Smršala sam 45 kilograma u svom dnevnom boravku

Studentica Trinity Wills (20) iz Eseksa uspjela je da smrša 45 kilograma, pritom ne kročivši u teretanu.

– Uvijek sam se stidjela da odem u teretanu. Ne znam vježbe, a mnogo sam krupnija od svih prosječnih vježbača. Zato sam počela da kod kuće uz svoju omiljenu muziku smišljam koreografije. Kilogrami su se prosto topili. Toliko sam ponosna na sebe i sigurno ću nastaviti da plešem – kaže ona.

Triniti kaže da je od detinjstva muku mučila sa kilogramima, kao i da je oduvek mrzila bilo kakav vid vježbanja.

– Uz sve to, tješila sam se hranom. To je dovelo do toga da sam već kao djevojčica bila zastrašujuće gojazna. Uvijek sam bila najdeblja u razredu i u društvu – kaže Trinity.

Ono što joj je promijenilo život su koreografije koje je smišljala.

– Plesala sam uz svoju omiljenu muziku, ponekad sam uz to vježbala i aerobik na DVD-ju, ali ples je ono što mi je zaista pomoglo. Uz ples nisam samo smršala, već i zavoljela svoje telo – kaže ova studentica.

– Koljena su me uvek boljela od debljine, zbog čega sam bila lijena i još manje se kretala. Na fizičkom u školi bi mi se svi redovno smijali. Čak i poslije obične šetnje ostala bih zadihana. Zbog toga sam počela da izbjegavam svaki vid vježbe, a što bih se manje kretala, sve sam više prihvatala svoje stanje i mirila se sa njim – kaže Trinity, dodajući da je usput razvila i zavisnost od slatkiša.

Budila se prije ukućana kako bi pojela svoje slatkiše bez njihove osude.

Pred maturu je, 2016. godine, poželjela da se promijeni.

– Svaka devojka želi da pred maturu blista, a ja sam sebi bila užasna. Plakala sam prije nego što sam stigla na proslavu. Osjećala sam se užasno cijele večeri, svi su bili dotjerani i lijepi, a ja sebi ni na šta nisam ličila. Tada sam shvatila da ne želim više da se tako osjećam – kaže.

Nije znala gdje da počne, ali znala je da voli muziku, pa je kupila DVD sa hip-hop plesnim pokretima i počela da pleše u svojoj kući.

– Brzo bih ostajala bez daha, ali nisam odustajala. Svakog dana sam plesala, a uskoro sam počela da smišljam i svoje koreografije. Istovremeno, smanjila sam porcije i izbacila slatkiše. Kilogrami su se prosto topili. Počela sam da dobijam komplimente, što me je dodatno motivisalo – kaže Trinity, koja je sada presretna svojim izgledom i naglašava da će nastaviti da pleše, prenosi “Fokus“.

loading...

Facebook komentari