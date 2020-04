“Mama, kada će prestati”: Objavila snimak sina koji jedva diše zbog korone i poslala poruku

Ana Cimerman iz Denvera je na svom blogu opisala kako joj je sin Lincoln rekao: “Mama, neću da idem kući”, nakon što su mu ga ljekari stavili na infuziju, koristeći sve mišiće u grudima, stomaku i vratu kako bi mogao da diše.

Mali dječak se od tada oporavlja od COVID-19 – ali njegova majka je molila ostale da “shvate ovaj virus ozbiljno” nakon što je prošala kroz agoniju gledajući kako se njen mališan bori sa tim, piše “Blic“.

Ana, koja radi kao doktor, rekla je da je preduzela nekoliko ranih mjera kako bi izbjegla da djeca zakače korona virus nakon što je pomno pratila epidemije u Kini i Italiji.

Ona je Lincolna i ostalu djecu izvukla iz škole četiri dana prije nego što se zatvorila i otkazala im časove plivanja i treninge, a pazila je i da ne prilaze drugoj djeci na ulici u njihovom naselju.

Uprkos svim mjerama, Lincoln je 21. marta počeo da pokazuje prve znake korona virusa.

“Lincoln je kihnuo nekoliko puta, mislila sam da je alergija. Narednog dana mu se nos zapušio i malo je kašljao. Nije imao temperaturu i nisam bila previse zabrinuta, pretpostavila sam da se prehladio. Ali 27. marta je dobio groznicu, izgledao je tužno i loše. Počela sam da brinem. Odmah sutradan ujutro otišli smo kod pedijatra koji je rekao da ima upalu pluća nakon zarazne bolesti (što je bilo logično) i dobio je antibiotike i kisik kod kuće narednih 48 sati”, ispričala je ona.

Do 30. marta Lincolnova bolest se pogoršala i odveli su ga u bolnicu, ali njegova majka nije bila uvjerena da ima COVID-19, jer su od 12. marta praktično samo ona i njen suprug napuštali kuću i to samo da bi otišli do prodavnice.

Međutim, nakon što je Linkolnu drugu noć u bolnici trebalo devet litara kiseonika, doktori su potvrdili da boluje od COVID-19. Ana je rekla da je plakala nakon što je čula vijest i nije mogla da vjeruje.

“Taj timeline nije odgovarao. Njegovi nalazi se nisu uklapali. Njegov rendgenski snimak nije odgovarao. Preduzeli smo sve mjere predostrožnosti. Sve sam uradila kako treba. Trebalo je ja da čuvam porodicu i nisam uspjela”, napisala je u blogu, čije dijelove prenosi Metro.

Tokom sljedećih nekoliko dana, doktorica je prolazila kroz pravo mučenje dok je posmatrala svog sina kako diše, iskašljava sluz i odbija da jede čak i čokoladu koju obožava.

“Iskašljavao je šlajm i izgledao kao da ne može da dođe do kisika. Saturacija mu je pala, a puls bi se ubrzavao”, napisala je ona.

Kako je rekla, sin joj je govorio: “Mama, ovo ne vrijedi. Mama, kad će ovo da prestane. Mama, ne osjećam se dobro”.

Kada je podijelila snimak Lincolnovog kašlja, on je u bolnici bio već pet dana i počeo je da unosi čvrstu hranu u malim količinama. U međuvremenu mu daju manje kisika i ona se nada da će dječak uskoro moći da ide kući.

Na kraju je svima poručila da ostanu sigurni i zdravi.

“Molim vas da shvatite ovaj virus ozbiljno. On nije šala”, rekla je ona

