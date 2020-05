Horoskopski znakovi u fazama odrastanja: Za Jarčeve kažu “u mladosti starac, u starosti mladac”

OVAN – Mlad Ovan svojim roditeljima ne da mira. Ovo su deca puna života i uvek u akciji. Spremni na sve vrste vratolomija nerjetko zarade i poneku povredu. Zanima ih sve, ali pre svega život. Neće čekati da se upuste u ono što ih privlači, pa je bolje da se prema njima bude maksimalno otvoren.

Mogu naglo da ulete u brak ili da ga vječno izbjegavaju, jer im ideja braka nije uvek sasvim jasna. Individualci po prirodi uvijek će svojoj ženi ili mužu priređivati različita iznenađenja i niz uzbuđenja. Sa njima je život dinamičan i nikad dosadan. Pod stare dane često nastave ovim ritmom, ali problemi nastaju ako im zdravstveno stanje i godine to više ne dozvoljavaju. Teško da mogu da vode miran i uhodan život i ako im nedostaje sportskih aktivnosti ili sličnih uzbuđenja, mogu postati pravi gnjavatori. Ako mogu, do posljednjeg trenutka svog života baviće se sportom, a Vi ćete morati da ih sledite svidjelo se to Vama ili ne. Ne možete li, oni će krenuti u avanturu ili planinu sami, bez Vas.

BIK – Djeca Bikovi su vrlo mazna i vole da im se ugađa. Slaba su na slatkiše i sklona da idu linijom manjeg otpora. Umiju da se dodvoravaju i šarmom da osvoje. Ako žive u dobrim materijalnim uslovima, biće sretna. Ako žive u siromaštvu, njihovo djetinjstvo biće zapamćeno kao posebno mučan period.

Brak sklapaju uglavnom iz ljubavi, ali i zbog materijalnih interesa. Posjedovanje im je podjednako važno kao i voljena osoba. Izbjegavaće brak sa osobom slabijeg materijalnog stanja. Vole da uživaju u životu i vrlo u prizemnim užicima. Ako su svoje bogatstvo povećali tokom života, starost će provoditi uživajući u njemu. Nisu spremni da dijele po svaku cijenu, odnosno ako bi to njih oštetilo. Ukoliko se zateknu u oskudici, mogu postati starci puni gorčine i nezadovoljstva.

BLIZANAC – Pokret i kontakt je ono što decu Blizance čini srećnima. Komuniciraju sa lakoćom i zato im je važno društvo. Ne radi društva samog, jer oni nisu neki humanisti, nego više kao osobe sa kojima mogu da pričaju i izražavaju se. Kad progovore, obično ne zatvaraju usta.

Ako se vezuju, osoba sa kojom su mora biti svesna da im je važan društveni život. Putovanja i kretanja među ljudima nešto je što ih obogaćuje i čini srećnima. Pod stare dane važno im je da zadrže kontakte ili da obnove stare, kako bi imali sa kim da popričaju. Ukoliko su usamljeni, jako su nesrećni i treba im da što pre potraže neki hobi kroz koji bi mogli da steknu nove prijatelje. Ako je partner podjednako društven, starost sa njima može biti vrlo zabavna i ispunjena novim iskustvima, bilo kroz putovanja, razne društvene aktivnosti ili one intelektualnog karaktera.

RAK – Ovo introvertno i osećajno dete neretko zabrine svoje roditelje. Sa njim treba pažljivo i nežno, ali ne na način da se drži pod staklenim zvonom. U svet odraslih treba ga uvoditi postepeno kako bi stiglo da se navikne na grubosti svakodnevnice. Potreba za povlačenjem u svoj svet snova i mašte dobra je, ali ako primetite da je prečesta, ohrabrite ga za neke otvorenije aktivnosti, poput sporta na vodi ili sličnog.

U brak ulaze sa puno emocija i istinskom potrebom da osnuju porodicu. Povremena labilnost ticaće se samo subjektivne promene raspoloženja, ali u dubini duše oni imaju zacrtan jasan cilj. Ako uspeju kroz život da izgrade dom i porodicu, provodiće lagodnu starost ispunjenu porodičnim posetama i okupljanjem svojih najbližih oko sebe. Ostanu li sami, postaju tužne osobe pune sete i melanholije. Ovi ljudi uvek sve zapamte, pa neretko žive u prošlosti.

