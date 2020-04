Horoskop: Kada birate partnera za brak gledajte da izbjegnete Djevicu

Prema pisanju sajta Your Tango, horoskopski znak koji nema previše sreće u bračnim vodama je Djevica. Pošto su perfekcionisti, teško se nose sa tuđim manama i nedostacima.

Iako su vrlo odani, poverljivi i izuzetno dobri prijatelji, Djevice najbolje funkcionišu kad su same.

Kako su stručnjaci za Your Tango istakli, kod Djevica koje su u braku najveći problem su neprestane svađe do kojih dolazi i zbog najmanjih sitnica, a ako su pogriješile, to nikada neće da priznaju.

Možda postoji neka osoba rođena u ovom znaku zodijaka koja je savršen bračni partner i kojoj je upravo ta zajednica ostvarenje svih snova, ali i ako postoji, to je manjina, piše “Luftika“.

