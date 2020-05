Udala sam se za 30 godina starijeg muškarca, mlađa sam od njegove djece: Evo kako moj život danas izgleda!

Parovi s velikim razlikama u godinama iz celog sveta podelili su svoje nekonvencionalne ljubavne priče na internetu kako bi razbili negativne predrasude oko toga da su takve veze zasnovane isključivo na materijalnim interesima ili psihološkim problemima, kao i da ne mogu da traju, prenosi Dejli mejl.Britanka Alis je s partnerom Timom koji je 33 godine stariji od nje više od tri godine.

“On je stariji od mojih roditelja, a troje njegove dece starije je od mene, ali živimo poput normalne porodice”, kaže ona.

Laura Meri (23) i Dejvid Oliver (52) iz Samerseta dele razliku u godinama od tri decenije.

“Zajedno smo već gotovo 2 godine i jako smo zaljubljeni. Naša priča je počela kad sam na CD-u slušala njegov bend, a zatim sam odlučila da ga potražim na Fejsbuku. Postali smo prijatelji, a nakon toga i par. Danas je on moja ljubav i moj najveći prijatelj”, ispričala je.Brazilska studentkinja (20) upoznala je svog dečka (38) tokom nastave na univerzitetu na kojem je studirala vizuelne umetnosti, a on je studirao muziku – kaže da je to bila ljubav na prvi pogled.

“Imali smo puno problema s prihvatanjem, posebno zbog moje porodice. Ali verujemo u srodne duše i borimo se za našu ljubav.”

Holi Meri je otkrila da je njen partner stariji 28 godina i da su zajedno više od dve godine.

“On je prva osoba koja me je oživela u vezi. Način na koji pokazuje ljubav i privrženost je kao nijedan drugi”, napisala je.Amerikanka Ema Kolin Valker (21) kaže da je svog partnera Majkla (41) upoznala dok je bila u srednjoj školi.

“Moj dečko i ja smo zajedno već gotovo dve godine i svaki trenutak s njim je apsolutno blaženstvo. On je bio moj profesor, a uvek mi se sviđao. Nekoliko meseci nakon što sam završila školu javila sam mu se i postali smo bliski prijatelji, a ostalo je istorija. Koliko god to zvuči kao kliše, ako nekog volite, godine su stvarno samo broj”, kaže Ema.

Aleksa Nikol (25) je s partnerom Markom (55) više od godinu dana.

“Pre dve godine upoznala sam muškarca koji mi je promenio život. Svakog dana sam sve više zaljubljena u njega, a razliku u godinama ni ne primećujemo, jer su naše duše povezane”, kaže 25-godišnja Aleksa,piše Stil

