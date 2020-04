Astro prognoze za maj 2020.: Rakovi pazite da ne bi bili izmanipulisani, Djevice imaju odlične ideje

Prvi maj kreće sa konjukcijom Merkura i Urana u Biku na šestom stepenu što će kod mnogih osoba donijeti maksimalno korišćenje raznih okolnosti, brze akcije i odluke. Iznenadni preokreti i neki rezultati mogu biti fascinantni. Mnoge osobe mogu biti prosto hipnotisane nekim dešavanjima i spoznajama koje su ogromne moći. Pluton se kreće retrogradno od 25. aprila i biće cijeli maj retrogradan u Jarcu što nam može dati prikrivenu duhovnu snagu, neku unutrašnju moć, strogost razuma i učvršćivanja birokratije.

Mjesečevi čvorovi mijenjaju znake pa iz Raka-Jarca 0d 5. maja ulaze u Blizance-Strijelca što će kod mnogih osoba izazvati potrebu za slobodom, kretanjem, razumijevanjem, učenjem, primenom znanja, piše astrolog Željka Knežević.

Problemi se mogu sagledavati iz više uglova, može doći do raznih pobuna, neobuzdanosti, divljeg ponašanja i svašta treba da se iskusi da bi se stiglo do još veće mudrosti. Saturn iz Vodolije kreće retrogradno 11. maja i daje nam šansu da još dobro utvrdimo gradivo. Zatim Jupiter kreće retrogradno u Jarcu od 14. maja da bi sačuvao svoju vlast, sproveo dogmatične dužnosti i naučio prave realne vrijednosti. Venera kreće retrogradno u Blizancima od 13. maja što će kod mnogih osoba dati površnost, lepršavost, šarm, egzibicije, ljubaznost koja je hladna, a emocije su dosta površne i nisu trajne, brzo prođu i zasite se.

Vladavina Blizanaca kreće od 20. maja gde se sve nekako pokreće. Mars izlazi iz Vodolije 13. maja i ulazi u znak Riba gdje se može osjećati izolovano i dosta konfuzno. Pun Mjesec je 7. maja i u znaku Škorpije gdje će doći do velikih transformacija. Mlad Mjesec će biti 22. maja u Blizancima gdje se pokreću novi počeci intelektualnih mišljenja i osjećanja. Generalno gledano, velike promjene nas čekaju u ovom mjesecu na svim životnim poljima.

ŠTA MOGU OČEKIVATI POJEDINAČNI ZNACI?

OVAN

Dragi Ovnovi, kod vas se mogu javiti lijepe ideje za posao i novi vid zarade koja može biti na duži vremenski period. Kako se konjukcija Merkura i Urana dešava u vašem drugom polju tj. Biku, onda se možete baviti trgovinom svih namirnica i stvari koje su potrebne i neophodne za život. Ako ste zaposleni onda očekujte oko sredine mjeseca razrješenje nekih nesporazuma dok u drugoj polovini mjeseca može biti sporosti u poslu zbog retrogradnosti nekih planeta. Početkom mjeseca imate neslaganja sa partnerom a već od 13. maja, kada Venera krene retrogradno, vi se udaljavate pa na kraju ipak zbližavate. Slobodni Ovnovi bi mogli ući u neku tajnu vezu koja neće potrajati ili će vam se neko svidjeti a poslije ćete saznati da je ta osoba zauzeta. Kada je zdravlje u pitanju, moguć je problem sa hormonima i cirkulacijom. Unosite vitamine i minerale, vježbajte.

BIK

Dragi Bikovi, za vaše nove ideje kada je posao u pitanju može doći do ograničenja uslijed nedostatka finansijskih sredstava da se vaši ciljevi sprovedu u djelo. Pojedini Bikovi mogu imati uspješnu saradnju sa nekim ko je na položaju. Dosta planeta i aspekata je povoljno kada je posao u pitanju pa vam je ostalo da se samo vi uskladite sa svim situacijama, pa ako možete i da ih unaprijedite. Potrudite se da dosta stvari realizujete u prvoj polovini mjeseca jer poslije ima planeta koje mijenjaju znak ili kreću retrogradno pa će biti malo usporeno do zacrtanih ciljeva. Ipak, sam kraj mjeseca vam donosi dobar rezultat. Nezaposleni Bikovi bi mogli da se zaposle u svim vrstama usluga, menadžmenta i upravljanja finansijama. Kod zauzetih Bikova dosta je dobar sklad u odnosu, a u drugoj polovini mjeseca, uslijed poslovnih obaveza, imate manje vremena za sebe. Slobodni bi mogli putem interneta i mnogih poznanstava odabrati odgovarajućeg partnera. Moguće je poznanstvo i preko prijatelja pa se možete kroz razgovore još više zbližiti. Mogući su problemi sa grlom, alergijama i disajnim putevima.

