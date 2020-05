Lav – mjesečni horoskop za juli 2020. godine

POSAO

Cijeli mjesec vam je u poslovnom smislu izuzetan zbog novih mogućnosti za napredovanje i eksponiranje ličnih kvaliteta. Bitno je i to sto ste ovog mjeseca prilagodljivi i elokventni pa se lakše uklapate u kolektiv i fleksibilniji ste za poslovnu saradnju. Pravo je vrijeme da napravite dugorocan poslovni plan. Imaćete priliku za nova, vazna poznanstva koja ce vam omogućiti bogatiji društveni život i bolji položaj u društvu. Na poslu ste zapaženi zbog ambicioznosti i dobre organizovanosti. Odličan ste upravljač i moguće je unapređenje u skorijem vremenskom periodu na bolju poslovnu poziciju. Iskoristite svoja poznanstva za svoj prosperitet. Otvorit će vam se neslućene mogućnosti za prezantaciju sopstvene ličnosti. A to vam je najlakši put do cilja. Krajem mjeseca pokušajte da ne rasipate energiju da biste druge impresionirali, jer efekti ce biti slabi. U tom periodu osjetit ćete vidan pad vitalnosti i energije, pa pokušajte biti racionalni u trošenju sebe. Preporučuje se da krajem mjeseca uzmete odmor i date sebi vremena za predah od poslovnih obaveza.

LJUBAV

Ulazite u povoljnije emotivno razdoblje. Emotivna kriza sa partnerom popusta i ovog mjeseca možete popraviti odnos i bićete zadovoljniji i emotivno ispunjeniji nego u proteklom periodu. Ako ste u braku, partner je u nekoj vrsti lične krize, prilično je zatvoren i čudan. Imate problem kako da doprete do njega i pomognete mu da prebrodi krizu u koju je zapao već duže vrijeme. To je jedan od razloga zbog kojeg trpi i vas emotivni odnos. Ako ste slobodni proširit ćete krug poznanika i prijatelja ovog mjeseca, a moguće je da ćete upoznati baš preko prijatelja osobu koja će vam se dopasti. Krajem mjeseca su moguće veće razmirice sa partnerom ako ste u braku. Pokušajte obuzdati svoj ponos i sujetu kada je emotivni život u pitanju. Tu im nema mjesta.

ZDRAVLJE

Dobro se osjećate. Krajem mjeseca umor i pad vitalnosti i energije može oslabiti vaš imunitet, piše “Besno pile“.

