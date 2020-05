Šta horoskopski znaci kriju od drugih

Svako od nas ima potrebu da sakrije ono što u stvari osjećamo. Ovakve laži uveliko ovise o tome kakva je vaša ličnost i šta pokušavate držati podalje od drugih. Popis mogućih laži svakog znaka.

Ovan

Oni najčešće lažu o tome da su smireni. Ovan je vatreni znak i ako kaže da je smiren to nikako ne može biti istina. Uvijek imaju nešto što ih drži aktivnima i mirnoća definitivno nije njihova osobina, piše “Krstarica“.

Bik

Nikada neće priznati da su ljubomorni. Bik je staložen znak koji je oplemenjen strpljivošću i velikom lojalnošću. Kako su uglavnom osobe u ovom znaku pune samopouzdanja, nikada neće priznati da su ljubomorne na nekoga.

Blizanci

Nikada neće otvoreno reći da često osuđuju druge zbog njihovih različitih postupaka ili razmišljanja. Oni su toga svjesni, ali žele da u tuđim očima izgledaju najbolje što mogu.

Rak

Rak je vrlo emocionalno biće. Obično se vrlo lako povrijede, ali to neće da priznaju nego se prikazuju kao da su snažni i smireni. Uvijek će reći ‘Dobro sam, nije mi ništa’.

Lav

Lav voli biti u središtu pažnje. Ali, kad neko dođe i odvuče mu pažnju, ponašaju se kao da to ne utiče na njih, ali utiče.

Djevica

Djevica je perfekcionista i često isplanira sve u svom životu. Kao najveći perfekcionista, normalno je da će se nervirati za svaku sitnicu, ali to nikada neće da prizna.

Vaga

Vage često daju obećanja koja ne mogu da ispune. Kada ih neko ulovi da lažu ili da nisu ispunili obećanje, one će lagati još malo više, samo da ne priznaju da nisu u pravu.

Škorpija

Škorpije su tajanstvene i vežu se prerano i prebrzo. Opsesija je nešto što ih karakteriše. Kako bi održali zdrave odnose to neće da otkriju.

Strijelac

Oni vole buditi dobro raspoloženje. Vežu se za ljude i drže do obećanja. Stalo im je do toga, ali to neće da priznaju. Kada se ne osjećaju najbolje, neće to da kažu, nego će glumiti da su dobro, iako znaju da nisu.

Jarac

Jarčevi su snažne osobe koje vole sve da rade sami. Ali, to nije uvijek moguće i previše su ponosni da bi zatražili pomoć pa često lažu da im ona i ne treba.

Vodolija

Vodolije imaju poseban ukus za ljudi i stvari. Kad ih pronađu, često to vole zadržati za sebe. Nesigurni su oko određenih stvari, ali pokušavaju da izbjegnu da to sebi priznaju.

Ribe

Baš kao i jarac preponosni da zatraže pomoć. Oni vole da sve rade sami i često im se nakupi toliko stvari da ne mogu sve da postignu, ali vole lagati da mogu sve da postignu, prenosi Pinkvilla.

