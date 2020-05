Horoskop – Kada se srcu ispuni svaka želja: Kako će retrogradna Venera uticati na ljubavni život (do 25. juna)

Bez obzira na to u kom ste horoskopskom znaku rođeni, u narednom periodu sve do 25. juna, moguća su turbulentna dešavanja na ljubavnom planu. To prije svega možemo da zahvalimo Veneri, koja će biti u svom retrogradnom hodu počevši od 13. maja. Planeta ljubavi je inače u znaku Blizanaca od 3. aprila, a već je 9. aprila ušla u svoju retrogradnu sjenku.

Ono što je sigurno jeste da nas zahvaljujući Retrogradnoj Veneri od 13. maja do 25. juna očekuju promjene na polju ljubavi. Detaljnije saznajte u nastavku!

Šta podrazumijeva retrogradni hod bilo koje planete? Prije svega osvrt na sve one “dugove” iz prošlosti i preispitivanje. Samim tim simbolizuje priliku za novim počecima, postavljanjem novih temelja, preporođajem. Osim što je planeta ljubavi, Venera je i planeta kreativnosti, ljepote, odnosno onoga što za nas predstavlja ljepotu, novca. I sve su to polja na kojima nas u narednom periodu mogu očekivati promjene. Ono što je važno jeste da mi te promjene prepoznamo i da pred njima ne ustuknemo. U suprotnom bismo mogli da propustimo šansu za svojim preporodom, na šta god da se on odnosio.

Ono što je za Veneru takođe od ključnog značaja jeste da ona vlada ženskom energijom, zbog čega je važno da ne potiskujete svoju senzitivnost, kao i intuitivnu stranu svoje ličnosti. Čak i ukoliko vam to do sada nije bilo svojstveno, ovog puta dopustite svom osjećaju da vas vodi.

Prije svega treba da se okrenemo našem srcu, svojim osjećanjima – njih treba da preispitamo. Cilj je da prepoznamo sve one rane koje nisu zacjelile, i sve ono što vuče tragove iz prošlosti, a što podrazumijeva neke nerazjašnjenje odnose. To može biti odnos prema nama samima i doživljaj nas samih, ali i odnos prema drugima. Retrogradna Venera će u narednom periodu učiniti da sve to ispliva na površinu. Na nama je da se sa tim uhvatimo u koštac.

To je jedini način da sve ono što nam je možda bolno konačno prebolimo, da sve one rane koje nas tište konačno zacjele. Važno je da shvatimo da je to “kopanje” po emocijama jedini način da uspostavimo nove temelje, ili da učvrstimo one stare. Zato će svi oni ljubavni odnosi koji su na klimavim nogama u narednom periodu biti na velikom ispitu. Vrijeme je da isječete sve ono što je trulo, kako biste mogli da se nadate da će sve ono što izraste u narednom periodu imati zdrav korijen.

Ipak, ono što se od vas tokom retrogradnog hoda ove planete očekuje nije da odmah donosite radikalne odluke, i da naglo reagujete. Ono što je važno jeste da pribjegnete introspekciji, da sami pred sobom otvorite svoje srce, izbacite na površinu sve što vas je mučilo i da budete iskreni. A kada Venera izađe iz svog retrogradnog hoda, i vi nakon toga budete imali kompletan uvid u to šta je ono što će učiniti da budete sretni – tada je vrijeme i za odluke. U suportnom, rizikujete da ipak pogriješite.

Period pred nama je veoma važan za preispitivanje samim tim što je Venera posljednji put bila retrogradna u oktobru i novembru 2018. godine. Sada je pravi trenutak za osvješćivanjem. Takođe, pomenimo da će najjači uticaj retrogradna Venera na nas ostvariti u prvim danima juna, kada se ova planeta poravnava sa Suncem, piše “Mogu ja to sama“.

