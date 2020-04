Pobijedio virus korona i tvrdi da ga je spasila jednostavna vježba

Sredovječni muškarac iz Velike Britanije, Rob Thomas, smješten je početkom marta mjeseca na Odjeljenje intenzivne nege, u kraljevskoj bolnici Gloucestershir, kada mu je putem testa dijagnostikovan korona virus.

Nakon osnovne terapije koja mu je data, medicinski radnici su mu rekli da su ga tehnike disanja spasile od priključivanja na respirator – a potom su ga čak i prozvali “kraljem disanja”.

Rob je ubrzo otpušten iz bolnice, a potom je gostovao u emisiji “Dobro jutro, Britanijo” kada je rekao da je zahvaljujući savjetu svoje sestre, koja mu je rekla da samo nastavi duboko da diše, uspio da pobijedi Kovid-19.

“Kada sam izašao iz hitne pomoći, došao je ljekar i rekao mi: ‘Robe, moram da kažem, ti si kralj disanja'”, ispričao je 59-godišnji muškarac.

Mnogi su se zapitali o čemu se tačno radi, a Rob je nagovijestio da je riječ o tehnici koja se zasniva na dubokom disanju koju je praktikovao svakog dana.

“Natjerao sam ih da me puste da sjedim jer sam se osjećao da ću da se ugušim ako legnem na krevet – i tako sam samo sjedio, gledao na sat i duboko disao. Ljekar je rekao da misle da me je ta tehnika dubokog disanja u koju sam ušao spasila od odlaska na respirator”, ispričao je Rob, prenosi “Telegraf“.

'The doctors think that because of the deep breathing pattern I got into saved me from going on a ventilator.'

Coronavirus survivor Rob Thomas reveals he was dubbed the 'King of breathers' after implementing breathing strategy in hospital. pic.twitter.com/mHPpLCmV3T

— Good Morning Britain (@GMB) April 23, 2020