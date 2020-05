Smrt bliznakinja navela je naučnike da donesu nove zaključke o Covidu-19: Koliko zapravo genetski materijal utiče na oboljevanje i težinu infekcije?

U poslednjih mjesec dana u Velikoj Britaniji zabilježena je smrt najmanje dva para blizanaca i dvojice braće, i to u roku od nekoliko sata ili nekoliko dana. To je jedan od temelja uvjerenja da korona virus možda ima veze sa genetskim materijalom, piše “Guardian”.

Većina naučnika vjeruje da geni igraju ulogu u načinu na koji ljudi reaguju na infekcije. Čovjekov genetski sastav može da utiče na receptore koje Kovid-19 koristi za invaziju na ljudske ćelije. Koliko je osoba otporna na infekciju, kakvo je njeno opšte zdravstveno stanje i kako imuni sistem reaguje takođe ima veze sa nekim genetskim komponentama, prenosi “Žena Blic“.

Naučni tim na čelu sa profesorom Timom Spektorom, načelnikom istraživanja blizanaca i genetske epidemiologije na King's koledžu u Londonu, istakao je da su simptomi korona virusa 50 posto genetski. Ali, Spektor je dodao i da je neophodno više rada da bi se razumeijelo koji su geni uključeni u to i koji imaju uticaj na tok bolesti.

“Ne znamo da li postoje geni povezani sa receptorima ili geni koji su povezani sa načinom na koji se infekcija predstavlja”, rekao je.

Identične bliznakinje Kejti i Ema Dejvis, koje su imale samo 37 godina, preminule su prošlog mjeseca u Opštoj bolnici u Sautemptonu. Sestre koje su živjele zajedno imale su hronične bolesti i bile su bolesne prije nego što su se zarazile virusom. Još jedan par bliznaca, Eleanor i Ajlin Endrjus, stare 66 godine, preminuo je ranije ovog mjeseca. I one su živele zajedno i imale su narušeno zdravstveno stanje.

Braća iz Njuporta – Gulam (59) i Raza Abas (54) preminuli su u razmaku od nekoliko sati u bolnici “Royal Gwent”. I braća iz Lutona – Olum (46) i Isi Ajvovi (38) umrli su od Kovida-19 u roku od nekoliko dana.

“Ove smrti upozoravaju nas da bi to moglo da bude genetski, ali kada žive zajedno i dijele isto okruženje”, rekao je Spektor. Zaključak je da je to zbog toga što bliznaci koji žive zajedno vjerovatno imaju sličan način života i ponašanja, od ishrane i navika oko vježbanja, pa do traženja medicinske pomoći.

Istovremena smrt bliznaca intrigirala je i mnogo prije nego što smo se suočili sa pandemijom korona virusa. Ipak, Spektor kaže da u tome nema ništa čudno i da statistika ukazuje da to ipak nije toliko često.

“Kada pogledate sa naučne strane, vidite da blizanci rijetko umiru u isto vrijeme. Na planeti ima milijarde ljudi. Jedan od 70 je blizanac, a jedan u 200 je identičan blizanac”, kaže ovaj naučnik.

Markus Munafo, profesor biološke psihijatrije na Univerzitetu Bristol, istakao je da se izveštaji o bliznacima moraju tumačiti sa oprezom. Smrt bliznaca je neuobičajena, što ih čini materijalom za novine, ali ovakve vijesti mogu da iskrive našu percepciju.

