za vas, posebno ako vas bude privukao jedan Lav ili neki lepršavi Blizanac.

JARAC

Vi baš ne mirujete. Za vas je ovo period kada ste spremni da se prilagodite potrebama drugih i da im ugađate ali očekujete za uzvrat istu količinu pažnje i još više nježnosti. Ipak, najgore od svega je što je Jarac najuspješniji u skrivanju emocija, a onda niste načisto šta želite ili još gore po vas, kako to da da dobijete. To nešto je neko ko je veoma jaka ličnost a vama se čini mnogo moćnijom i jačom i ne shvatate da se sličan sličnom raduje pa biste bili sjajan par. Slobodni Jarci se neće ustezati da pokažu koliko im je stalo do osobe koja ih intrigira i biće spremni da ulijeću u četvrtu brzinu ali oni zauzeti ništa manje neće biti skloni ljubavnim fantazijama. Krajem mjeseca će mnogima biti lako da vas osvoje, posebno onima koje dugo poznajete. Ako ste negdje na moru, putu u to vrijeme, bićete na sedmom nebu.

VODOLIJA

Osećate veliku privlačnost prema nekome ko je dugo vremena bio vaša ne samo opsesija nego i fantazija. Niko neće moći da vas razuvjeri da možda griješite kada sudite o jednom Raku ili Lavu ma kako se on ponašao prema vama ili pokušavao da vas pridobije za sebe. Nešto vas jednostavno tjera da budete tajanstveni što u stvari nije osobina vašeg znaka, međutim, ako vam se sviđa neko koga ste upoznali preko posla moraćete da tajite vezu. Skloni ste avanturama sa osobama koje su slične struke vašoj i bićete u poziciji da se sretnete sa nekim kome nećete moći da odolite. Pazite da ne dođete u situaciju da se emotivno vežete za nekoga ko vam ni najmanje ne odgovara ni po karakteru ni po temperamentu. Ako ste dugo slobodni i čekate da dođe i vaših pet minuta i sretnete srodnu dušu, upravo u junu možete doći u zabludu da vam se to dogodilo. Strastvena veza može biti uvod u to ali ako se bude radilo o Raku, Jarcu ili Djevici, veliko je pitanje da li će ona i potrajati. Ako ste duže u vezi sa Blizancima ili Ovnom, teško da ćete biti u stanju da ih pratite jer će biti nestalni, samovoljni i usredsređeni sa sebe.

RIBE

U istim periodima koji su povoljni za posao možete očekivati razne vrste ljubavnih susreta i mogućnost poznastava sa osobama koje će na vas ostaviti impresivan utisak. Rođeni početkom i sredinom osamdesetih mogu doživjeti vrlo lijepu ljubav, naročito ako zbog posla morate da često putujete ili dolazite u kontakt sa strancima. Upravo vam predstoji moguća ljubav na putovanju ili sa strancem. Žene rođene u znaku Riba mogu preko posla u sferi umjetnosti se zaljubiti u vrlo iskusnog muškarca koji će im davati vrlo korisne savjete u vezi sa poslom ili će im pomoći da se afirmišu. Ribe u zrelom dobu, ma kog pola da su mogu osjećati veliku privrženost prema Rakovima, Škorpijama, Jarcima i Djevicama. Ako ste dugo već zaljubljeni u nekog Bika ili Ovna, moraćete da budete popustljivi inače su mogući sukobi. Ukoliko vam je podznak u Jarcu ili Raku pazite da ne dođete u iskušenje da reagujete previše impulsivno ako posumnjate u partnerovu vjernost. Oni koji su slobodni tada mogu sresti nekoga ko će im biti vrlo značajan na duže staze. Do susreta može doći negdje na odmoru ili na nekom većem javnom skupu na koji ćete otići iz poslovnih razloga. Osoba koja vam se može dopasti biće veoma atraktivna i ambiciozna, piše “Astrofon21“.

loading...

Facebook komentari