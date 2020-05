Strogi kriteriji: Foot fetišari otkrili kako izgleda savršeno stopalo

Ako postoji jedan dio tijela koji ljudi ili obožavaju ili mrze, onda su to stopala. Dok se jedni gnušaju pri pogledu na ogoljene nožne prste, drugi se čak mogu i se*sualno uzbuditi – naravno, ako im je prizor oku ugodan.

Pa, što to razlikuje lijepa od ružnih stopala? Foot fetišisti napokon su razriješili ovu vječnu dilemu i za britanski Metro objasnili kako stopalo mora izgledati da bi bilo klasificirano kao idealno. Neki od njihovih opisa, ali i sudara mišljenja, mogli bi vas poprilično iznenaditi.

Dugi, meki, škakljivi tabani

“Za mene se atraktivna stopala uglavnom sastoje od veličine, oblika, mekoće i (koliko god čudno zvučalo) osobnosti vlasnika stopala. Mekoću stopala ne mogu osjetiti preko fotografije, ali to je zaključak koji moram sam procijeniti. Općenito, ako stopala izgledaju meko, u četiri od pet slučajeva uglavnom jesu”, izjavio je Michael iz Michigana.

“Ne znam zašto stopala smatram privlačnima i zašto su određena stopala privlačnija od drugih, ali mogu vam reći što me na njima može privući. Dakle, najseksepilniji tip stopala bili bi dugi mršavi tabani s dugim nožnim prstima, visokim lukovima i nalakiranim noktima (crni su mi najdraži)”, otkrio je Fletcher iz Novoga Zelanda pa nastavio:

“Volim i manja stopala, ali ovo prethodno mi je najvažnije. Također me privlači kada su stopala škakljiva. Prljava stopala isto mogu biti seksi, ali samo u igri ponižavanja u kojoj ih ja trebam oprati. Ako sam s djevojkom koja zna da imam fetiš na stopala, ona može obuti zavodljive cipele, trljati noge jednu uz drugu ili ih staviti na mene. Tako će se svaki muškarac s fetišem na stopala malo uzbuditi.”

Veliku važnost imaju nokti

“Za mene to ima veze s elegancijom, čistim i dobro obrađenim stopalima, lijep lak na noktima je veliki plus. Najviše volim stopala grčkoga tipa, ali to nije presudna odrednica. Grčko stopalo podrazumijeva da je drugi nožni prst malo dulji od palca”, objasnio je Giovani iz SAD-a.

“Osobno za mene, to su dugi nožni prsti, veličina noktiju te omjer duljine nogu i stopala. Stvarno volim prirodne nožne prste, lak na noktima me uglavnom ohladi. Ne mogu vam dati precizne mjere savršenih stopala, teško je to objasniti”, kazao je Giovanijev sunarodnjak Chris.

“Mene uzbuđuju vitka i elegantna stopala, s duguljastim prstima. Veličina nije bitna, pod uvjetom da su stopala njegovana i sa sređenim noktima. Što se toga tiče, nježni prirodni nokti su ono što me pokreće”, zaključio je Salman iz Indije, prenosi “Index“.

