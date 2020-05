Krompir dijeta s jogurtom, jeftina i moćna!

Možda vam sumnjivo zvuči da krompir može da pomogne u mršavljenju, jer obično nije na listi namirnica koje se preporučuju u dijetama za mršavljenje. Naprotiv, najčešće se nalazi na listi namirnica koje treba da izbegavate ako želite da smršate. Znate već, pun je skroba, ugljenih hidarata, a to baš i nije nešto što topi salo.

Jelovnik,piše Minutzamene.com 1 1 Dan

Doručak:

Jedan kuvani krompir srednje veličine i jedna čaša jogurta

Ručak:

Dva kuvana krompira i čaša jogurta

Večera;

2 čaše jogurta

2 dan:

Doručak:

1 čaša jogurta

Ručak:

Kao i prvi dan , dva krompira i čaša jogurta

Večera:

1 kuvani krompir i čaša jogurta

3 dan:

Doručak

1 krompir kuvani, ali ovoga puta nema jogurta

Ručak:

Jedan kuvani krompir i 1 ćaša jogurta

Večera:

jedna čaša jogurta I Iskustva sa krompir dijetom govore da deluje i da u potpunosti dobijete ono što tražite. 3-5 kilograma manje za 3 dana. Ipak, istini za volju to je samo višak vode iz organizma. Moramo priznati da kada vidite da vaga pokaže manje brojke, sigurno ćete se prijatno iznenaditi i u tome je draž ove dijete!

A šta možete naučiti iz iskustva sa krompir dijetom?

Pa svakako to da vaše životne navike nisu bile dobre, ukoliko ste već imali višak vode u organizmu (o višku kilograma da i ne govorimo) i to može biti dobar signal da to promenite! Voda se nakuplja onda kada jedete mnogo hrane bogate ugljenim hidratima i mnogo slanih namirnica sa previše natrijuma. I ovaj mineral i ugljeni hidrati vezuju za sebe vodu.

Prednost ove dijete je i to što ne morate da smišljate neki jelovnik i pravite planove. Jedete krompir i to je to. A za razliku od nekih dijeta koji na kraju ispadnu skupe, ova dijeta je smešno jeftina. Ne samo da ćete skinuti neki kilogram, nego ćete i uštedeti neki dinar.

Iskustva sa krompir dijetom govore i u prilog toga da ova namirnica baš brzo zasiti. Osim toga, ne možete baš ni uživati u krompiru za doručak, ručak, večeru i tako tri dana – sigurno da baš nećete preterati, posebno kad nije ni masan ni začinjen. Krompir sam po sebi može biti dosta suv i to će vas naterati da jedete sporije. Time su i veće šanse da signal da ste jeli stigne do vašeg mozga na vreme.

A kakva su iskustva nakon dijete se krompirom?

Stvari stoje ovako. Vratite se na stari režim ishrane, vratiće vam se i kilogrami

Oni koji su probali dijetu sa krompirom tvrde i da im je nakon nekoliko dana na nezačinjenom krompiru, svaka druga namirnica delovala kao pravi luskuz i poslastica.

