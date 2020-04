Bik – mjesečni horoskop za maj 2020.

POSAO

Poslovne prognoze za maj 2020.

Dragi Bikovi,

Merkur na samom početku maja pravi konjunkciju sa Uranom u vašem znaku. Doneće vam nove ideje kako da se poslovno usmerite i koje nove projekte da pokrenete. Najvažnije je da jednu ideju koju budete imali na početku meseca detaljno razradite i da se počnete organizovati oko pokretanja realizacije iste. Venera će praviti kvadrat sa Neptunom, pa će vas u realizaciji novih poslovnih planova ometati nedostatak materijalnih i finansijskih sredstava, kao i nedovoljna povezanost sa saradnicima. Konjunkcija Merkura sa Suncem će dovesti do početka uspešne saradnje sa osobom na višem položaju od vas koja će vam pomoći da napredujete i u svom poslu i u karijeri tako što će vam pružiti podršku. Merkur će praviti sekstil sa Neptunom i trigon sa Plutonom i Jupiterom što će vam doneti dobar osećaj kako da se prilagodite trenutnoj situaciji na poslovnom i finansijskom polju i kako da vašu zaradu održavate stabilnom, čak i da je za nijansu poboljšate. Ova poboljšanja ćete moći da realizujete od 11. maja kada Merkur bude prešao u znak Blizanaca. U drugoj dekadi maja će Saturn krenuti retrogradno i Mars će ući u znak Riba. To će usporiti razvoj vaših poslovnih planova, posebno na polju velikih i dugoročnih poslova. Više energije i vremena ćete ulagati u poboljšanje saradnje. U ovom periodu će Venera i Jupiter krenuti retrogradno, a to će dovesti do otežanog priliva finansija na vaš račun. Uspećete da vaš autoritet podignete i steknete bolji ugled na svom poslu zahvaljujući veštim akcijama kojima ćete ispuniti očekivanja vaših nadređenih. U trećoj dekadi maja nailazićete na promenljivu i tešku situaciju u vezi finansija ali ćete zahvaljujući sekstilu Marsa sa Uranom uspeti da to prevaziđete primenom jedne vaše ideje i poboljšaćete poslovne odnose. Nezaposleni Bikovi će biti u mogućnosti da se zaposle u sektoru menadžmenta i finansija. Veliki broj honorarnih poslova, najviše iz oblasti usluga, biće vam na raspolaganju.

Mesečni horoskop – ljubavne prognozeLJUBAV

Ljubavne prognoze za maj 2020.

Ako ste u vezi:

Sklad u odnosima sa voljenom osobom moći ćete da održavate u prvoj polovini maja zahvaljujući vašoj otvorenosti na iskrene i svakodnevne razgovore o intimnim temama. Bićete spremni da razgovarate i o temama koje su iz nekog razloga neprijatne i koje biste radije izbegli. Odluka da prihvatite i teške razgovore sa partnerom pozitivno će uticati na oboje. U drugoj polovini maja usmerićete se na zajedničke akcije i bićete na taj način bliži jedno drugome, posebno na emotivnom polju. Povremeno ćete nailaziti na promenljiva osećanja i nedostajaće vam zajednički izlasci na mesta za zabavu ali ćete to umeti da organizujete i u vašem zajedničkom domu i priredite poneku zabavu samo za vas dvoje.

Ako ste slobodni:

Tokom maja ćete biti veoma aktivni na društvenim mrežama i na raznim sajtovima za upoznavanje. Tako ćete upoznati više osoba sa kojima ćete voditi intenzivnu komunikaciju, tražeći nekog ko će vam se zaista svideti i ko bi vam delovao kao prava osoba za ozbiljnu i trajnu emotivnu vezu. Povremeno ćete nailaziti i na neslaganja i razlike u stavovima sa pojedinim osobama. Tek pred kraj maja ćete iznenada upoznati nekog ko će odgovarati većini vaših potreba u ljubavi. Stariji Bikovi će započeti prijatan kontakt sa osobom koja im se dopada, a koju su upoznali nedavno preko zajedničkog prijatelja. Nećete biti u prilici da se viđate ali ćete svakog dana razgovarati telefonom. Imaćete osećaj da ste srodne duše.

Mesečni horoskop – zdravstvene prognozeZDRAVLJE

Zdravstvene prognoze za maj 2020.

Potrebno je da budete fizički aktivniji i da se više odmarate. Bićete promenljivog i nestabilnog zdravlja jer ćete biti pojačano osetljivi na stresne okolnosti, a to će dovoditi do povremenih psihosomatskih smetnji. Manje i prolazne smetnje imaćete sa cirkulacijom. Moguća je i alergija disajnih puteva, pa se preporučuje korišćenje antialergenata. Vaša ishrana bi trebalo da sadrži namirnice koje u sebi imaju veću količinu vitamina. Od voća uzimajte pomorandže, ananas, kivi, urme, smokve i jagode u većim količinama. Od povrća jedite spanać, pasulj, grašak, zelenu salatu i šargarepu. Riba treba da vam bude često na jelovniku, uz masline, mladi sir i pirinač. Izbegavajte delikatese i slatkiše. Pijte više vode,piše Mesečnihoroskop

Mesečni horoskop – srećni brojeviSREĆNI BROJEVI

Važni brojevi za maj 2020.

4, 6, 14, 19, 23