BLIZANAC

Dragi Blizanci, kod vas je priprema nekog novog posla u tajnosti kako bi preduhitrili konkurenciju i krenuli prvi u nečem novom. Bilo bi odlično da radite nešto što je vezano za konsalting jer vam to donosi lijep priliv finansija. Venera će biti negativno aspektovana od Neptuna pa može doći do nesporazuma sa poslovnim saradnicima, ličnog nastupa i nerazumijevanje klijenata. Da ne dođe do toga ne iznosite u javnost dok ih sami ne pokrenete praktično. Vaš vladar Merkur ulazi 11. maja u vaš znak što vam vraća vaše sposobnosti. U drugoj polovini mjeseca zbog retrogradnosti Venere, Jupitera i Saturna mnoge stvari se pokreću usporeno što može pomjeriti neke vaše planove i datume. Od 13. maja Mars će vas angažovati na više strana pa možete biti iscrpljeni oko organizacije da sve stignete. Nezaposleni Blizanci mogu radite nešto od kuće ili neki posao preko interneta povremeno. U prvom dijelu mjeseca vama je dosta skladan odnos sa partnerom dok u drugoj polovini mjeseca, ako ste imali problema, možete ih razrješiti kako emotivno tako i većim prilivom finansija. Slobodni Blizanci mogu preko interneta upoznati srodnu dušu. Pojedini Blizanci mogu obnoviti vezu iz prošlosti. Čuvajte se povreda, izbjegavajte slatkiše.

RAK

Dragi Rakovi, ako ste planirali da pokrenete neki novi projekat uz pomoć partnera, možete dobiti ponudu od još jedne osobe. Kako će Venera biti u kvadratu sa Neptunom onda dobro pazite na sve što vam se nudi da ne bi bili izmanipulisani i prevareni od iste. Merkur će biti pozitivno aspektovan sa Suncem pa vam jedna osoba na položaju može pomoći za novi projekat i biti uz vas. Mnogi Rakovi će iskoristiti dobre aspekte da postignu dogovor sa partnerima i za bolju finansijsku zaradu. U drugoj polovini mjeseca Saturn može donijeti neke zastoje dok vas Merkur može uvesti u neke poslove od kuće ili u zdravstvu, moguće je da pomažete nemoćnim osobama. Ulazak Marsa u Ribe može vam donijeti u drugoj polovimi mjeseca neke nestabilnosti na poslu dok vam retrogradnost planeta može dati da nailazite na razne nelagodnosti kao što su manipulacija i prevare. Nezaposleni bi mogli potražiti posao u zdravstvu ili nekom knjigovostvu, administraciji. Kako početkom mjeseca Saturn krene retrogradno vi možete osjetiti sumornost, zasićenje i dosadu sa partnerom. Kada Merkur napravi trigon sa Saturnom onda možete lijepo i sigurno napraviti dogovor sa partnerom. U drugoj polovini mjeseca vi možete ostvariti vaš zajednički cilj i samim tim popraviti vaš odnos. Slobodni Rakovi imaju par lijepih poznanstava iz kojih će sami odabrati osobu za sebe dok pojedini mogu da obnove svoje staro poznanstvo. Pokrenite fizičku aktivnost i ojačajte imunitet u drugoj polovini mjeseca.

