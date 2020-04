Od tragedije do ljubavi: Udala se za svog heroja nakon što joj je spasio život

Chantal je uživala u izlasku s prijateljicama u lokalnom baru, kad joj je pristupio nepoznati muškarac. Bio je to drugi dan festivala Route 91 Harvest u Las Vegasu. Bila je zauzeta plesom s prijateljicama, pa se nasmijala čovjeku koji se predstavio kao Austin Monfort i nastavila je uživati s drugaricama.

Nije imala pojma da će samo 24 sata kasnije taj stranac pomoći spasiti joj život tokom jedne od najgorih masovnih pucnjava koja se ikada dogodila u Americi. U sljedećim sedmicama, pružali su jedno drugome podršku i utjehu, usprkos tome što je Chantal živjela u Kanadi, a Austin u Kaliforniji. Ubrzo su se i zaljubili, a cijelu priču okrunili i brakom u novembru 2019. godine, piše Metro.

Planirali su se vratiti u Las Vegas na veliku svadbenu proslavu ovog maja s prijateljima i porodicom, ali to je odgođeno zbog koronavirusa.

A ovo je njihova priča:

Chantal (29) i Austin (24) sreli su se posve slučajno – Chantal nije ni trebala ići na festival, no njena prijateljica je imala ulaznicu viška, a slučajno se pogodilo tako da je poslovno putovala iz kanadske Alberte u Las Vegas. Austin je bio tamo s nekolicinom prijatelja jer je jedan od njih tako odlučio proslaviti svoj 21. rođendan.

Njihovi su se putevi isprepleli u baru Gilley's, slavnom kafiću s country muzikom. Austin joj se udvarao i smješkao, a ona je bila ljubazna i pomalo suzdržana. Na kraju su ipak počeli čavrljati i shvatili su da postoji hemija.

“Osjećala sam se kao da se poznajemo zauvijek. Razmijenili smo brojeve telefona i dogovorili za susret sljedeće večeri”, ispričala je Chantal.

Drugog dana festivala svi su zajedno uživali na koncertu u neposrednoj blizini pozornice, kad je oko 22 sata Stephen Paddock počeo pucati na ljude iz svog apartmana na 32. spratu hotela Mandalay Bay, dok su Chantal i Austin i 22.000 ljudi gledali Jasona Aldeana na pozornici.

“U početku smo mislili da je to vatromet budući da svi veliki koncerti obično imaju nekakav vatromet, ali kad se nije zaustavio, svi su se počeli bacati na pod. Neko smo vrijeme ostali na zemlji i pucnjevi nisu prestajali. Austinovi prijatelji rekli su svima da pobjegnu na sigurno jer je pucnjava bila neprekidna. Svi su trčali u različitim smjerovima, ali Austin je ostao sa mnom i trčali smo zajedno. Pretrčali smo se cijeli prostor koncerta, zaustavljajući se nekoliko puta kako bi se sklonili”, ispričala je Chantal kasnije.

Austin ju je čvrsto držao uz sebe i vodio, a u pucnjavi je 58 ljudi poginulo, dok ih je 869 ranjeno. Počinitelj se upucao u svojoj hotelskoj sobi, a kasnije ga je pronašla policija. Srećom, Chantal, Austin i njihovi prijatelji pobjegli su nepovrijeđeni.

“U tom smo trenutku svi bili stranci, ali pokušavali smo pomoći jedni drugima i požuriti u bolnicu. Ostali smo u bolnici preko noći i Austin se ni tada nije micao od mene, cijelu noć me držao i tješio”, bila je dirnuta Chantal.

Poslijepodne nakon pucnjave Austin je odletio kući u Kaliforniju, ali Chantal je kući otišla sljedećeg dana. Kad su oboje bili kod kuće, nastavili su svakodnevno razgovarati i ubrzo su se zaljubili.

“Bio je jedina osoba s kojom sam željela razgovarati o tome, osjećala sam se sigurno i dobro s njime. Šest sedmica kasnije došao me posjetiti u Kanadu i oduševio me posve”, prisjeća se.

Par nakon toga više nikad nije bio razdvojen na dulje od šest sedmica. Austin ju je zaprosio 8. marta 2019., nakon 18 mjeseci provedenih zajedno.

“Doveo me na našu omiljenu plažu i bili smo sami. Bilo je savršeno, srce mi je tuklo dok me je grlio i kad se spustio na jedno koljeno. Nakon toga smo pojeli prekrasan piknik, a Austin je nosio kaubojske čizme na plaži, kao podsjetnik što sam ga zafrkavala za to prve večeri kad smo se upoznali. Prsten je izvadio iz čizme”, ispričala je Chantal, prenosi “Radiosarajevo“.

