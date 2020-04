“Moj muž je na intenzivnoj njezi i neće preživjeti. Imam poruku za sve vas koji kažete da vam je dosadno”

Trenutno je sa djecom u izolaciji, ćerkom Hanom (16) i sinom Vilijamom (13). Su ne može da vidi svog supruga, iako se ona nedavno oporavila od virusa.

“Trenutno su šanse nula da moj suprug preživi. Njegov organizam ne može da se nosi sa virusom. Da postoji bilo kakav napredak, on bi se do sada dogodio. Uvjeravaju me da rade sve što mogu i da će raditi sve dok budu mogli da preživi. Svakog dana očekujem da ću ga izgubiti, ali držim se za nadu”, započinje Su priču za “Independent”.

Mal Martin, suprug Su Martin, pati od dijebetesa i preživio je srčani udar prije četiri godine. Od tada vodi zdrav život, ali simptomi kovida-19 počeli su 19. marta uveče. Počelo je kao prehlada, ali sutradan ujutru nije mogao da ustane, kašljao je i imao je temperaturu 38.8.

Su je po upustvu Svjetske zdravstvene organizacije samoizolovala supruga i čitavu kuću dezinfikovala.

“Samo sam provjeravala kako je i donosila u sobu piće i paracetamol. Sad mi je žao što više vremena nisam provela sa njim”, dodaje Su.

Sedam dana kasnije Malov kašalj se pojačao, a onda je 29. marta primljen u bolnicu. Poslije dva sata boravka u bolnici premješten je na intezinvnu njegu i na respirator.

Prije tri dana lejkari su rekli Su da su prognoze loše i da su šanse minimalne da preživi.

“Znam da ima još dosta ljudi koji se pitaju – zašto postoji čitava zbrka oko korona virusa, ali ako neko prođe kroz ovaj period, a da ne izgubi voljenu osobu, on je jako sretan. Mnogi se žale kako im je dosadno jer su u kući, ali imam jednu stvar da im poručim – dala bih sve da mi bude ponovo dosadno”, zaključila je Su, prenosi “Žena“.