LAV

Dragi Lavovi, vi na samom početku mjeseca pokrećete nešto skroz novo što još nikad niste radili. Vi sve radite do ideala pa bi i ovaj projekat mogao biti takav sa dobrom zaradom. Potrebno je da, ako imate saradnike, obratite pažnju da vas ne prevare ili izmanipulišu jer je Venera u kvadratu sa Neptunom pa možete doživjeti izdaju i od prijatelja. Dobro pazite na finansije i platne promete. U drugoj polovini mjeseca imate dosta povoljnije aspekte pa preuzimate neke nove poslove i da pokrenete veću odgovornost. Moguća je veća zarada novca ako se bavite bilo kakvim uslugama. Kako Saturn kreće retrogradno, onda i neki poslovi na duže staze su usporeni ili čak stoje. Mnogi poslovi sada mogu da uvećaju vaš priliv finansija. Nestabilne promjene kod pojedinih Lavova može doneti ulazak Marsa u Ribe od 13. maja. Kada Mars napravi se*stil sa Uranom 25. i 26. maja vi možete imati uspješne poslovne mogućnosti. Nezaposleni Lavovi mogu imati uspjeha u trgovini, nekim poslovima od kuće. Usled retrogradnog kretanja Saturna vi možete imati zahlađenje sa partnerom gdje mogu isplivati vaša neslaganja pa je najbolje da budete iskreni u komunikaciji. Druga polovina mjeseca je dosta bolja za druženje sa prijateljima i vašim partnerom. Slobodni Lavovi mogu preko interneta upoznati osobu i taman kreću da se zaljubljuju, a osoba će se povući ili čak nestati. Posljednjih dana maja ipak možete stupiti u bolji odnos sa drugom osobom od koje ne treba očekivati previše. Moguć je kontakt sa osobom iz prošlosti. Održavajte imunitet vežbama i radite vježbe za kičmu.

DJEVICA

Drage Djevice, vaša planeta Merkur će biti u konjukciji sa Uranom gdje će vam dati odlične ideje da sve što ste osmislili sprovedete u djelo. Sada su vam potrebni svi vidovi podrške, od materijalne do informativne. Mnogi poslovi i saradnje se mogu odvijati sa inostranstvom i imate podršku Jupitera do 14. maja. Pojedine Djevice mogu imati i neslaganja sa poslovnim partnerima gdje može doći do nekorektnog ponašanja sa vaše ili druge strane. Ako imate nadređene, onda možete dobiti još radnih zadataka gdje ide i podrška uz to. Dosta planetarnih aspekata vam ide na ruku, posebno ako radite u prosveti, organizujete zabave ili neke kreativne poslove. Moguće je i da dobijete više klijenata pa samim tim povećate i zaradu. U drugoj polovini mjeseca aspekti su naklonjeni Djevicama koje se bave trgovinom, svim vidovima komunikacije i sve što je vezano za saobraćaj. Pojedine Djevice mogu zbog retrogradnog Saturna imati i poteškoća, a krajem mjeseca i neke nekorektne postupke na poslu. Nezaposlene Djevice mogu povremeno da rade nešto od kuće da se zaposle u trgovini ili uslužnim djelatnostima. Ako ste u vezi ili braku pazite da nešto ne tajite od partnera jer bi sumnja partnera mogla da proizvede gubitak. Kada Jupiter krene retrogradno u drugoj polovini mjeseca onda može doći do udaljavanja i zahlađenja između vas i partnera. Svakako se treba potruditi da se rješavaju nesuglasice. Potrebno je unijeti živost u vašu vezu. Slobodne Djevice će teško pronaći slobodnu osobu koja im se sviđa. Ako uđete u vezu sa zauzetom osobom, možete saznati da ona ima više takvih veza. U ljubavi su moguće lažne nade i razočarenja. Čuvajte imunitet.

VAGA

Drage Vage, vi uz pomoć osobe od povjerenja možete donijeti lijepu organizaciju za vaše finansije kako ih sačuvati i kako sa njima raspolagati. Neke bitne transakcije novca su u toku pa treba sve ozbiljno shvatiti. Ako se bavite nekim uslugama, onda zbog nekih aspekata možete imati poteškoće na tom polju. Ulazak Merkura u Blizance vama može uz pomoć drugih aspekata donijeti prevazilaženje prepreka i uspostavljanje boljih svrsishodnijih usluga. U drugoj polovini mjeseca, kada planete krenu retrogradno, onda će dugoročni poslovi biti usporeni. Najviše problema mogu imati Vage koje rade u proizvodnji, prosveti, izdavaštvu. Mars koji prelazi u Ribe i pravi se*stil sa Uranom vama može donijeti bolju finansijsku zaradu. Nezaposlene Vage mogu dobiti posao u administraciji, trgovini ili da rade od kuće honorarno. U prvoj polovini maja sve je dosta harmonično i dobro na emotivnom planu. U drugoj polovini mjeseca mogu se dešavati nesporazumi pa će biti potrebno dosta tolerancije i kompromisa da bi bilo dobro i da bi se uskladili. Slobodne Vage bi preko interneta mogle upoznati osobu koja ih fizički privlači. Kako vrijeme bude prolazilo u upoznavanju, shvatit ćete da ste se zaljubili a pred kraj mjeseca i ona vam izjavljuje ljubav. Pojedine Vage mogu da pobegnu od osobe kojoj se sviđaju. Pripazite na hormone i cirkulaciju.

