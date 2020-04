Horoskop: Vodoliju, Djevicu i Blizance u maju čeka poziv koji će sve promijeniti

Vodolija

Drage Vodolije, dobro pazite sta želite. Možda vam se i ostvari. Pred vama je period u kome se potpuno mijenja vas emotivni status.

Već u prvim danima maja u vaš život ulazi partner iz prošlosti. Vama će biti izuzetno drago da ga vidite nakon svega ali ćete željeti samo čisto prijateljski odnos.

Prosto će vam prijati što je neko sa kim ste prošli kroz lijepe i manje lijepe trenutke u životu ponovo kraj vas, ali nećete željeti da se te situacije ponove.

No, njemu je itekako stalo do vas i vrlo brzo će vam to i reći.

Naravno da je samo na vama da li ćete mu dati priliku da bude dio vašeg života u smislu kao vas partner. To jednako zavisi od toga da li sada imate nekoga, ali i do toga da li vi želite isto što i on.

Kako god, nemojte nigdje žuriti.

Sve su opcije otvorene, a vi uradite onako kako vam nalaze vaše srce. Ovo nije situacija gdje treba da zapostavite svoj razum. To je činjenica. Pazite sta radite kako se ne bi ste poslije kajali.

Djevica

Drage Djevice, vi ni ne slutite kakav vas mjesec maj čeka. No, ono sto je sasvim sigurno je da bi ste mogli da počnete svoj život ispočetka u narednom periodu.

Mnoge dame rođene u znaku Djevice ce imati priliku da promijene svoj život.

Sve će početi sa ponudom za novo radno mjesto koje ne samo da uključuje bolji i plaćeniji posao, nego i prelazak u drugi grad.

Ovo je šansa da Djevice koje su sada slobodne u novom okruženju pronađu svoju srodnu dušu jer su sve opcije otvorene.

No, ono sto moramo da naglasimo jeste da ste vi zaslužili sve to, jer ste dali sve od sebe.

U vašem radnom okruženju ste sada jedna od najvrijednijih radnica koja pri tome ima kreativne ideje i naravno, shodno tome, divnu priliku da napreduje i da bude nagrađena za svoj trud.

Vec u prvim danima mjeseca maja vama stiže poziv koji će vam mozda promijeniti život.

No, to zavisi samo od vas.

Blizanci

Dame rođene u znaku Blizanca će u narednom periodu imati priliku da se uvjere koliko je jednoj bivšoj ljubavi stalo do njih.

Riječ je o osobi iz vaše prošlosti koja vam je mnogo značila i koju zapravo nikada i niste preboljeli.

No, ono sto je sigurno je da ni vi niste prema njemu ravnodušni i u narednom periodu dolazi do pomirenja među vama.

No, nemojte nigdje žuriti. Dobro razmislite šta je ono sto želite, i nemojte se baš uvijek usuđivati na to da rizikujete.

Istina je da među vama postoje jake emocije ali bi bilo pametno da počnete od nule, odnosno od početka.

Ma koliko da vam se to činilo teško, da za početak budete samo prijatelji…

No, od ljubavi još niko nije pobjegao tako da je sreća sada na dohvat ruke, piše “Luftika“.

