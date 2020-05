Astro šaljivdžije: Ribe se smiju svojoj muci, Ovnovi ismijavaju

Neki vole da se šale na svoj račun, neki na tuđ, a neki se rijetko kad šale. Pogledajte kako se šali vaš horoskopski znak.

OVAN

Ovnovima vlada planeta Mars pa mu je zbog agresivnosti ove planete najzanimljivije da ismijava nekog drugog. Glasno se smije, neobuzdan je, a takve su mu i šale. Često je veoma okrutan u šali, a, sa druge strane, zbog jakog ega, ne prihvata šalu na svoj račun.

BIK

Bikov humor je suptilan, u granicama manira i u skaldu sa lepim ponašanjem i prilikom. To je zato što njime vlada Venera. Bik umije da istrpi šalu na svoj račun, a da na nju ne uzvrati. Ali zato zbog svoje osjetljivosti izbjegava druge.

BLIZANCI

Blizanci vole da se šale. Nekad su im šale prostačke, nekad intelektualne, ali nikad zlobne. Oni su i sami po sebi smiješni. Bez obzira na to znaju li dobro da pričaju viceve ili prepričavaju događaje, njihov život je uvijek pun pozitivnih pogleda na svijet.

RAK

Rak radije sluša šale, nego što se šali, a kada se šali, to nikad nije vulgarno. On je porodičan čovjek koji je svjestan toga koliko riječi mogu da povrijede, makar i u šali. Zato Rakovi nisu dobri komičari – previše su uviđavni prema drugima i previše osjetljivi prema svemu.

LAV

Lav je zabavljač i voli da vodi glavnu riječ zasmijavajući ljude oko sebe. Veoma je duhovit samo ako to želi. On ne preza ni od čega i uvijek dobije ovacije nakon izrečene šale.

DJEVICA

Djevice nisu baš neke šaljivdžije – čak im je ponekad i osmijeh teško izmamiti. Osjećaj manje vrijednosti uvijek spriječava Djevicu da se opusti, a ako se glasno smije, znači da smatra da s vama može da se opusti. Inače joj ozbiljnost mnogo smeta u životu.

VAGA

Kao i ostali vazdušni znaci, i Vage su ponekad posebno raspoložene za šalu i prosto sijaju neozbiljnošću kojom zasmejavaju druge. Ipak, neće biti vulgarne, jer Venera vlada njima. U ozbiljnim životnim situacijama uspjet će da nađe smiješnu stranu, ali je neće uvijek podijeliti sa drugima.

ŠKORPIJA

Škorpija je mračna i tajanstvena po prirodi, ali to ne znači da je nesposobna za šalu. Baš naprotiv – Škorpije mogu da budu prilično duhovite, posebno ako se radi o crnom humoru. One ne štede ni sebe ni druge i često umiju da zasmiju druge do suza.

STRIJELAC

Strijelac svojom duhovitošću lako okuplja društvo oko sebe i ono ga u stopu prati. Ako ne nalazite ništa što bi vas zasmijalo, pozovite Strijelca. Njegovi gestovi, ono što govori i njegovo karikiranje ne mogu vas ostaviti ravnodušnim. Strijelčevima vlada Jupiter, pa oni imaju urođeni optimizam i smisao za humor.

JARAC

Kao Saturnov podanik Jarac teško da razumije šale, a još mu je teže da ih smisli. Jarcu je najvjerovatnije ozbiljnost kočnica za sve smiješno, pa se on rijetko kad smije, osim ako nije pod uticajem neke zanimljive planete. Njemu je život uvijek ozbiljan, on je uvijek na oprezu i ne zna da se opusti. A nema ni vremena za smijeh.

VODOLIJA

Vodolija u smijehu pronalazi samo privremeni bijeg od ozbiljnih tema. Ona mijenja raspoloženja više puta dnevno i nikad se ne zna kakva će biti sljedećeg minuta. Vodoliji ne smeta ništa – prihvata sve od crnog humora do vulgarnih šala, a ne smetaju joj ni tradicionalne šale.

RIBE

Ako se nekad otmu iz mutne dubine, Ribe se i nasmiju, ali najčešće svojoj muci ili nekoj tuđoj šali. Ribe nisu duhovite same po sebi, ali se nakon tugovanja zbog nečega od srca smiju svojim zabludama. Bez obzira na to, one uživaju u tuđoj duhovitosti, piše “Žena“.