ŠKORPIJA

Drage Škorpije, iznenada početkom mjeseca možete sklopiti neki poslovni ugovor koji niste ni planirali. Novi planovi i projekti vam naviru u misli. Obratite pažnju za vrijeme nekog aspekta da dobro procijenite poslovnu situaciju da se ne zeznete. Pojedine Škorpije mogu imati problema ako su povezani poslovno sa zabavom, finansijama, prosvetom, kreativnim poslovima i turizmom. U drugoj polovini mjeseca su vam dobri aspekti za pregovore i trgovinu pa to treba iskoristiti. Usled retrogradnosti planeta mogući su zastoji u platnim prometima pa samim tim i kašnjenja. Kada Mars uđe u Ribe vi ostvarujete uspjeh u idejnim rješenjima, dizajnu i drugim zanimanjima. Nezaposlene Škorpije mogu raditi od kuće u svim honorarnim poslovima, prosveti, trgovini, komunikaciji itd. Vi se angažujete i predlažete partneru šta bi mogli da radite i kako da se ponašate što partner prihvata. Kada Venera krene sredinom mjeseca retrogradno, ipak nailazi energija zahlađenja pa možete sami kraj mjeseca nešto da skrivate od vaše voljene osobe. Slobodne Škorpije bi mogle neočekivano početkom mjeseca upoznati osobu koja vam se može svidjeti i sa kojim ćete imati međusobno razumijevanje. Sa tom osobom možete ući u vezu dok osobe koje nisu mogle da se približe osobi koja im se sviđa sada nalaze idealno rješenje za to. Čuvajte se stresa i psihosomatskih problema.

STRIJELAC

Dragi Strijelčevi, Merkur i Uran su u vašem polju poslovnosti pa bi mogli da pokrenu neke nove poslovne projekte. Pojedini Strijelci mogu dobiti olakšanje u svom poslu. Zbog nekih nepovoljnih aspekata neki projekat koji radite može da bude u kašnjenju sa rokovima. Pojedini Strijelci bi mogli pregovarati i sklopiti lijep poslovni projekat. Vi sigurno pronalazite rješenje i za ugovore koji kasne pa ih završavate sa minimalnim kašnjenjem. Mnogi Strijelci imaju znanje kako da rukuju sa novcem i intuiciju gdje da ga ulože i šta donosi profit. Ulazak Marsa u Ribe će vas tjerati da završite sve što ste u kašnjenju. U drugoj polovini mjeseca neke stvari mogu biti usporene zbog retrogradnih planeta pa može čak doći i do neslaganja sa poslovnim partnerima. Mogući su slabiji prilivi novca. Nezaposleni bi mogli da dobiju posao u zdravstvu, komunikaciji, javnosti, trgovini i mnogim honorarnim poslovima. Sa voljenom osobom možete postići kompromis i unijeti neke novine u vašu vezu. Dobri su aspekti da postignete dobru komunikaciju i pokrenete teme o kojima niste pričali. Lijep period za ljubav i zabavu. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja će im se odmah svidjeti kako komunicira i razmišlja. Iako će vam se svidjeti sa više životnih aspekata, vi ni dalje niste sigurni šta hoćete. Pojedini Strijelci bi mogli upoznati osobu preko posla pa tako da krene razmjena komunikacije i emocija. Čuvajte vaš imunitet a možete imati problem sa alergijom na polen i cirkulacijom.

