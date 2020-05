Muškarci rođeni u znaku Bika: Kad je siguran u osjećaje partnerice onda je najbolji i najodaniji muškarac

Ljubiteljice horoskopa vole analizirati svoje (potencijalne) partnere i na temelju njihova horoskopskog znaka. U nastavku saznajte kakvi su muškarci rođeni u znaku bika te koje su njihove najveće kvalitete i slabosti u ljubavnom odnosu.

Kada je u pitanju ljubav, bikovi pripadaju skupini iskrenijih znakova. Bik nema vremena za igrice i jednostavno mu se ne da lagati. Od partnerice očekuje isto. On jednostavno ne podnosi neiskrenost. Želi da u svakom trenutku budete baš to što jeste i da se ne pretvarate jer u suprotnom on gubi povjerenje u vas.Bikovi uglavnom vole da se veza odvija polako i ne srljaju u ljubavne odnose. Temeljito upoznavanje, korak po korak, za njih je temelj kvalitetne veze. S obzirom na navedeno, ne iznenađuje da su često vrlo tradicionalno nastrojeni.

Međutim, nisu ni previše skloni preuzimanju inicijative. Kada se ipak odluče na to, provest će puno vremena analizirajući potencijalnu partnericu i tek joj onda pristupiti. Na prvu pomalo sramežljiv i tih, kada pronađe ženu koja mu se sviđa, postaje vrlo šarmantan i otvoren. Tada ga ništa neće spriječiti u tome da osvoji njezino srce.Kada je bik siguran u osjećaje svoje partnerice, onda je najbolji i najodaniji muškarac kojeg možete zamisliti. Pravi je romantičar, preferira veze na duge staze i nije tip za neobveznu zabavu. Ne pada mu na pamet ulagati svoje vrijeme i emocije u kratkoročan odnos.

Od bikova ne očekujte spontanost i avanturizam. Oni vole svoju rutinu i ne odriču se nje bez obzira na sve pa ponekad mogu djelovati malo dosadno. Ako želite postojanog partnera s kojim ćete uvijek znati na čemu ste, muškarac rođen u znaku bika upravo je to što tražite.

Bikovi su često vrlo nježni i osjetljivi, ali upravo su to njegove velike kvalitete po kojima se razlikuje od muškaraca rođenih u drugim znakovima. Iako je maksimalno iskren, ne voli opterećivati druge svojim problemima i sklon je skrivanju vlastite tuge pa ćete se ponekad morati dobro potruditi da saznate što ga muči.

Fokusiran je i odlučan u namjeri da sebi i svojoj obitelji osigura ugodan život. Zato je često i malo previše posvećen poslu, ali on jednostavno teži financijskoj stabilnosti i mora biti siguran da ima sve pod kontrolom. Najveća mana muškaraca rođenih u znaku bika jest već spomenuta tvrdoglavost,piše Infpult

Oni teško prihvaćaju tuđe mišljenje i imaju potrebu uvijek biti u pravu. Kada si odrede neki cilj, radit će na njemu bez obzira na sve i ponekad neće uzeti u obzir mišljenje svoje partnerice jer ionako smatraju da oni znaju najbolje.

