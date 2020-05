Ribe – mjesečni horoskop za juni 2020. godine

POSAO

Vi ste veoma kreativni i maštoviti i dobro je ukoliko se koristite tim preimućstvima na poslu. Ovaj mjesec je jos veoma povoljan za sve promjene po pitanju novčanih ulaganja, finansijskih promjena i transakcija, ali samo u periodu od početka druge sedmice mjeseca pa do polovine maja. Tada je potrebno da napravite poslovne dogovore koji će ići u vašu korist. Kasniji dogovori i investicije mogu se pokazati kao veoma rizični i loši. Sve sto smatrate da je potrebno uradite do tada. Kasnije će se to pokazati kao vrlo dobar izbor. Druga polovina maja je povoljna za komunikaciju i putovanja. Mogući su i poslovni dogovori, ali uz eventualne sukobe i teškoće, bolje da bitne poslovne odluke donesete ranije, naročito ukoliko preduzimate novčane transakcije ili neka druga novčana ulaganja. Ukoliko se za potrebe poslovanja služite računarom ili nekim drugim modernim elektronskim uređajem, mogući su kvarovi. Obratite pažnju na svaku naznaku mogućeg problema. Moguć je sukob sa autoritetima pred kraj mjeseca. Ostanite mirni, piše “Besnopile“.

LJUBAV

Početak mjeseca vam nije bajkovit, ali već od početka druge sedmice imate priliku za neuporedivo veče emotivno zadovoljstvo. Mogući su i finansijski dobici preko partnera. Kako god, nesporazumi ce biti izglađeni i vi ste više nego zadovoljni. Komunikacija ce se popraviti i sada ćete moći neometano da kujete planove za budućnost vaše vezu, uz svu neophodnu podršku partnera. Zadovoljstvo i sreća će vas držati do polovine maja, a period nakon toga biće manje miran, ali više uzbudljiv i strastven, što će vama prijati i te kako, pošto ste željni e**tskih uzbuđenja i hedonističkog pristupa životu. Kako vam je uživanje u krvi, nećete se mnogo premišljati i predat ćete se igrama bez granica sa strašću i zanosom koji samo vi poznajete. Ako ste slobodni možete doživjeti vrlo strastvenu avanturu na kraćem putu.

ZDRAVLJE

Mogući hronični problemi sa kostima, više se čuvajte i posvetiti pažnju i vrijeme svom tijelu.