JARAC

Dragi Jarčevi, sam početak mjeseca vama donosi mnogo ideja kada je posao u pitanju. Neke novine na poslu umnogome vam mogu olakšati vaše napore. Postoji mogućnost da pokrenete neki projekt koji vam može doneti više klijenata. Ipak, budite oprezni sa novinama jer to nosi sa sobom i dozu rizika a vi ne volite baš da rizikujete. Ako se bavite trgovinom, uslugama i komunikacijom može doći do izvjesnih teškoća. Na kraju, Merkur će imati lijepe aspekte pa možete imati sreće u komunikaciji i postići ćete dogovor koji vam je važan. Kada planete krenu retrogradno onda vas mogu malo usporiti ali vi ipak postižete uspjeh. Nezaposleni Jarčevi mogu pronaći posao u uslužnim djelatnostima, trgovini, komunikaciji i povremenim poslovima. Vi možete biti najbolji do sada sa vašom voljenom osobom. Neki novi način uživanja i zabave vas može učiniti sretnim. Vaš partner najviše voli kada ste sami pa prema tome i osmislite kako vrijeme da provedete. Kako vi ponekad možete djelovati distancirano i hladno, onda pojedini parovi mogu imati taj problem. Slobodni Jarčevi bi mogli upoznati osobu preko nekih poslova koje rade sa prijateljima. Vaše druženje i komunikacija se može krajem mjeseca pretvoriti u vezu. Pojedini Jarčevi će osobi koja im se odavno sviđa ipak pokazati osjećanja pa bi mogli ući u emotivnu vezu. Čuvajte vašu kožu, moguć je pad imuniteta i problem sa alergijom na polen.

VODOLIJA

Drage Vodolije, vi bi mogle pokrenuti neki posao od kuće početkom mjeseca. Neke nove ideje se pokazuju ali još ih je teško sprovesti u djelo. Mnoge Vodolije će imati problem zbog kvadrata Venere i Neptuna da realno rasporede svoje finansije ili da imaju realnu sliku o njima. Uz pomoć pozitivnog aspekta sa Merkurom moći ćete da se bolje organizujete i sprovedete svoje znanje u djelo. Kada Mars pređe u Ribe od 13. maja i neke planete krenu retrogradno onda treba da izbjegavate sve što je rizično, pa čak i finansijska ulaganja. Na samom kraju mjeseca možete imati priliku da iskoristite neke rokove i uđete u plus fazu. Nezaposlene Vodolije mogu naći posao u industriji, uslugama, humanitarnim i honorarnim poslovima. Već početkom mjeseca vi možete donijeti promjene u vašu vezu i da je lijepo osvježite. Ako ste imali neka neslaganja, sada ih možete putem razgovora riješiti. Kako mjesec odmiče, tako vi postajete sve bliži pa će kraj mjeseca donijeti veću sreću i zadovoljstvo. Slobodne Vodolije bi mogle u ovom mjesecu ući u ozbiljnu vezu na duge staze. Mnoge Vodolije koje su same u ovom mjesecu imaju idealne prilike za sretne veze. Čuvajte se stresa, a i meteropatske promjene vam mogu smetati.

RIBE

Drage Ribe, vi možete imati dobre ideje za novi posao, pa čak i potražiti nekoga sa kim možete sve to i uraditi. Razne okolnosti zbog kvadrata Neptuna sa Venerom možete imati nesporazum sa nadređenima i kolegama na poslu. Merkur će biti povoljan u prvoj polovini meseca pa možete osjetiti kako da se postavite prema nadređenima da bi sve bilo bez konflikta. Mars će ući u vaš znak 13. maja pa vam može biti posla i zaduženja preko glave, posebno ako ste na položaju. Retrogradnost Venere, Saturna i Jupitera može mnogo da vas uspori ali ipak krajem mjeseca može doći uspjeha i lijepih poslovnih dogovora. Nezaposlene Ribe bi mogle dobiti posao u trgovini, komunikaciji, saobraćaju i honorarnim poslovima. Da bi vaš emotivni odnos bio dobar i kvalitetan, poželjno je da unesete novinu u vašu vezu. U drugoj polovini mjeseca vi možete sa vašim partnerom raditi na tome da renovirate prostor gdje živite ili radite. Vi se trudite da svojim najbližima udovoljite koliko god možete. Slobodne Ribe bi mogle neočekivano i iznenada sresti osobu koja im skroz odgovara, pa krajem mjeseca i da uđete u vezu. Pojedine Ribe mogu iz neobavezne komunikacije da pokrenu druženje sa osobom koja vam poslije može biti i partner. Budite oprezni na promjene vremena, a moguće su i migrene, piše “Astrosudbina“.

