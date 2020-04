Drugi biznis, drugi nadimak: Popularna Kristina Mandarina, više nije Mandarina

Kristina Penava, poznatija kao Kristina Mandarina, postala je apsolutni hit u regionu.

Ona je pažnju javnosti skrenula svojim bujnim grudima i atraktivnim izgledom, a skoro svakodnevno je krasila tezgu na kojoj su se prodavale mandarine.

Danas se situacija promijenila, po svemu sudeći Krstina će dobiti novi nadimak Kristina Jagoda. Ona ove sezone prodaje jagode, te će svim ljubiteljima ovog voća vidjeti drago da za štandom vide atraktivnu prodavačicu, piše Blic.rs.

Kristina je u oktobru prošle godine javnost je prvi put čula za Kristinu Penavu , atraktivnu prodavačicu mandarini. Svi muškarci iz Hrvatske jurili su na njen štand kako bi vidjeli uživo ovu internet senzaciju.

– Ma ja vam samo prodajem mandarine i nisam htjela nikakvu popularnost. Ljudi svašta komentarišu, pišu kako to radim radi Instagrama i slično, no to nema veze ni sa čim – rekla je Kristina na početku svoje karijere.

