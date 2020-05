Oči otkrivaju vaš karakter

Ovdje ćemo vam dati zabavan prikaz na to što oblik i boja očiju zapravo govore o vama. Naravno, to možete iskoristiti i kako bi pobliže upoznali svoju ljubav, dok se divite njegovim predivnim očima.

Boja očiju

Sive oči

Često vas smatraju ozbiljnim i racionalnim. Teško vas je pročitati. Ne dopuštate drugima da vide vaše prave emocije. Vjerujete da je vaše raspoloženje privatna stvar. Stvari vidite logično. Ne sudite o nečemu tako dugo dok ne sakupite sve činjenice. Sigurni ste u ono što znate i nemate problema pri obrani svojih uvjerenja.

Plave oči

Smatraju vas mirnom i staloženom osobom. Ljudi se pouzdaju u vašu stabilnost. Ne dopuštate drugim ljudima da vide kako se preznojavate. U stvari, ni sami sebi ne dozvoljavate da se preznojite. Blaga ste i tolerantna osoba. Mirno možete procijeniti situaciju, bez obzira koliko to može biti dobro ili loše. Niste temperamentni i teško vas je naljutiti. Radije ćete krenuti dalje nego nekome nešto zamjerati.

Oči boje lješnjaka

Vi ste prijateljski raspoložena i pristupačna osoba. Vrlo se lako povezujete s ljudima. Ne dozvoljavate da drugi vide vašu ljutnju, a trudite se sve negativnosti zadržati za sebe. Uživate u društvu i uvijek ste sretniji kad ste s prijateljima. Drugi vas inspiriraju i obogaćuju vaš život. Doista se otvorena osoba.

Zelene oči

Vi ste umjetnička duša i imate vrlo dobru percepciju. Ljude oduševljavaju vaše originalne ideje. Ne dopuštate drugima da vide koliko se trudite biti kreativni. Čini se da to ostvarujete bez napora. Vrlo ste ambiciozni i ponekad nemilosrdni. Vi ste odlučni da dobijete ono što želite. U stanju ste i pregaziti one ispred vas kako biste stigli do vrha, ali pritom ste tako šarmantni da to nitko ne primjećuje!

Smeđe oči

Smatraju vas vrlo pametnima, ali ne pokazujete previše poštovanja prema drugima. Vi kažete svoje mišljenje i ljudi vas cijene zbog toga. Ne dozvoljavate da drugi vide vaše nesigurnosti. Volite se predstavljati kao hrabra osoba. Vrlo ste bistri i brzi. Vi ste prvi koji će dobaciti komentar ili reći šalu. Također vrlo jasno razmišljate u kriznim situacijama i izvrsno rješavate probleme.

Oblik očiju

Nejednak razmak između očiju

Pojedinci s ovim karakterističnim oblikom očiju su sposobni vidjeti stvari iz drugačije perspektive. Oni su genijalni i vole analizirati stvari. Drugim riječima, oni nude jedinstven uvid u puno stvari.

Jednak razmak između očiju

Osobe kojima je prostor između očiju jednak, imaju uravnotežen i jasan pogled na svijet. Blizu postavljene oči Osobe koje imaju blizu postavljene oči izgledaju dramatično. No, općenito nemaju otvoreno mišljenje prema svijetu. Također imaju tendenciju postati pretjerano ovisni o drugima,i ne nose se dobro sa stresom.

Duboko usađene oči

Ovakav oblik očiju obilježava intenzivnu, posesivnu, ali i pažljivu osobu. Ljudi duboko usađenih očiju su idealisti, kreativni i romantični do srži.

Zakošene oči

Ako su oči ukošene prema gore (“mačkaste” oči):

ove osobe će učiniti gotovo sve kako bi dobile ono što žele. Ako su oči ukošene prema dolje: ove osobe mogu imati nisko mišljenje o sebi i biti prepuštene na milost i nemilost drugima. Gotovo da nisu u stanju reći “ne”.

Još nekoliko naputaka

Pokojna princeza Diana i Michael Jackson imaju istu karakteristiku očiju. Njihova šarenica “lebdi” u oku, odnosno vidi se bijelo (bjeloočnica) ispod šarenice. To upućuje na unutarnje turbulencije – osobe koja je u sukobu sa svijetom. Iako su duhovne prirode, teško im je ugoditi ili ih razumjeti i imaju vrlo visoka očekivanja od drugih. Martin Luther King i Abraham Lincoln također su imali ovakve oči.

Bijeli dio vidljiv iznad šarenice može ukazivati na neke opasne elemente unutar osobnosti. Takve osobe mogu imati eksplozivnu narav i biti vrlo snažnog karaktera. Oprez je svakako poželjan u odnosima s ovim osobama. Charles Manson je imao ovakav tip očiju. Kineski čitatelji lica (fiziognomi) nazivaju ih vučje oči.

Što sve otkriva pogled?

Pogled i izražavanje očima nije nešto što možete naučiti pročitati, ali ne zahtjeva godine iskustva kako bi to naučili. Ustvari, svi mi više ili manje to instinktivno znamo pročitati, jer smo vidjeli ljude u različitim situacijama.

Osobe koje vas ne mogu gledati direktno u oči, pokušavaju maskirati unutarnje namjere. Ponekad ipak, sramežljivi i obeshrabreni će se također slično ponašati. U tim slučajevima pogled je važan čimbenik koji vam pomaže napraviti razliku između jednog ili drugog. Kroz praksu “pogled” se može utvrditi vrlo jednostavno i može otkriti nevjerojatno točne osobine ljudi koje promatrate,piše Glam.hr

Neki pogledi su hladni, drugi razdragani, ljuti, slabi ili jaki. Upravo pogled može promijeniti izgled i privlačnost čitavog lica. Nježne značajke lica neutralizirat će strog i bezosjećajan ili težak i okrutan pogled. Uvijek uravnotežite procjenu karaktera prema izgledu i očima koje se predstavljaju pred vama.