LAV – “Ja moram da budem glavni, a ako nisam, ugnjaviću sve oko sebe da bih privukao pažnju”. Tako se ponašaju deca Lavovi. Ako im ne poklonite pažnju, gotovi ste. Koji put ih treba spustiti na zemlju, kako bi ih pripremili na to da neće uvek biti onako kako oni žele, a u dobroj nameri da ih osposobimo za realan život. Za njih je najveća uvreda ignorisanje.

Ulazak u brak mora biti pompozan i primećen. Venčavaju se iz ljubavi, ali gledaju i na to da im brak donese neki status. Vole sjaj i raskoš, a još više slavu. Ako nema publike, nesrećni su. Pod stare dane važno im je da se za njih čulo i da se za njih zna. Ako su nešto postigli, u stanju su satima da pričaju o svojim postignućima i valjano ugnjaviti druge. Ako su rezultati izostali, pretvaraju se u osobe koje su sklone poslužiti se i lažima kako bi se prikazali kao nešto što nisu. Kad dođu kući i u samoći proanaliziraju svoj život, ponos im neće dati da priznaju ako nešto nisu uspeli. Izgradiće novu konstrukciju izmišljenih postignuća kojom će i dalje obmanjivati druge.

DEVICA – Deca Device obično su vrlo uglađena, gotovo otmena. Paze na svoje ponašanje i trude se da budu uvek pristojna i dobra. Obično su primer drugima kako se treba ponašati i kako učiti u školi. Roditelji sa njima nemaju većih briga.

Pre nego što stupe u brak izanaliziraće svaku sitnicu kada se radi o partneru i njihovom budućem životu. Baviće se i onim naizgled beznačajnim detaljima, pa će sve to koji put oduzeti životu spontanost i strast. Ima i onih koji će voljenoj osobi ili situaciji u kojoj su uvek naći neku manu zbog koje će odgađati brak. Pod stare dane obično se pretvore u prave apotekare. Koji put se to može dogoditi i pre. Ako su ostvarili skladan brak i radili posao u kom su mogli da pokažu šta znaju, vodiće uredan život i u starosti. Sitnice koje drugima ne znače ništa, njima mogu postati smisao. Ukoliko je Devica u životu propustila nešto njoj važno, pod stare dane će prigovarati.

VAGA – Deca Vage u stanju su da šarmiraju sve oko sebe. To su oni klinci kojima na licu titra večiti osmeh. Bez problema sklapaju kontakte, a u ponašanju su vrlo odmereni. Problemi nastaju kad treba nešto odlučiti, a još su premali da bi to mogli samostalno. Ako želite da im kao roditelji ugodite po svaku cenu, mogu Vas dovesti do ludila svojom neodlučnošću. Ako vidite da nisu dovoljno zreli i spremni za odluku, učinite to umesto njih.

Brak im je nešto najvažnije u životu jer oni na život gledaju kao na nešto što treba proživeti u paru. Ljubav i iskrenost udruženi sa pravednošću, njihovi su ideali. Ako su uspeli u ličnim odnosima, živeće skladnu starost i to verovatno udvoje. Ako su ostali sami, osećaće se usamljeno i čak i pod stare dane trudiće se da nađu svoju bolju polovinu.

ŠKORPIJA – Provokacija je tema sa kojom ova deca vole da se poigravaju. Rušiti stare obrasce da bi izgradili nove, njihova je omiljena igra. Koji put su preozbiljni, a pošto još kao deca nisu emocionalno zreli, mogu upasti u zamku osvetoljubivosti i borbe radi rata. Tu ih treba pametno usmeriti i ako je potrebno, zaustaviti.

Kad sklapaju brak, čine to najozbiljnije. Dosledni su i ne trpe površnost i prosečnost. Seks im je važan i trude se da ga još više razviju kroz vezu ili brak. Ako su tokom života uspeli da savladaju sve promene i pobedili u važnim borbama, ako su postigli nešto što je njima važno, starost će provesti duboko razmišljajući o onom što je iza njih. Koji put će se cinično nasmejati i osećati snažnim zbog svega. I tada će se truditi da budu aktivni koliko god mogu, bilo kroz neki sport, bilo kroz erotske igre. Ako su sami, verovatno će se okrenuti i posvetiti proučavanju svega skrivenog, okultnog, a posebno će se zanimati za temu smrti. Ponekad se ovi stariji ljudi zdušno pripremaju za odlazak, a nije retko ni da druge poučavaju i pripremaju za isto, jer smrt je za njih deo života.

