Bik – mjesečni horoskop za juli 2020. godine

POSAO

Za vas kreće ovog mjeseca jedan puno bolji i sretniji period. Dugo ste bili nezadovoljni, bilo poslom, bilo poslovnim saradnicima i kolegama. Konačno vam se smiješi sreća, u svim segmentima vašeg postojanja i djelovanja. Pratit će vas sretne okolnosti i mnoga vrata počet će upravo od juna mjeseca sama da se otvaraju. Došlo je vrijeme da ostvarite neke vaše istinske ambicije, da se zapitate sta je to sto zapravo želite i lako ćete pronaći put do ostvarenja svog sna. Kreće period blagostanja i poslovne ekspanzije, a sve sto je potrebno jeste da slijedite sebe i svoje želje. Svaka promjena bice pozitivna u prestojećem periodu, pa ako ste riješili da promijenite posao, sada je pravo vrijeme za to. Ako ste nekim slučajem nezaposleni, otvoriće vam se vrata ka novom poslu. Finansijska situacija se stabilizuje i možete biti zadovoljni onim što ste postigli.

LJUBAV

Dobar emotivni period se nastavlja. U prvoj polovini mjeseca istrajavate u hedonizmu. Uživate u ljubavi, zadovoljni ste i zračite neodoljivim šarmom. Ako ste slobodni srešćete osobu u koju se možete jako brzo zaljubiti. Vrlo ste posesivni kada volite, ali ovog mjeseca vašem partneru nista ne smeta. Osjećate se voljeno. U drugoj polovini juna ste opušteniji, rasterećeni i slobodniji. Imat ćete potrebu za druženjem i kontaktima sa drugim ljudima. Partnerski odnos je slobodniji ali čvrst i dobar. Zračite zadovoljstvom.

ZDRAVLJE

Mogući su hronični zdravstveni problemi. Psihička rastrzanost. Nesanica.

